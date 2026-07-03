STELLAHOOPS 2026 quy tụ 40 đội bóng, lan tỏa đam mê bóng rổ học đường Hà Nội

Trong hai ngày 27 - 28/06/2026, giải đấu NB’5 Basketball 3x3 Open Championship với chủ đề “STELLAHOOPS” đã diễn ra đầy kịch tính, để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng cộng đồng yêu bóng rổ học đường Thủ đô.

STELLAHOOPS không chỉ đơn thuần là một giải đấu, mà còn là sự kiện đặc biệt đánh dấu hành trình 5 năm phát triển của "Ngăn bàn" - dự án phi lợi nhuận về sức khỏe và thể thao được thành lập từ tháng 5/2020. Với mong muốn kiến tạo một sân chơi lành mạnh, dự án đã mang đến cơ hội để các bạn trẻ khẳng định tài năng, bản lĩnh và thắt chặt tinh thần đồng đội qua tình yêu với trái bóng cam.

Năm nay, giải đấu đã thu hút sự tham gia tranh tài của 40 đội bóng với hơn 100 vận động viên xuất sắc đến từ khắp các trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh các vì sao tỏa sáng giữa trời đêm, giải bóng rổ “STELLAHOOPS” mang theo thông điệp ý nghĩa về khát vọng, nỗ lực và tinh thần bứt phá giới hạn của thế hệ trẻ. Trên sàn đấu, mỗi cầu thủ đều là một ngôi sao tự do tỏa sáng theo cách riêng, cống hiến cho khán giả những pha ghi điểm mãn nhãn và những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Sau những cuộc đối đầu gay cấn đến giây cuối cùng, ngôi vương của mùa giải đã chính thức gọi tên đội Trust The Process. Bên cạnh đó, hai đội bóng ABG và Phan Huy Chú Raccoons cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ với lối chơi cống hiến và giành những vị trí cao trên bục nhận giải.

Trust The Process đăng quang tại giải bóng rổ học đường STELLAHOOPS 2026.

Song song với danh hiệu tập thể, hạng mục cá nhân xuất sắc nhất (MVP) đã thuộc về vận động viên Nguyễn Việt Anh nhờ màn trình diễn chói sáng, đóng góp trực tiếp vào cúp vô địch của đội nhà.

Thành công của STELLAHOOPS không chỉ đến từ những màn trình diễn bùng nổ trên sân, mà còn được dệt nên từ sự nỗ lực thầm lặng của đội ngũ ban tổ chức phía sau "cánh gà".

Chia sẻ sau khi giải đấu khép lại, bạn Phạm Minh Khôi – Đại diện ban Tổ chức Sự kiện của dự án bộc bạch: Được đồng hành cùng STELLAHOOPS là một trải nghiệm đáng nhớ với em. Dù đây là lần đầu tham gia tổ chức một giải đấu quy mô lớn và phải cân bằng giữa việc học, công việc cùng các đầu việc của dự án, em cũng gặp không ít áp lực. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của các thành viên Ban Tổ chức và sự hưởng ứng nhiệt tình từ các đội bóng, mọi khó khăn đều trở thành động lực. Khi giải đấu khép lại thành công, em cảm thấy rất tự hào vì đã góp một phần nhỏ tạo nên một sân chơi ý nghĩa, nơi kết nối những bạn trẻ có chung niềm đam mê với bóng rổ.

Sức nóng của “STELLAHOOPS” không chỉ gói gọn trên sân đấu mà còn lan tỏa khắp các khán đài nhờ sự tiếp sức cuồng nhiệt từ các cổ động viên và sự hỗ trợ hết mình của đội ngũ tình nguyện viên.

Giải đấu khép lại không chỉ để tìm ra những nhà vô địch xứng đáng, mà quan trọng hơn là đã kết nối những tâm hồn đồng điệu, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng và lối sống tích cực. Đây chắc chắn sẽ là bệ phóng vững chắc để dự án "Ngăn bàn" tiếp tục hành trình cống hiến, mang lại nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa hơn nữa cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tương lai.