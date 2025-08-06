Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hà Đông nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp

Báo cáo chính trị của Đại hội cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế duy trì tăng trưởng khá với tổng giá trị sản xuất tăng 76%, gấp 1,76 lần so với năm 2020. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đại, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường được các cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt, góp phần làm cho diện mạo đô thị phường có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Phong trào phát triển văn hoá, thể dục thể thao, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Giáo dục đào tạo ngày càng phát triển với quy mô, mạng lưới trường học được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Trên địa bàn phường có 94% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 91,8% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá”. Công tác an sinh xã hội được tập trung giải quyết với sự chung tay góp sức của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; đến năm 2024, trên địa bàn phường cũ không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Giáo dục chính trị, tư tưởng, dân vận có nhiều đổi mới, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc đã được giải quyết thông qua tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đối thoại, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hà Đông sẽ tập trung chỉ đạo Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước; đảm bảo cung cấp dịch vụ công công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời. Phát huy nội lực cơ sở, nguồn lực xã hội để phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch trải nghiệm sáng tạo, bảo tồn làng nghề dệt lụa Vạn Phúc; từng bước phát triển công nghiệp văn hoá địa phương theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, giàu bản sắc.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đại hội. Ông Lê Hồng Sơn đồng thời chỉ rõ thế mạnh của phường Hà Đông về hạ tầng đô thị, đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên phường Hà Đông vẫn đối mặt thách thức do tốc độ đô thị hóa nhanh. Ông Lê Hồng Sơn cũng yêu cầu Đảng bộ phường Hà Đông xây dựng định hướng phát triển với các chỉ tiêu cụ thể, có “sản phẩm đầu ra” rõ ràng, có thể kiểm chứng. Việc xây dựng chính quyền số cần gắn với triển khai dịch vụ công mức độ 4, hình thành “tổ dân phố số”, “gia đình số”, thúc đẩy kinh tế số.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Thành uỷ Hà Nội về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua nghị quyết với tinh thần nhất trí cao thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ trong việc xây dựng phường Hà Đông phát triển