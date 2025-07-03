Chuyển động số
Livehouse - Mô hình bất động sản thế hệ mới

La Giang

La Giang

17:48 | 03/07/2025
Livehouse đã khắc phục các hạn chế của mô hình bất động sản cũ, có công năng đa dạng, đáp ứng nhu cầu và khai thác 24/7 và dự báo sẽ là một phân khúc góp phần điều chỉnh giá bất động sản ngày càng phù hợp hơn với túi tiền của khách hàng. Trong đó, định hình lại thị trường và đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, người sử dụng.
Đây là nhận định được đa số các chuyên gia đồng tình tại Hội thảo "Livehouse - Mô hình bất động sản thế hệ mới: Giải pháp giảm áp lực giá bất động sản trong đô thị" được Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức sáng 3/7.

Mô hình bất động sản 5 trong 1

Trong vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong thói quen tiêu dùng và nhu cầu sử dụng không gian của khách hàng. Thay vì tìm kiếm những căn hộ đơn thuần để ở hoặc những mặt bằng chỉ để kinh doanh, ngày càng nhiều người quan tâm đến loại hình bất động sản đa công năng - nơi họ có thể kết hợp giữa sinh sống, làm việc và kinh doanh.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, một số doanh nghiệp bất động sản thay vì chạy theo phân khúc cao cấp, họ đã tập trung phát triển các mô hình thực chất, phù hợp với nhu cầu thực. Nổi bật trong số đó là Livehouse - mô hình bất động sản thế hệ mới tích hợp nhiều công năng.

Livehouse - Mô hình bất động sản thế hệ mới
TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Với thiết kế đa năng 5 trong 1, Livehouse giúp nhà đầu tư dễ dàng khai thác nhiều mục đích khác nhau trong cùng một không gian như Lưu trú - Kinh doanh - Làm việc - Nghỉ dưỡng - Giải trí. Một điểm đặc trưng quan trọng của Livehouse là hình thức sở hữu có thời hạn theo quy định pháp luật, một hình thức pháp lý rõ ràng, được Nhà nước công nhận và bảo hộ đầy đủ.

Mô hình Livehouse còn được vận hành theo chu kỳ kinh tế đêm, tức là cho phép mở cửa cả ngày lẫn đêm như một "cơ sở kinh doanh độc lập". Ban ngày phục vụ sinh hoạt, làm việc; ban đêm trở thành không gian giải trí, ẩm thực, văn hóa bản địa, nghệ thuật trình diễn...

Đánh giá đây là một mô hình Livehouse, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khẳng định: “Livehouse đã khắc phục các hạn chế của mô hình bất động sản cũ, có công năng đa dạng, đáp ứng nhu cầu và khai thác 24/7 và dự báo sẽ là một phân khúc góp phần điều chỉnh giá bất động sản ngày càng phù hợp hơn với túi tiền của khách hàng”.

Cần chi phí hợp lý hơn, phù hợp với thế hệ nhà đầu tư mới

Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Vương Duy Dũng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng chia sẻ quan điểm: “Có thể thấy đây là một loại hình bất động sản mới, cần được đón nhận và khuyến khích nghiên cứu để góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thị trường. Cơ sở pháp lý cơ bản là đã có, tuy nhiên để mô hình này vận hành trôi chảy và bền vững, chắc chắn vẫn cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn từ phía nhà đầu tư và cơ quan quản lý”.

Đề cập tới khung pháp lý cho Livehouse, từ sở hữu có thời hạn đến vận hành minh bạch, PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến - Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, Phó Chủ tịch Hội đồng trường đại học Luật Hà Nội nhận định: “Không thể phủ nhận xu hướng tiêu dùng, tích sản, đầu tư liên quan tới bất động sản và thực tế khung pháp lý có rồi nhưng câu chuyện đặt ra ở đây liên quan tới rất nhiều luật, tập trung: Luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật Đất đai và Luật Kinh doanh Bất động sản. Cái khó nhất hiện nay là chuyển đất xen kẹt, chuyển đổi mục đích sử dụng và quan trọng là điều chỉnh giá bất động sản phù hợp với thu nhập của người mua, tránh tình trạng giá quá cao”.

Livehouse - Mô hình bất động sản thế hệ mới

Tham gia hội thảo, từ kinh nghiệm kinh doanh, bà Trần Thị Kim Phúc - Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại Tây Viên Hà Nội cho biết: “Qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi nhận ra rằng nhiều nhà đầu tư chỉ tập trung vào câu hỏi bất động sản này có sinh lời không, mà đôi khi quên mất những giá trị nền tảng một bất động sản phải có”.

Theo bà Kim Phúc, một bất động sản tốt phải đảm bảo được ít nhất 3 giá trị cốt lõi: Thứ nhất, phải là nơi có thể sinh sống tốt. Không chỉ sống được, mà còn phải đáp ứng được nhu cầu sống hiện đại an toàn, tiện ích, kết nối cộng đồng và có không gian cho sức khỏe tinh thần; Thứ hai, phải có khả năng khai thác kinh tế, tức là có thể vừa ở, vừa kinh doanh, cho thuê, khởi nghiệp… Thứ ba, phải có tính thanh khoản, nghĩa là dễ dàng chuyển nhượng khi cần, không bị chôn vốn.

“Tôi tin rằng, 3 yếu tố này đã trở thành yếu tố cốt lõi cho nhiều doanh nghiệp phát triển dự án, trong đó có chúng tôi. Khi nói đến mô hình Livehouse, thực chất chúng ta đang nói đến một mô hình sản phẩm bất động sản mới nhưng lại phát triển trên nền tảng truyền thống, chính là những giá trị cốt lõi ấy. Tuy nhiên, vấn đề là khi một bất động sản hội tụ đủ các giá trị đó thì giá thường rất cao, thậm chí trở thành gánh nặng với nhà đầu tư. Chính vì vậy, bất động sản thế hệ mới cần được phát triển với chi phí hợp lý hơn, phù hợp với thế hệ nhà đầu tư mới”, bà Kim Phúc khẳng định.

Livehouse bất động sản

