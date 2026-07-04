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Kết quả World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia cùng ghi tên vào vòng 1/8

Thành Biên

Thành Biên

15:56 | 04/07/2026
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Ai Cập vượt Australia trên chấm luân lưu, Argentina thắng kịch tính Cape Verde sau 120 phút, trong khi Colombia đánh bại Ghana với tỷ số tối thiểu để hoàn tất tấm vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
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Ai Cập vượt Úc sau loạt sút luân lưu cân não

Đội tuyển Ai Cập giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau khi đánh bại Úc 4-2 trên chấm luân lưu, khép lại trận đấu hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu.

Hai đội nhập cuộc với thế trận chặt chẽ và tạo ra thế cân bằng trong phần lớn thời gian. Phút 13, Ai Cập tận dụng thành công một tình huống bóng hai sau pha đá phạt. Từ quả tạt của Karim Hafez, Emam Ashour bật cao đánh đầu mở tỷ số, đưa đại diện châu Phi vươn lên dẫn trước.

World Cup 2026: Ai Cập đánh bại Úc trên chấm luân lưu
World Cup 2026: Ai Cập đánh bại Úc trên chấm luân lưu

Úc gia tăng sức ép sau giờ nghỉ và tìm được bàn gỡ ở phút 55. Từ quả đá phạt bên cánh trái, áp lực của các cầu thủ áo vàng khiến hậu vệ Ahmed Hany lúng túng đánh đầu phản lưới nhà.

Hai đội không tạo thêm khác biệt trong thời gian còn lại cũng như 30 phút hiệp phụ, buộc trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, các cầu thủ Ai Cập thực hiện thành công bốn lượt sút, trong khi Úc chỉ ghi được hai bàn, qua đó Ai Cập giành quyền đi tiếp.

Messi tỏa sáng, Argentina thắng nghẹt thở Cape Verde

Đương kim vô địch Argentina phải thi đấu tới hiệp phụ mới vượt qua Cape Verde với tỷ số 3-2 trong trận đấu giàu cảm xúc để giành vé vào vòng 16 đội.

Lionel Messi mở tỷ số ở phút 29, giúp Argentina kiểm soát thế trận trong hiệp một. Tuy nhiên, Cape Verde vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa nhờ công của Deroy Duarte ở phút 59, đưa trận đấu vào thế giằng co.

World Cup 2026: Argentina giành thắng lợi nghẹt thở trước Cape Verde
World Cup 2026: Argentina giành thắng lợi nghẹt thở trước Cape Verde

Ngay đầu hiệp phụ, Lisandro Martinez đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina. Cape Verde tiếp tục cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường khi Cabral một lần nữa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 103.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 111 khi hậu vệ Diney vô tình phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá đường tạt bóng của Messi. Những phút cuối, thủ môn Emiliano Martinez liên tiếp cứu thua, giúp Argentina bảo toàn chiến thắng 3-2 sau 120 phút.

Kết quả này đưa Argentina vào vòng 16 đội, nơi Messi và các đồng đội sẽ chạm trán Ai Cập trong một trong những cặp đấu đáng chú ý của vòng knock-out.

Colombia đánh bại Ghana bằng chiến thắng tối thiểu

Colombia tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua Ghana với tỷ số 1-0, qua đó giành quyền góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Đại diện Nam Mỹ nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận sau những phút đầu chịu sức ép. Phút 14, Luis Suarez thực hiện đường tạt chính xác từ cánh phải để Jhon Arias dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

World Cup 2026: Colombia giành thắng lợi tối thiểu trước Ghana
World Cup 2026: Colombia giành thắng lợi tối thiểu trước Ghana

Bàn mở tỷ số giúp Colombia thi đấu chủ động hơn. Họ duy trì lối chơi áp sát, kiểm soát khu trung tuyến và khiến Ghana gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Đội bóng châu Phi gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Colombia tiếp tục tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Luis Diaz từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù vậy, sức ép liên tục của đại diện Nam Mỹ vẫn buộc Ghana phải lùi sâu phòng ngự.

Chiến thắng 1-0 giúp Colombia giành vé vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ đối đầu Thụy Sĩ trong cuộc cạnh tranh suất vào tứ kết.

Kết quả World Cup 2026 ngày 4/7 Kết quả thi đấu World Cup 2026 lịch thi đấu World Cup 2026 Ai Cập - Úc Argentina - Cape Verde Colombia - Ghana

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 ▲40K 15,030 ▲40K
Trang sức 99.99 14,340 ▲40K 15,040 ▲40K
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
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Ngân hàng TCB
AUD 17714 17987 18563
CAD 17986 18261 18878
CHF 32079 32461 33102
CNY 0 3836 3930
EUR 29433 29654 30740
GBP 34300 34691 35629
HKD 0 3221 3424
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14698 15294
SGD 19814 20096 20672
THB 707 771 825
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26463
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,083 26,083 26,463
USD(1-2-5) 25,040 - -
USD(10-20) 25,040 - -
EUR 29,630 29,654 31,066
JPY 159.14 159.43 169.03
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