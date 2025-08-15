Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Đức (nhiệm kỳ 2025 – 2030): Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%/năm

Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố và 239 đại biểu, đại diện cho hơn 2.500 đảng viên thuộc 70 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Xã Mỹ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính trước đây, là: Phù Lưu Tế, Đại Hưng, Hợp Thanh, An Phú và thị trấn Đại Nghĩa. Xã có diện tích tự nhiên 52,73km², dân số hơn 53.600 người.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Kim Nhuệ

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết, Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển của xã giai đoạn 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Báo cáo Chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Đức đã đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 9,1%/năm, thu nhập bình quân đạt 79,2 triệu đồng/người/năm.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Mỹ Đức xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,5-11%, thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/người/năm; mỗi năm tạo việc làm cho 700 lao động, giảm 20-25% số hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của thành phố; 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia.

100% hộ dân được tiếp cận công trình nước sạch sinh hoạt tập trung; 100% khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển trong ngày. Mỗi năm kết nạp từ 35 đảng viên mới trở lên; 91% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố tặng hoa của thành phố chúc mừng Đại hội Đảng xã Mỹ Đức. Ảnh: Kim Nhuệ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Đức. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân xã Mỹ Đức đã vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của TP Hà Nội, cơ bản các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt và vượt ở mức cao.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng đề nghị xã Mỹ Đức bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2025 - 2030; hoàn thiện quy hoạch phát triển của xã, chú trọng liên kết vùng, liên kết xã; phát huy tiềm năng, thế mạnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, phấn đấu tăng trưởng bình quân hằng năm tăng từ 11%/năm trở lên.

Tại Đại hội, các quyết định quan trọng đã được công bố, trong đó có quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Văn Cảnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.