Gia Hân

Gia Hân

10:08 | 18/08/2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phương Liệt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra với sự tham dự của 156 đại biểu. Đại hội xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phương Liệt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với chủ đề "Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển phường Phương Liệt bền vững, văn minh, hiện đại".

Phường Phương Liệt quyết tâm tạo đột phá trong quản lý đô thị
Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Liệt đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật. Kinh tế tiếp tục phát triển, thu ngân sách đạt kết quả tốt; công tác đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thay đổi rõ nét diện mạo đô thị. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ; công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật; thực hiện tốt quy định về nêu gương gắn với học tập và làm theo Bác. Đội ngũ cấp ủy chi bộ, thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm được thực hiện nghiêm túc, thực chất, khách quan. Hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, đảm bảo Phường đi vào hoạt động ngay từ ngày 01/7/2025.

Phường Phương Liệt quyết tâm tạo đột phá trong quản lý đô thị
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn công tác số 14 của Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, hiệu quả, huy động lực lượng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Với sự đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Liệt bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm phát triển phường bền vững, văn minh, hiện đại. Đại hội xác định 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện;nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, trách nhiệm, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân, do dân, vì dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế phường, ưu tiên nguồn lực ngân sách đầu tư cho giáo dục, văn hóa, hạ tầng giao thông đô thị, chuyển đổi số. Thực hiện công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường đảm bảo theo đúng quy định. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở gắn với chuyển đổi số; triển khai, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; chuyển đổi số mạnh mẽ trong hệ thống các cơ quan Nhà nước tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội, tiến tới xây dựng chính quyền số. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo hướng bám sát địa bàn, hướng về cơ sở, thực hiện "gần dân, sát dân", tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Phường Phương Liệt quyết tâm tạo đột phá trong quản lý đô thị
Đồng chí Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân, Trưởng Đoàn công tác số 14 của Thành ủy Hà Nội; đồng chí Bùi Bảo Tuấn - Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy - Phó trưởng Đoàn công tác số 14 của Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đai hội.

Đặc biệt, Đại hội xác định 2 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao, có năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước của chính quyền, công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Bùi Huyền Mai đánh giá cao Đảng bộ phường Phương Liệt đã hoàn thành tốt chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc; duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội.

Bà Bùi Huyền Mai đề nghị Đảng bộ phường Phương Liệt nhiệm kỳ 2025-2030 cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chú trọng rà soát, hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành thông suốt, không để xảy ra gián đoạn, ách tắc. Chủ động khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng tỏng phát triển kinh tế, quản lý xã hôi; hướng tới xây dựng Phương Liệt là cửa ngõ phía Nam xanh - sạch - đẹp - văn minh, hiện đại của Thủ đô. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, coi đây là xu thế tất yếu và là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tập trung phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Đại hội đã công bố danh sách 20 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành khóa I. Đồng thời, chỉ định 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

