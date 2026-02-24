Xã Đại Thanh phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, khởi công tuyến đường liên xã hơn 336 tỷ đồng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thanh nhấn mạnh, phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1959 đã trở thành hoạt động truyền thống có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trải qua hơn 65 năm duy trì và phát triển, phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển hệ sinh thái bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu. Những năm qua, xã Đại Thanh triển khai đồng bộ việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; mỗi năm trồng mới hàng nghìn cây, phủ xanh nhiều tuyến đường, khu dân cư, trường học, cơ quan, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng theo quy hoạch, xã xác định việc gắn phát triển giao thông với xây dựng không gian xanh, bảo đảm cân bằng sinh thái là nhiệm vụ xuyên suốt.

Cán bộ và nhân dân xã Đại Thanh tham gia trồng cây xanh sau lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo địa phương, các cụ bô lão, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tham gia trồng cây tại khu vực quy hoạch, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới.

Trước đó, lãnh đạo xã tổ chức dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm, chúc Tết nhân dân thôn Huỳnh Cung Xuân Quý Mão 1963.

Khởi công tuyến đường liên xã dài 2.734m

Tại buổi lễ, UBND xã Đại Thanh đồng thời tổ chức khởi công Dự án xây dựng tuyến đường liên xã Thanh Liệt – Tam Hiệp – thị trấn Văn Điển theo các quyết định phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì (cũ).

Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II, do UBND xã Đại Thanh làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã là đại diện chủ đầu tư. Tuyến đường có tổng chiều dài 2.734m; điểm đầu giao với hạ tầng khu tái định cư Chu Văn An, điểm cuối giao với tuyến đường nối đường Phan Trọng Tuệ với cầu Yên Ngưu.

Lãnh đạo xã Đại Thanh khởi công tuyến đường liên xã Thanh Liệt - Tam Hiệp - Thị trấn Văn Điển.

Mặt cắt ngang quy hoạch rộng 25m, gồm 4 làn xe (15m) và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 5m. Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục: nền, mặt đường; vỉa hè, cây xanh; hệ thống thoát nước mưa; hào kỹ thuật; chiếu sáng; bảo đảm an toàn giao thông; di chuyển, hoàn trả mương thủy lợi và các công trình phụ trợ.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 336,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; giá gói thầu thi công xây lắp hơn 198,3 tỷ đồng. Liên danh 5 nhà thầu thực hiện trong thời gian 360 ngày.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các xã, giảm ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn.