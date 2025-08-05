Phường Ô Chợ Dừa hướng tới đô thị kiểu mẫu trong nhiệm kỳ mới

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Đảng bộ phường Ô Chợ Dừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đại diện các ban ngành Thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ phường sau khi Hà Nội thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp phường theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ hoặc một phần địa giới các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung Liệt (quận Đống Đa cũ), và Thành Công, Điện Biên (quận Ba Đình cũ). Hiện phường có diện tích 1,83 km² với hơn 71.000 dân.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Anh Quân khẳng định, nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Đảng bộ phường vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân – Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa phát biểu tại đại hội.

Phường đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, quản lý đô thị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh. Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020–2025 ước đạt hơn 17.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 92%, 90% tổ dân phố đạt “Tổ dân phố văn hóa”.

Trong nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ phường đề ra 3 khâu đột phá, xác định 5 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển kinh tế đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, bảo đảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%, giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ô Chợ Dừa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung văn kiện trình Đại hội. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ phường phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tập trung phát triển thương mại – dịch vụ, xây dựng các tuyến phố văn minh, triển khai mô hình đô thị kiểu mẫu, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội lần này, ông Trần Sỹ Thanh tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Ô Chợ Dừa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo ra nhiều đột phá mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến - anh hùng - vì hòa bình.