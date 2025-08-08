Hà Nội: Xã Hát Môn đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/năm

Sáng ngày 6/8, Đảng bộ xã Hát Môn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn công tác số 7 chỉ đạo công tác Đại hội thành phố Hà Nội dự, chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, vượt qua những khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Hát Môn đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra và là dấu ấn của cả nhiệm kỳ. Kinh tế tăng trưởng 10%/năm (vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra).

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mạnh Quân

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng và lợi thế địa phương. Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, kết nối. Nhiều vấn đề tồn tại nhiều năm đã được giải quyết cơ bản, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, không để xảy ra các vi phạm mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 90 triệu đồng/năm, tăng 2,4 lần.

Xã Hát Môn không còn hộ nghèo, đời sống tinh thần của người dân ngày một nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội chuyển biến tích cực, khơi dậy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Những kết quả đó là minh chứng rõ nét của sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân. Đây cũng là tiền đề, động lực khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai phát triển của xã Hát Môn trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn cho biết, giai đoạn 2025 - 2030, xã Hát Môn sẽ đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực then chốt; đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng… Xã cũng đề ra quan điểm kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái, ưu tiên phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch và an toàn; bảo đảm môi trường sống bền vững.

Toàn cảnh đại hội.

Với định hướng đó, xã Hát Môn đề ra mục tiêu đến năm 2030, phát triển đảng viên mới hằng năm đạt 3-4% (80 đảng viên trở lên); phấn đấu thành lập ít nhất 1 chi bộ, kết nạp từ 3 đến 5 đảng viên mới là chủ doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Về kinh tế, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 13,5%, với cơ cấu kinh tế: Công nghiệp và xây dựng chiếm 66%; thương mại - dịch vụ 25%; nông nghiệp - thủy sản chiếm 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, Hát Môn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí mới…

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Hát Môn xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá quyết tâm xây dựng xã Hát Môn trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại, bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn biểu dương những nỗ lực, kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hát Môn đã đạt được. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn yêu cầu, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần tập trung xây dựng Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch để cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Đồng chí cũng chỉ rõ, xã Hát Môn cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững; nắm bắt thời cơ để vươn lên đột phá trong 5 năm tới. Xây dựng đội ngũ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, có khát vọng cống hiến, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Bên cạnh đó, xã Hát Môn cần chăm lo đời sống nhân dân, phát triển toàn diện văn hoá - xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ca; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, an sinh xã hội.

Đồng thời, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hai di tích Quốc gia đặc biệt: Đền Hát Môn và Đình Hạ Hiệp. Giữ vững quốc phòng an ninh trong mọi tình huống đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân vững chắc.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030; công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn, nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.