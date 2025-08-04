Hà Nội: Một xã đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt từ 120 triệu đồng/năm vào năm 2030

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Xuyên lần thứ Nhất đã thành công tốt đẹp, thể hiện khí thế chính trị mới đưa Phú Xuyên bước vào giai đoạn tăng tốc, bứt phá - trở thành địa phương tiên phong trong tiến trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Xã Phú Xuyên được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của hai thị trấn Phú Xuyên, Phú Minh cùng các xã Nam Phong, Hồng Thái, Nam Tiến, Quang Hà (huyện Phú Xuyên) và Văn Tự, Minh Cường, một phần xã Vạn Nhất và Tô Hiệu (huyện Thường Tín). Xã Phú Xuyên có diện tích hơn 60km2 và dân số trên 96.000 người, đây là một trong những đơn vị hành chính có quy mô lớn nhất khu vực phía Nam Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Xuyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của một địa phương giàu truyền thống lịch sử văn hóa, năng động, sáng tạo, vùng đất cách mạng, vùng đất trăm nghề.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Phong đề nghị, Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo. Xã cần tập trung phát huy, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khơi thông các điểm nghẽn tạo đột phá, tăng tốc phát triển nhanh, bền vững lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm khâu đột phá; đẩy mạnh dịch vụ, công nghiệp sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành.

Theo Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội, với những kết quả nổi bật mà các xã tiền thân của Phú Xuyên mới đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã Phú Xuyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức khá, trên 9,6%/năm; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, toàn xã không còn hộ nghèo, một chỉ dấu quan trọng phản ánh hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Trên nền tảng đó, Đại hội đã xác định rõ định hướng phát triển trong giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu tổng quát là: xây dựng xã Phú Xuyên phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại. Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt từ 11%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 120 triệu đồng/năm vào năm 2030; hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo quy hoạch; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo vững chắc.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Xuyên khóa I gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lê Thanh Hải giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Bùi Công Thản giữ chức Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã. Đại hội đồng thời thông qua Nghị quyết với sự đồng thuận và thống nhất cao, xác định 5 quan điểm chỉ đạo, 2 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm làm kim chỉ nam cho toàn nhiệm kỳ.