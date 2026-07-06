Lịch World Cup 2026 ngày 7/7: Tâm điểm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Trận cầu tâm điểm vòng 1/8 World Cup 2026: Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Trận derby bán đảo Iberia được xem là màn so tài cân bằng nhất ở vòng 1/8.

Sau chức vô địch EURO 2024, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente tiếp tục duy trì phong độ ổn định tại World Cup 2026. La Roja bất bại từ đầu giải với trận hòa Cape Verde cùng các chiến thắng trước Saudi Arabia, Uruguay và đặc biệt là màn áp đảo Áo 3-0 ở vòng 1/16.

Hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ giúp Tây Ban Nha gần như không cho các đối thủ tạo ra cơ hội nguy hiểm. Không chỉ chắc chắn ở tuyến sau, đội bóng xứ bò tót còn sở hữu hàng công giàu sức sáng tạo. Lamine Yamal duy trì phong độ ấn tượng, trong khi Mikel Oyarzabal liên tục tạo dấu ấn với khả năng ghi bàn và di chuyển thông minh.

World Cup 2026: Bồ Đào Nha đối đầu Tây Ban Nha. Ảnh: Khelnow

Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha chưa thể hiện được sức mạnh tương xứng với chất lượng đội hình. Bộ ba Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes chưa tạo ra sự gắn kết như kỳ vọng, khiến lối chơi của đội bóng thiếu sự bùng nổ. Ngoài chiến thắng đậm trước Uzbekistan, thầy trò Roberto Martinez đều gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ còn lại và chỉ vượt qua Croatia nhờ bàn thắng muộn của Goncalo Ramos.

Cristiano Ronaldo vẫn ghi được ba bàn thắng tại giải, nhưng ở tuổi 41, tiền đạo kỳ cựu không còn duy trì tốc độ và khả năng gây áp lực như trước. Trước hàng thủ đang đạt phong độ cao của Tây Ban Nha, cơ hội để CR7 tiếp tục hành trình chinh phục World Cup được đánh giá không nhiều.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 7/7 (giờ Việt Nam)

Mỹ đối đầu Bỉ trong trận cầu lịch sử

Đội tuyển Mỹ bước vào World Cup 2026 với diện mạo hoàn toàn mới dưới thời Mauricio Pochettino. Sau bốn trận đấu, đội chủ nhà ghi tới 11 bàn thắng, thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử các kỳ World Cup.

Điểm mạnh của Mỹ không nằm ở một cá nhân mà đến từ lối chơi tập thể. Pressing cường độ cao, chuyển trạng thái nhanh và nhiều phương án tiếp cận khung thành giúp đội bóng tạo ra nguồn bàn thắng đa dạng.

World Cup 2026: Bỉ chạm trán Mỹ. Ảnh: Khelnow

Trong khi đó, Bỉ vẫn sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm với Courtois, De Bruyne, Lukaku, Tielemans và Doku. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn trước Senegal ở vòng trước cũng cho thấy nhiều dấu hiệu bất ổn, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và kiểm soát thế trận.

Nếu tuyến giữa với Adams và McKennie hạn chế được tầm ảnh hưởng của De Bruyne, đồng thời hai cánh tiếp tục duy trì tốc độ, Mỹ có nhiều cơ hội tạo nên bất ngờ để lần đầu tiên tiến sâu tại World Cup trên sân nhà.

Thời gian thi đấu: 7 giờ sáng ngày 7/7 (giờ Việt Nam)

Argentina được đánh giá cao trước thử thách mang tên Ai Cập

Cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập thu hút sự chú ý bởi màn so tài giữa hai ngôi sao Lionel Messi và Mohamed Salah.

Đương kim vô địch thế giới bước vào vòng 1/8 với chuỗi tám chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Dù phải trải qua 120 phút mới vượt qua Cape Verde ở vòng trước, Argentina tiếp tục cho thấy bản lĩnh trong những trận đấu loại trực tiếp.

Messi vẫn là trung tâm trong lối chơi của Albiceleste, bên cạnh sự hỗ trợ hiệu quả từ Lautaro Martinez, Thiago Almada và Alexis Mac Allister. Hàng công của đội bóng Nam Mỹ đã ghi ít nhất hai bàn ở cả tám chiến thắng gần đây, cho thấy hiệu suất rất ổn định.

World Cup 2026: Argentina so tài cùng Ai Cập. Ảnh: Khelnow

Về phía Ai Cập, việc lần đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out World Cup đã là cột mốc lịch sử. Mohamed Salah tiếp tục đóng vai trò đầu tàu và có thể tạo ra khác biệt trong những tình huống phản công. Tuy nhiên, hàng thủ của đại diện châu Phi vẫn là điểm yếu khi đã để thủng lưới liên tiếp trong sáu trận gần nhất, đồng thời nguy cơ thiếu vắng một số trụ cột vì chấn thương càng khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn.

Với chất lượng đội hình đồng đều, kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn cùng phong độ ổn định, Argentina được đánh giá có nhiều khả năng giành chiến thắng để góp mặt ở tứ kết World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 11 giờ tối ngày 7/7 (giờ Việt Nam)