Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Non sông liền một dải' kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn cho biết: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là kết quả của quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ suốt 21 năm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam đã xây dựng được đội quân chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị với ngoại giao; lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn phát biểu tại lễ khai mạc

“Thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta như một trong những chiến công rực rỡ nhất, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một sự kiện có tầm vóc quốc tế to lớn, có ý nghĩa thời đại sâu sắc”, ông Nguyễn Văn Đoàn bày tỏ.

Trưng bày chuyên đề: “Non sông liền một dải” với gần 150 tài liệu, hiện vật, gồm 3 phần: Phần 1: Khát vọng thống nhất, với các nội dung về nhân dân Việt Nam thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ; bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc đấu tranh đòi hòa bình, thống nhất đất nước của nhân dân hai miền Nam - Bắc.

Ở phần này, công chúng được xem các tài liệu, hiện vật tiêu biểu như: Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải - giới tuyến tạm thời giữa hai miền Bắc - Nam Việt Nam từ tháng 7-1954; nhân dân miền Bắc vui mừng đón cán bộ và bộ đội miền Nam tập kết ra miền Bắc tại Sầm Sơn, Thanh Hóa vào năm 1955; nhân dân Sài Gòn - Gia Định đấu tranh đòi thống nhất đất nước, ngày 1/5/1956…

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phần 2: “Nước Việt Nam là một - Dân tộc Việt Nam là một”, giới thiệu về đường lối, quyết sách sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong việc lãnh đạo quân và dân Việt Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; sự ủng hộ, chi viện của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam; sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Ở phần này, người xem được chiêm ngưỡng những bức ảnh, tư liệu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến 10-9-1960; Lễ thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Tân Lập, Châu Thành, Tây Ninh vào ngày 20-12-1960; nhân dân Củ Chi (Sài Gòn) đồng khởi phá ấp chiến lược của Mỹ - Ngụy vào năm 1960; phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” của học sinh, sinh viên các đô thị miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ…

Phần 3: Non sông liền một dải, là trưng bày giới thiệu những thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam; không khí tưng bừng, niềm vui của ngày thống nhất non sông; nhân dân hai miền Nam – Bắc sum họp, đất nước Việt Nam thống nhất, non sông liền một dải. Ở phần này, công chúng được xem các tài liệu, hiện vật tiêu biểu về Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; quân giải phóng tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), thành phố Huế, Đà Nẵng và cuối cùng là xe tăng Quân Giải phóng tiến vào đánh chiếm Dinh Tổng thống ngụy Sài Gòn vào ngày 30/4/1975…

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Trưng bày giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về khát vọng hòa bình, ý chí thống nhất, tình đoàn kết gắn bó keo sơn không thể chia cắt giữa hai miền Nam - Bắc. Qua đó, trưng bày khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự lực tự cường, tạo động lực tích cực cho mỗi người dân Việt Nam thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trưng bày chuyên đề "Non sông liền một dải" mở cửa đến hết tháng 8/2025 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.