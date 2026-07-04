Kết quả World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia cùng ghi tên vào vòng 1/8

Ai Cập vượt Úc sau loạt sút luân lưu cân não

Đội tuyển Ai Cập giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau khi đánh bại Úc 4-2 trên chấm luân lưu, khép lại trận đấu hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu.

Hai đội nhập cuộc với thế trận chặt chẽ và tạo ra thế cân bằng trong phần lớn thời gian. Phút 13, Ai Cập tận dụng thành công một tình huống bóng hai sau pha đá phạt. Từ quả tạt của Karim Hafez, Emam Ashour bật cao đánh đầu mở tỷ số, đưa đại diện châu Phi vươn lên dẫn trước.

World Cup 2026: Ai Cập đánh bại Úc trên chấm luân lưu

Úc gia tăng sức ép sau giờ nghỉ và tìm được bàn gỡ ở phút 55. Từ quả đá phạt bên cánh trái, áp lực của các cầu thủ áo vàng khiến hậu vệ Ahmed Hany lúng túng đánh đầu phản lưới nhà.

Hai đội không tạo thêm khác biệt trong thời gian còn lại cũng như 30 phút hiệp phụ, buộc trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, các cầu thủ Ai Cập thực hiện thành công bốn lượt sút, trong khi Úc chỉ ghi được hai bàn, qua đó Ai Cập giành quyền đi tiếp.

Messi tỏa sáng, Argentina thắng nghẹt thở Cape Verde

Đương kim vô địch Argentina phải thi đấu tới hiệp phụ mới vượt qua Cape Verde với tỷ số 3-2 trong trận đấu giàu cảm xúc để giành vé vào vòng 16 đội.

Lionel Messi mở tỷ số ở phút 29, giúp Argentina kiểm soát thế trận trong hiệp một. Tuy nhiên, Cape Verde vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa nhờ công của Deroy Duarte ở phút 59, đưa trận đấu vào thế giằng co.

World Cup 2026: Argentina giành thắng lợi nghẹt thở trước Cape Verde

Ngay đầu hiệp phụ, Lisandro Martinez đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina. Cape Verde tiếp tục cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường khi Cabral một lần nữa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 103.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 111 khi hậu vệ Diney vô tình phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá đường tạt bóng của Messi. Những phút cuối, thủ môn Emiliano Martinez liên tiếp cứu thua, giúp Argentina bảo toàn chiến thắng 3-2 sau 120 phút.

Kết quả này đưa Argentina vào vòng 16 đội, nơi Messi và các đồng đội sẽ chạm trán Ai Cập trong một trong những cặp đấu đáng chú ý của vòng knock-out.

Colombia đánh bại Ghana bằng chiến thắng tối thiểu

Colombia tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua Ghana với tỷ số 1-0, qua đó giành quyền góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Đại diện Nam Mỹ nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận sau những phút đầu chịu sức ép. Phút 14, Luis Suarez thực hiện đường tạt chính xác từ cánh phải để Jhon Arias dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

World Cup 2026: Colombia giành thắng lợi tối thiểu trước Ghana

Bàn mở tỷ số giúp Colombia thi đấu chủ động hơn. Họ duy trì lối chơi áp sát, kiểm soát khu trung tuyến và khiến Ghana gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Đội bóng châu Phi gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Colombia tiếp tục tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Luis Diaz từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù vậy, sức ép liên tục của đại diện Nam Mỹ vẫn buộc Ghana phải lùi sâu phòng ngự.

Chiến thắng 1-0 giúp Colombia giành vé vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ đối đầu Thụy Sĩ trong cuộc cạnh tranh suất vào tứ kết.