CUKTECH chính thức tham gia thị trường phụ kiện công nghệ Việt

Ông Eric Wang – Giám đốc Marketing (CMO) CUKTECH giới thiệu định hướng chiến lược của thương hiệu cũng như lộ trình phát triển sản phẩm tại thị trường Việt Nam

Mở đầu chương trình, ông Eric Wang – Giám đốc Marketing (CMO) của CUKTECH đã nhấn mạnh rằng, CUKTECH không ngừng đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm giải quyết triệt để những "nỗi đau" lớn nhất của người dùng công nghệ hiện đại: thời gian sạc lâu, thị trường sản phẩm thiếu những sản phẩm thực sự khác biệt cũng như các giải pháp đáp ứng nhu cầu sử dụng điện đa dạng của người dùng.

Bà Echo Lu - đại diện Phụ trách khu vực châu Á APAC CUKTECH

Cũng tại sự kiện, bà Echo Lu - đại diện Phụ trách khu vực châu Á APAC CUKTECH cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự hiện diện của các phóng viên, KOL và reviewer lĩnh vực công nghệ, đồng thời chia sẻ những góc nhìn thực tế và đầy cảm hứng về thương hiệu CUKTECH.

Dải sản phẩm sạc và pin dự phòng thế hệ mới của CUKTECH

Nhân dịp này, CUKTECH cũng mang đến dải sản phẩm sạc và pin dự phòng thế hệ mới, tập trung toàn diện vào 3 trụ cột công nghệ bao gồm:

Sạc nhanh: Với dải sản phẩm được trang bị hệ thống quản lý nguồn thông minh cùng kiến trúc sạc hiệu suất cao, mang đến công suất đầu ra vượt trội. Từ đó, dễ dàng sạc nhanh cho điện thoại, laptop hiệu năng cao và laptop gaming, giúp nhiều thiết bị được nạp đầy năng lượng chỉ trong thời gian ngắn, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho người dùng.

Ngôn ngữ thiết kế tương lai và đột phá: Với tư duy phá bỏ lối mòn, nhờ đó các phụ kiện sạc của CUKTECH ứng dụng phong cách mạnh mẽ, đậm chất viễn tưởng với độ hoàn thiện tinh xảo, trang bị màn hình LED trực quan hiển thị dòng điện realtime, tối ưu hóa kích thước nhằm đảm bảo tính cơ động cao nhất cho người dùng di chuyển liên tục.

Và hệ thống kiểm soát an toàn đa lớp: Nhờ hệ thống bo mạch bên trong các sản phẩm CUKTECH được nâng cấp với chip kiểm soát nhiệt độ thông minh tự động điều chỉnh dòng điện thích ứng, đi kèm cơ chế bảo vệ chống đoản mạch, quá áp, quá dòng tuyệt đối.

Sự kiện cũng đồng thời có sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Tân- Tổng đại lý của CUKTECH tại Việt Nam. Chia sẻ với báo giới và chuyên gia công nghệ tại sự kiện, ông Tân khẳng định tầm quan trọng của cơ quan báo chí, KOL trong việc đưa thương hiệu tiến xa hơn ở thị trường Việt Nam.

Đại diện phụ trách thị trường Việt Nam, bà Cao Trà My cũng có bài chia sẻ chi tiết về hành trình đồng hành cùng hệ sinh thái CUKTECH trong các kịch bản sử dụng thực tế hằng ngày, từ văn phòng làm việc đến các chuyến công tác xa và những môi trường khắc nghiệt. Đồng thời, bà gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng người dùng và các đối tác truyền thông Việt Nam, những người đóng vai trò là cầu nối giúp đưa các giải pháp sạc thông minh của hãng đến gần hơn với công chúng.

Reviewer Hưng Khúc

Reviewer Hưng Khúc, người đã có dịp trải nghiệm các sản phẩm mới của CUKTECH cũng đã chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình với những đánh giá khách quan và chuyên sâu dưới góc nhìn của một người dùng khắt khe về mặt hiệu năng.

"Đối với những người làm công việc sáng tạo nội dung, làm video hay thường xuyên phải di chuyển ra ngoài quay chụp như mình, thời gian và sự ổn định của thiết bị là yếu tố quan trọng. Điểm khiến mình ấn tượng ở các dòng pin dự phòng và củ sạc của CUKTECH chính là công suất thực tế rất tốt. Thiết bị có thể sạc đồng thời cho cả MacBook Pro, điện thoại và máy ảnh với tốc độ tối đa mà không hề xảy ra hiện tượng sụt áp hay ngắt dòng đột ngột."

Bên cạnh hiệu năng, reviewer cũng dành nhiều lời khen ngợi cho khả năng kiểm soát nhiệt độ của CUKTECH giúp bản thân chủ động kiểm soát được thời gian nạp năng lượng cho toàn bộ thiết bị của studio khi đi tác nghiệp ngoại cảnh.

Khách mời tham gia trải nghiệm sản phẩm

Trong khuôn khổ sự kiện, CUKTECH cũng đã bố trí hàng loạt trạm thử nghiệm công suất độc lập, cho phép các phóng viên và reviewer cắm sạc trực tiếp thiết bị cá nhân của mình để đo lường dòng điện, kiểm tra tính tương thích của các giao thức sạc nhanh như Power Delivery (PD) hay Quick Charge (QC).

Sự kiện ra mắt "Charge & Connect" không chỉ đơn thuần là buổi trình diễn sản phẩm mới, mà còn khẳng định bước đi chiến lược, bài bản của CUKTECH tại Việt Nam. Với việc kết hợp giữa công nghệ đỉnh cao, thiết kế đón đầu xu hướng và sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu người dùng, CUKTECH hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh sòng phẳng và thiết lập nên những tiêu chuẩn mới cho thị trường phụ kiện công nghệ cao cấp trong thời gian tới.