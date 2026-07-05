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Lịch World Cup 2026 ngày 6/7: Brazil đại chiến Na Uy, Anh đối đầu Mexico

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Thành Biên

12:54 | 05/07/2026
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Vòng 1/8 World Cup 2026 hứa hẹn hấp dẫn với hai cặp đấu đáng chú ý. Brazil chạm trán Na Uy trong cuộc so tài giữa những ngôi sao tấn công, còn Anh đứng trước thử thách lớn trên sân của đồng chủ nhà Mexico.
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Brazil và Na Uy chờ màn đấu súng của những ngôi sao

Brazil bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với vị thế ứng viên vô địch, nhưng Na Uy cho thấy họ đủ khả năng tạo nên bất ngờ. Cuộc đối đầu giữa hai đội được dự báo sẽ diễn ra cởi mở, khi cả hai đều sở hữu những cá nhân có thể tạo khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc.

Na Uy lần đầu tiến vào vòng đấu loại trực tiếp sau nhiều năm chờ đợi và đang đứng trước cơ hội viết tiếp lịch sử. Đội bóng Bắc Âu ghi dấu ấn bằng lối chơi tấn công trực diện, trong đó Erling Haaland là điểm tựa lớn nhất trên hàng công. Phía sau Haaland, Martin Odegaard giữ vai trò tổ chức lối chơi và điều tiết các đợt tấn công. Khả năng sáng tạo của tiền vệ Arsenal giúp Na Uy duy trì sức ép và khai thác khoảng trống trước khung thành đối phương.

World Cup 2026: Brazil đối đầu Na Uy. Ảnh: Khelnow
World Cup 2026: Brazil đối đầu Na Uy. Ảnh: Khelnow

Brazil cũng cải thiện phong độ sau khởi đầu chưa thật sự thuyết phục. Sau trận hòa Maroc, đại diện Nam Mỹ liên tiếp đánh bại Haiti và Scotland để giành ngôi nhất bảng, trước khi vượt qua Nhật Bản bằng màn ngược dòng ở những phút bù giờ.

Dù chưa tạo cảm giác áp đảo tuyệt đối, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có thể định đoạt trận đấu. Vinicius Junior tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất nhờ tốc độ, khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn. Một trong những điểm nóng của trận đấu sẽ là màn đối đầu giữa Haaland và trung vệ Gabriel. Cả hai nhiều lần chạm trán tại Ngoại hạng Anh và đều hiểu rõ điểm mạnh của đối phương.

Trong bối cảnh Brazil không duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ, còn Na Uy cũng không mạnh về phòng ngự, kịch bản đôi công với nhiều cơ hội ghi bàn được đánh giá có nhiều khả năng xảy ra.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam)

Mexico tận dụng lợi thế sân nhà để thách thức tuyển Anh

Trong khi Brazil được dự báo trải qua trận đấu nhiều bàn thắng, cặp đấu giữa MexicoAnh lại xoay quanh cuộc chiến về bản lĩnh, thể lực và khả năng thích nghi với điều kiện thi đấu.

Đội tuyển Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình với nhiều ngôi sao như Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice hay Marc Guehi. Tuy nhiên, màn trình diễn của "Tam sư" từ đầu giải chưa thực sự thuyết phục khi hàng thủ nhiều lần bộc lộ khoảng trống và lối chơi thiếu ổn định. Ở vòng trước, Anh phải rất vất vả mới vượt qua CHDC Congo sau khi bị dẫn bàn từ sớm. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel giành vé đi tiếp nhưng cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng kiểm soát thế trận trong các trận đấu loại trực tiếp.

World Cup 2026: Anh chạm trán Mexico. Ảnh: Khelnow
World Cup 2026: Anh chạm trán Mexico. Ảnh: Khelnow

Trái ngược với đối thủ, Mexico đang tạo dựng hình ảnh của một tập thể cân bằng. Đội bóng đồng chủ nhà toàn thắng cả bốn trận đã đấu và chưa để thủng lưới lần nào. Hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ cùng lối chơi giàu kỷ luật trở thành nền tảng giúp Mexico tiến sâu. Ngoài yếu tố chuyên môn, sân Azteca được xem là lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà. Độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển cùng sức ép từ hàng vạn khán giả có thể ảnh hưởng đến thể lực và nhịp độ thi đấu của tuyển Anh, đặc biệt trong giai đoạn cuối trận.

Theo đánh giá của siêu máy tính Opta, Anh vẫn có cơ hội giành chiến thắng cao hơn. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định giúp Mexico có cơ sở để hướng tới một bất ngờ, biến trận đấu tại Azteca trở thành một trong những màn so tài đáng chờ đợi nhất ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 7 giờ sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam)

Lịch World Cup 2026 ngày 6/7 lịch thi đấu World Cup 2026 Kết quả thi đấu World Cup 2026 Brazil - Na Uy Mexico - Anh

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Khánh Hòa

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Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 05/07/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 05/07/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 15,140
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 15,030
Trang sức 99.99 14,340 15,040
Cập nhật: 05/07/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 05/07/2026 14:00
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AUD 17714 17987 18563
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CHF 32079 32461 33102
CNY 0 3836 3930
EUR 29433 29654 30740
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HKD 0 3221 3424
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KRW 0 16 18
NZD 0 14698 15294
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Cập nhật: 05/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 05/07/2026 14:00
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CZK 0 1190 0
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MYR 0 6600 0
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Cập nhật: 05/07/2026 14:00

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