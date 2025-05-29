TCL tổ chức thành công Hội nghị khách hàng toàn quốc

Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng thị trường và nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa TCL với hệ thống phân phối trên toàn quốc. Tại đây, đại diện TCL đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các đại lý – những đối tác đã luôn đồng hành và sát cánh trong suốt chặng đường phát triển tại thị trường Việt Nam. Với sự hỗ trợ không ngừng từ hệ thống phân phối, TCL không chỉ duy trì vị thế là thương hiệu TV Top 2 toàn cầu, mà còn ngày càng mở rộng độ phủ sóng tại các kênh bán lẻ lớn, nhỏ trên cả nước.

TCL đã gặt hái nhiều thành công về mặt doanh thu và thương hiệu tại thị trường Việt Nam (ảnh: TCL)

“Sự thành công của TCL không thể tách rời sự gắn bó bền chặt với các đối tác. Chúng tôi tin rằng: phát triển bền vững là khi doanh nghiệp và hệ thống phân phối cùng thắng,” đại diện TCL chia sẻ trong bài phát biểu khai mạc.

Trong khuôn khổ hội nghị, TCL cũng giới thiệu loạt sản phẩm trọng điểm năm 2025, với tâm điểm là bộ ba TV QD-Mini LED thế hệ mới gồm C6K, C7K và C8K. Trong đó, TCL C6K thuộc phân khúc cận cao cấp, nổi bật với công nghệ QD-Mini LED vượt trội, mang đến độ tương phản cao và hình ảnh sắc nét – vượt xa các mẫu QLED thông thường trong cùng tầm giá. Còn C7K và C8K là đại diện cho dòng TV premium của TCL, mang đến trải nghiệm hiển thị và âm thanh cao cấp, phù hợp với người dùng yêu cầu chất lượng hình ảnh tối ưu, tần số quét cao và hiệu suất gaming mượt mà.

TCL tiên phong mang đến nhiều sản phẩm TV có trải nghiệm vượt trội (ảnh: TCL)

Ngoài ra, khu trưng bày còn có sự góp mặt của dòng TV khung tranh, kết hợp giữa công nghệ hiển thị hiện đại và thiết kế nội thất tinh tế, cùng hệ sinh thái nhà thông minh TCL, tiêu biểu là các dòng máy lạnh tiết kiệm điện BreezeIN Series, mang đến cái nhìn toàn diện về trải nghiệm sống tiện nghi, kết nối thông minh trong gia đình hiện đại.

Đại diện các đại lý bán lẻ xuất sắc nhất năm 2024 được vinh danh tại sự kiện (ảnh: TCL)

Với mục tiêu đưa công nghệ cao cấp đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, thương hiệu dẫn đầu thị phần TV Mini LED toàn cầu và là đối tác chính thức của Thế vận hội Olympic Paris 2032 đã không ngừng đầu tư vào hệ sinh thái sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững cùng các đại lý trên khắp cả nước.

Trong hành trình ấy, Công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ Hai Sáu Sáu đã luôn là đối tác chiến lược quan trọng, góp phần kết nối sản phẩm TCL đến tận tay người tiêu dùng thông qua mạng lưới đại lý rộng lớn, giúp TCL mở rộng thị phần và khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt của hội nghị năm nay là sự góp mặt của đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam, những vận động viên xuất sắc đã mang về nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế, tiêu biểu như Phạm Quang Huy và Mộng Tuyền. Sự hiện diện của đội tuyển chính là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần vượt lên chính mình, bản lĩnh chinh phục đỉnh cao – hoàn toàn phù hợp với tinh thần mà TCL theo đuổi: "Sáng bừng khoảnh khắc chiến thắng".

Hai xạ thủ tài năng Phạm Quang Huy và Mộng Tuyền góp mặt tại sự kiện (ảnh: TCL)

Thông qua phần giao lưu cùng đội tuyển, TCL mong muốn lan tỏa tinh thần chiến thắng không chỉ trong thể thao mà còn trong kinh doanh, trong từng sản phẩm và hành trình vươn lên của các đối tác – những người đã và đang nỗ lực kiến tạo thành công mỗi ngày.

Với thông điệp thương hiệu “Sáng bừng khoảnh khắc chiến thắng”, TCL không chỉ mang đến sản phẩm công nghệ tiên tiến, mà còn truyền tải nguồn năng lượng tích cực, tinh thần quyết tâm, không ngừng đổi mới để cùng khách hàng, đối tác kiến tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

TCL còn mang đến loạt giải pháp nhà thông minh

Hội nghị Khách hàng toàn quốc 2025 là một minh chứng rõ nét cho định hướng ấy, nơi kết nối giữa đam mê, chiến lược và hành động, giữa sản phẩm công nghệ hàng đầu và con người truyền cảm hứng. TCL và hệ thống đại lý - Công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ Hai Sáu Sáu - cam kết tiếp tục đồng hành, đổi mới, và kiến tạo những giá trị thiết thực hơn nữa cho người tiêu dùng Việt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững ngành hàng điện tử – điện lạnh trong nước.