TLC giới thiệu loạt sản phẩm phụ kiện thông minh mới của UNIQ

Đại diện UNIQ đã chính thức trao bằng chứng nhận nhà phân phối độc quyền cho đại diện TLC Trading. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái của UNIQ được bán tại Việt Nam sẽ do TLC Trading độc quyền phân phối và phát triển thị trường. Đồng thời, các sản phẩm của UNIQ đều được bảo hành 12 tháng và đổi mới nếu phát hiện lỗi do nhà sản xuất, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Được biết, UNIQ là hương hiệu phụ kiện nổi tiếng đến từ Singapore với dải sản phẩm đặc biệt dành cho các sản phẩm của Apple được thiết kế đẹp mắt, tỉ mỉ nhưng không kém phần trẻ trung và ấn tượng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, UNIQ đã trình diễn hệ sinh thái mới năm 2025 nhằm tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình. Trong đó đáng chú ý là loạt sản phẩm ốp lưng điện thoại dành cho iPhone, iPad, iPod và Apple Watch… với chất liệu da, polycarbonate và silicone, có tích hợp công nghệ MagSafe, cũng như giúp bảo vệ thiết bị khỏi những va đập và trầy xước trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh các thiết bị bảo vệ bằng chất liệu da và polycarbonat thì UNIQ cũng mang đến giới thiệu loạt kính cường lực với độ cứng 9H, giúp chống trầy xước bám dấu vân tay cực kỳ hiệu quả, bảo vệ màn hình tối ưu mà không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng. Hệ thống bảo vệ camera lens được thiết kế siêu mỏng, không cản trở ánh sáng hay làm giảm chất lượng ảnh chụp.

Khách tham dự còn được tận tay trải nghiệm các sản phẩm mới nhất của UNIQ trong lần ra mắt này, mở ra cơ hội giao lưu giữa các đối tác, đại lý và khách hàng.

Với thiết kế thời thượng, đẳng cấp và loạt công nghệ tiên tiến mới, hệ sinh thái phụ kiện của UNIQ không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, mà còn khẳng định phong cách cũng như giúp người dùng có thêm cơ hội trải nghiệm sản phẩm phụ kiện chất lượng cao.