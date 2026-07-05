Lịch World Cup 2026 ngày 6/7: Brazil đại chiến Na Uy, Anh đối đầu Mexico

Brazil và Na Uy chờ màn đấu súng của những ngôi sao

Brazil bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với vị thế ứng viên vô địch, nhưng Na Uy cho thấy họ đủ khả năng tạo nên bất ngờ. Cuộc đối đầu giữa hai đội được dự báo sẽ diễn ra cởi mở, khi cả hai đều sở hữu những cá nhân có thể tạo khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc.

Na Uy lần đầu tiến vào vòng đấu loại trực tiếp sau nhiều năm chờ đợi và đang đứng trước cơ hội viết tiếp lịch sử. Đội bóng Bắc Âu ghi dấu ấn bằng lối chơi tấn công trực diện, trong đó Erling Haaland là điểm tựa lớn nhất trên hàng công. Phía sau Haaland, Martin Odegaard giữ vai trò tổ chức lối chơi và điều tiết các đợt tấn công. Khả năng sáng tạo của tiền vệ Arsenal giúp Na Uy duy trì sức ép và khai thác khoảng trống trước khung thành đối phương.

World Cup 2026: Brazil đối đầu Na Uy. Ảnh: Khelnow

Brazil cũng cải thiện phong độ sau khởi đầu chưa thật sự thuyết phục. Sau trận hòa Maroc, đại diện Nam Mỹ liên tiếp đánh bại Haiti và Scotland để giành ngôi nhất bảng, trước khi vượt qua Nhật Bản bằng màn ngược dòng ở những phút bù giờ.

Dù chưa tạo cảm giác áp đảo tuyệt đối, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có thể định đoạt trận đấu. Vinicius Junior tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất nhờ tốc độ, khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn. Một trong những điểm nóng của trận đấu sẽ là màn đối đầu giữa Haaland và trung vệ Gabriel. Cả hai nhiều lần chạm trán tại Ngoại hạng Anh và đều hiểu rõ điểm mạnh của đối phương.

Trong bối cảnh Brazil không duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ, còn Na Uy cũng không mạnh về phòng ngự, kịch bản đôi công với nhiều cơ hội ghi bàn được đánh giá có nhiều khả năng xảy ra.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam)

Mexico tận dụng lợi thế sân nhà để thách thức tuyển Anh

Trong khi Brazil được dự báo trải qua trận đấu nhiều bàn thắng, cặp đấu giữa Mexico và Anh lại xoay quanh cuộc chiến về bản lĩnh, thể lực và khả năng thích nghi với điều kiện thi đấu.

Đội tuyển Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình với nhiều ngôi sao như Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice hay Marc Guehi. Tuy nhiên, màn trình diễn của "Tam sư" từ đầu giải chưa thực sự thuyết phục khi hàng thủ nhiều lần bộc lộ khoảng trống và lối chơi thiếu ổn định. Ở vòng trước, Anh phải rất vất vả mới vượt qua CHDC Congo sau khi bị dẫn bàn từ sớm. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel giành vé đi tiếp nhưng cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng kiểm soát thế trận trong các trận đấu loại trực tiếp.

World Cup 2026: Anh chạm trán Mexico. Ảnh: Khelnow

Trái ngược với đối thủ, Mexico đang tạo dựng hình ảnh của một tập thể cân bằng. Đội bóng đồng chủ nhà toàn thắng cả bốn trận đã đấu và chưa để thủng lưới lần nào. Hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ cùng lối chơi giàu kỷ luật trở thành nền tảng giúp Mexico tiến sâu. Ngoài yếu tố chuyên môn, sân Azteca được xem là lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà. Độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển cùng sức ép từ hàng vạn khán giả có thể ảnh hưởng đến thể lực và nhịp độ thi đấu của tuyển Anh, đặc biệt trong giai đoạn cuối trận.

Theo đánh giá của siêu máy tính Opta, Anh vẫn có cơ hội giành chiến thắng cao hơn. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định giúp Mexico có cơ sở để hướng tới một bất ngờ, biến trận đấu tại Azteca trở thành một trong những màn so tài đáng chờ đợi nhất ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 7 giờ sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam)