Giữ vững vị thế dẫn đầu khu vực, Toshiba Lifestyle công bố loạt chiến dịch mới

Tại đây, thương hiệu điện máy hàng đầu Nhật Bản cũng đã công bố chiến lược kinh doanh năm 2025, tiếp cận tầng lớp trung lưu trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) và hướng đến việc trở thành thương hiệu điện máy Nhật Bản số một tại khu vực.

Sự kiện có chủ đề "Beyond Details, Innovate Tomorrow" (tạm dịch: Từng chi tiết hoàn hảo, tạo dựng tương lai) đã giới thiệu triết lý phát triển và đổi mới sản phẩm mang tên: “JAPANDi” và “Master of Flow”. Tại đây, Toshiba Lifestyle cũng công bố nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Takashi Sorimachi là Đại sứ thương hiệu khu vực, với mục tiêu tăng cường sự kết nối với người tiêu dùng.

Thông qua Hội nghị này, Toshiba Lifestyle chia sẻ về tầm nhìn và mục tiêu đó là nhấn mạnh vào các ngôn ngữ thiết kế cho sự đổi mới hệ sinh thái các sản phẩm điện máy, giới thiệu 98 sản phẩm mới nhất sẽ có mặt trên thị trường trong vòng 12 tháng tới. Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để Toshiba Lifestyle thắt chặt mối quan hệ với các đối tác chiến lược hàng đầu trong khu vực APAC.

Tại đây, các đối tác kinh doanh, bên liên quan và đối tác truyền thông từ các quốc gia trong khu vực đã có cơ hội được tìm hiểu chi tiết hơn về chiến lược khu vực mới nhất của Toshiba Lifestyle, chiêm ngưỡng những thiết kế đột phá của thương hiệu trong không gian triển lãm đặc biệt.

Ông Hồ Xuân Lộc - Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Sản Phẩm Tiêu Dùng Toshiba Việt Nam

Ông Zeal Jiang, Chủ tịch khu vực APAC của Toshiba Lifestyle phát biểu tại Hội nghị

“Tại Toshiba Lifestyle, chúng tôi tin rằng mình đang ở vị thế lý tưởng để mang đến những giải pháp đổi mới cho người tiêu dùng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Kể từ năm 1875, Toshiba Lifestyle đã thành công khẳng định thương hiệu là một trong những cái tên quen thuộc trong ngành điện máy tại khu vực. Chúng tôi hướng đến việc thúc đẩy sự tăng trưởng và nâng cao tiện nghi trong cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, hệ thống kênh bán lẻ, tiếp thị số tăng tương tác với người tiêu dùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác và bên liên quan để củng cố vị thế và đạt mục tiêu trở thành thương hiệu điện máy Nhật Bản hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.” ông Zeal Jiang, Chủ tịch khu vực APAC của Toshiba Lifestyle, chia sẻ.

“JAPANDi” và “Master of Flow”: bộ đôi ý tưởng mới

Với chủ đề "Beyond Details, Innovate Tomorrow" (tạm dịch: Từng chi tiết hoàn hảo, tạo dựng tương lai), gắn liền với lịch sử 149 năm của Toshiba Lifestyle, lần đầu tiên tại Châu Á - Thái Bình Dương Toshiba Lifestyle giới thiệu bộ đôi ý tưởng giải pháp toàn diện. Đó là “JAPANDi” - dòng sản phẩm nâng tầm về thiết kế nhờ sự hài hòa của phong cách Á-Âu và “Master of Flow” - Tinh Hoa Của Dòng Nước.

Cả hai khái niệm này đều nhằm hiện thực hóa những đổi mới trong sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời mang đến các giải pháp gia dụng cao cấp cho tầng lớp trung lưu đang phát triển tại khu vực APAC.

“Master of Flow”

Hiểu rằng chất lượng nước sinh hoạt hàng ngày đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Người tiêu dùng hiện đại luôn tìm kiếm những giải pháp tối ưu và toàn diện để đảm bảo nguồn nước sạch và an toàn, từ việc uống, nấu ăn đến các sinh hoạt thường ngày. Hiểu nhu cầu đó, Toshiba Lifestyle đã chính thức giới thiệu giải pháp "Master of Flow" - hiện thân của Tinh Thần Takumi. Đây là một giải pháp về công nghệ xử lý và lọc nước toàn diện, tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nâng cao tiêu chuẩn sống, bên cạnh đó còn bảo đảm độ bền lâu dài cho các thiết bị gia dụng liên quan đến nước.

"Master of Flow" không chỉ thiết lập các tiêu chuẩn mới về sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, mà còn phù hợp với lối sống lành mạnh, xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bên trong. Ý tưởng này tập trung vào việc tạo điều kiện giải quyết các mối quan tâm hiện nay của các hộ gia đình về nguồn nước thông qua các tiêu chí:

Lối sống lành mạnh: Bằng cách đảm bảo chất lượng nước vượt trội dùng trong nấu ăn, chăm sóc cá nhân, cũng như chăm sóc cây cối và thú cưng, “Master of Flow” hỗ trợ duy trì sức khỏe và sự an lành trong gia đình.

Linh hoạt đáp ứng nhu cầu: Việc ứng dụng đa dạng của các giải pháp này khiến chúng phù hợp cho mọi không gian của ngôi nhà – từ nhà bếp và phòng tắm đến phòng khách, vườn tược – phản ánh triết lý thiết kế toàn diện, linh hoạt.

Dễ dàng trong công việc nhà: Chất lượng nước được cải thiện giúp đơn giản hóa các công việc hàng ngày, chẳng hạn như rửa chén bát, giặt giũ và duy trì vệ sinh tổng thể trong nhà, từ đó nâng cao sự tiện lợi và hiệu quả trong việc nội trợ.

Sử dụng bền bỉ: Một nguồn nước tinh khiết cũng có thể góp phần bảo vệ các thiết bị và đường ống nước khỏi sự tích tụ cặn và tắc nghẽn, từ đó làm nổi bật tính bền vững và sự đổi mới trong thiết kế.

Và để hướng đến việc hiện thực hóa ý tưởng “Master of Flow”, Toshiba Lifestyle đã giới thiệu 3 dòng dòng sản phẩm mới, đó là:

Xử lý nước toàn diện tại hệ thống đầu vào bao gồm: Bộ lọc thô, Hệ thống lọc nước toàn diện, Hệ thống làm mềm nước. Xử lý nước uống tại nơi sử dụng cuối bao gồm; Máy lọc nước đặt dưới bồn rửa, Máy lọc nước để bàn, máy lọc nước đứng, Cây nước nóng lạnh. Các sản phẩm liên quan đến chất lượng nước tại nơi sử dụng cuối, bao gồm: Máy nước nóng, Máy giặt, Máy rửa chén, Nồi cơm điện, Lò vi song.

JAPANDi”

“JAPANDi” được hiểu là sự kết hợp tinh tế giữa sắc trắng của núi Phú Sĩ Nhật Bản và thẩm mỹ Bắc Âu, mang đến một khái niệm thiết kế hoàn hảo, nhấn mạnh sự thanh lịch, tối giản và hài hòa về thẩm mỹ. Triết lý "Beyond Details, Innovate Tomorrow" của Toshiba Lifestyle được thể hiện rõ nét qua dòng sản phẩm này.

Đây cũng chính là nền tảng của những sáng tạo tương lai trong thiết kế nội thất và đáp ứng nhu cầu thay đổi trong lối sống hiện đại. “JAPANDi” tạo ra một không gian sống yên bình và thư thái, cho phép người sở hữu thoát khỏi nhịp sống đô thị bận rộn, dễ dàng kết nối với sự bình yên bên trong.

Với thiết kế tinh giản, màu sắc trung tính và vừa vặn với không gian, “JAPANDi” không chỉ biến ngôi nhà thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng mà còn mở ra những cơ hội đột phá trong thiết kế nội thất tương lai.

Với thiết kế tinh giản, màu sắc trung tính và vừa vặn với không gian, “JAPANDi” không chỉ biến ngôi nhà thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng mà còn mở ra những cơ hội đột phá trong thiết kế nội thất

Từ thiết kế “JAPANDi” này, Toshiba đã giới thiệu các sản phẩm chọn lọc trong danh mục sản phẩm của Toshiba Lifestyle, từ tủ lạnh đến lò vi sóng… Tại đây, tủ lạnh Multi-door của Toshiba Lifestyle nổi bật với kỹ thuật tiên tiến, bao gồm khả năng đông lạnh sâu lên đến -30°C và tốc độ làm đá nhanh hơn 50%. Được thiết kế hoàn hảo với độ sâu chỉ 600mm, tủ dễ dàng lắp đặt vào các tủ bếp thông thường và tích hợp hoàn hảo vào không gian bếp. Đặc biệt với dung tích từ 535L (model GR-RF695WIA) / đến 533L (model GR-RF690WIA), đây sẽ là giải pháp lưu trữ tối ưu, ngăn nắp cho căn bếp của mọi gia đình.

Hay với nồi cơm điện tối tân của Toshiba Lifestyle, hương vị gạo truyền thống thêm hoàn hảo hơn nhờ cách mạng hóa cách nấu cơm truyền thống với nhiều cải tiến đột phá trong thiết kế. Thương hiệu có đến 69 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và kỹ thuật nấu cơm tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và Malaysia… Toshiba Lifestyle đã phát triển sản phẩm nồi cơm điện với khả năng kiểm soát chất lượng nấu cơm vượt trội. Mỗi hạt cơm được nấu chín đều đạt độ hoàn hảo về kết cấu, hương vị tinh tế và giữ trọn dưỡng chất, đáp ứng mọi nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Toshiba công bố đại diện thương hiệu khu vực mới: diễn viên, ca sĩ Takashi Sorimachi

Cũng tại sự kiện lần này, Toshiba Lifestyle đã công bố nam Diễn viên - Ca sĩ nổi tiếng người Nhật Bản, Takashi Sorimachi, chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu khu vực. Với sự nghiệp xuất sắc và cam kết tận tụy trong từng tác phẩm, Sorimachi là hiện thân hoàn hảo của các giá trị cốt lõi mà Toshiba Lifestyle đề cao về sự vượt trội và chất lượng. Sự chú trọng đến từng chi tiết và nỗ lực không ngừng vươn tới sự hoàn hảo của ông hoàn toàn phù hợp với triết lý Takumi của Toshiba Lifestyle.

Việc công bố Đại sứ thương hiệu là một phần quan trọng trong chiến lược tiếp thị tổng thể của Toshiba Lifestyle tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thông qua sự hợp tác này, Toshiba Lifestyle mong muốn không chỉ nâng cao nhận diện thương hiệu mà còn tạo dựng kết nối sâu sắc hơn với người tiêu dùng, đồng thời củng cố vị thế của mình trong khu vực APAC.