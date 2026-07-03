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Nhận định chứng khoán 3/7: VN-Index giằng co thận trọng quanh vùng hỗ trợ SMA50

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:01 | 03/07/2026
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Nhận định chứng khoán 3/7 cho thấy VN-Index nhiều khả năng giằng co quanh vùng hỗ trợ SMA50 khi thanh khoản chạm đáy và nhà đầu tư chờ kết quả kinh doanh quý 2.
Nhận định chứng khoán 30/6: VN-Index thử thách vùng hỗ trợ 1.850 Nhận định chứng khoán 30/6: VN-Index thử thách vùng hỗ trợ 1.850
Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm
Nhận định chứng khoán 2/7: VN-Index hướng đỉnh mới ngắn hạn Nhận định chứng khoán 2/7: VN-Index hướng đỉnh mới ngắn hạn

Nhận định chứng khoán 3/7 được đưa ra sau phiên 2/7 khi VN-Index đóng cửa giảm nhẹ về 1.866,35 điểm trên nền thanh khoản chạm đáy 8 phiên. Việc chỉ số để tuột sắc xanh ở những phút cuối cho thấy lực cầu vẫn dè dặt và tâm lý thị trường còn thận trọng trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

Theo đánh giá kỹ thuật, VN-Index điều chỉnh nhẹ với mẫu nến thân nhỏ kèm khối lượng sụt giảm và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên. Trạng thái giằng co nhiều khả năng còn tiếp diễn cho tới khi dòng tiền cải thiện và xuất hiện tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ phía bên mua. Trạng thái thanh khoản cạn kiệt cũng cho thấy nhà đầu tư đang đặt lệnh mua ở vùng giá thấp và chờ đợi thay vì chủ động giải ngân.

Kịch bản kỹ thuật và các vùng giá cần theo dõi

Biểu đồ VN-Index phiên 2/7 giảm nhẹ khi thanh khoản chạm đáy
Biểu đồ VN-Index phiên 2/7 giảm nhẹ khi thanh khoản chạm đáy

Về kỹ thuật, VN-Index đang vận động quanh đường trung bình 50 phiên, ngưỡng đóng vai trò hỗ trợ động cho nhịp hồi phục từ giữa tháng 6. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.850–1.860 điểm, kháng cự gần tại 1.880–1.890 điểm và kháng cự mạnh hơn là vùng đỉnh lịch sử 1.900–1.930 điểm. Chỉ báo RSI quanh 57 và MFI trung tính quanh 48 phản ánh trạng thái chưa nghiêng hẳn về một phía. Mẫu nến thân nhỏ đi kèm khối lượng thấp thường thể hiện sự lưỡng lự của dòng tiền tại vùng cản.

Trong kịch bản tích cực, nếu dòng tiền trở lại và VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ, chỉ số có thể hướng tới thử thách lại vùng 1.890 điểm, xa hơn là 1.930 điểm theo quan điểm của một số công ty chứng khoán. Nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là họ Vingroup, tiếp tục giữ vai trò quyết định biên độ dao động của chỉ số trong ngắn hạn.

Ở chiều thận trọng, nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.850 điểm trong các phiên tới, rủi ro lùi sâu hơn về vùng 1.830 điểm có thể xuất hiện. Một số nhóm phân tích đặt ra kịch bản tiêu cực với xác suất thấp khi chỉ số để mất vùng 1.775 điểm và tìm về các mốc sâu hơn. Vì vậy, việc quan sát độ rộng và thanh khoản sẽ giúp củng cố góc nhìn về xu hướng phiên 3/7.

Về mặt xu hướng, cấu trúc tăng trung và dài hạn của VN-Index vẫn được bảo toàn khi chỉ số duy trì trên các đường trung bình quan trọng. Vùng tích lũy 1.850–1.900 điểm được xem là khu vực cân bằng, trong khi việc vượt vùng đỉnh lịch sử đòi hỏi động lực tăng trưởng vượt trội cùng sự đồng thuận của thanh khoản, điều mà thị trường vẫn chưa có được trong những phiên gần đây.

Nhóm ngành tài chính, bán lẻ và công nghệ được chú ý

Ở nhóm dẫn dắt, tài chính ngân hàng vẫn được kỳ vọng đóng vai trò nâng đỡ nhờ mặt bằng định giá còn hợp lý và loạt chính sách tín dụng vừa có hiệu lực. Sau phiên 2/7 khi VCB, TCB và LPB điều chỉnh, nhà đầu tư có thể theo dõi khả năng cân bằng trở lại của các mã trụ như VCB, TCB, VPB, MBB, HDB và CTG. Đây là những cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn, nên khả năng cân bằng của nhóm sẽ quyết định phần lớn diễn biến điểm số của chỉ số chung.

Nhóm chứng khoán và bán lẻ cũng nằm trong danh sách theo dõi. Với chứng khoán, SSI, VND, VCI, HCM và VIX thường phản ứng nhanh khi thanh khoản cải thiện, phù hợp cho chiến lược giao dịch ngắn hạn. Với bán lẻ, MWG, FRT và DGW được hỗ trợ bởi kỳ vọng phục hồi sức mua và câu chuyện số hóa vận hành, phân phối.

Nhóm công nghệ và truyền thông số duy trì sức hút riêng nhờ định hướng phát triển hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo. FPT, CMG cùng VNZ là những cái tên phản ánh rõ dòng tiền tìm đến doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nhóm đầu tư công, xây dựng hạ tầng và dầu khí có thể luân phiên thu hút dòng tiền ở các nhịp điều chỉnh.

Diễn biến của khối ngoại cũng là yếu tố cần theo dõi sát. Sau phiên bán ròng hơn 427 tỷ đồng ngày 2/7 với áp lực tập trung ở TCB, HPG và MSN, xu hướng mua bán của nhóm này sẽ tác động tới tâm lý chung của phiên kế tiếp. Việc dòng vốn ngoại gom ròng VIC hơn 208 tỷ đồng cho thấy sự chọn lọc vẫn hướng tới các doanh nghiệp đầu ngành.

Nhận định chứng khoán 3/7: VN-Index giằng co thận trọng quanh vùng hỗ trợ SMA50

Chiến lược giao dịch và yếu tố chính sách hỗ trợ thị trường

Trên cơ sở trạng thái tích lũy hiện tại, phần lớn công ty chứng khoán nghiêng về khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị hạn chế mua đuổi ở các cổ phiếu tăng nóng, ưu tiên giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.850–1.860 điểm và kháng cự 1.880–1.890 điểm, đồng thời đặt mức quản trị rủi ro khi chỉ số đóng cửa dưới 1.850 điểm. Việc tuân thủ kỷ luật khi sử dụng đòn bẩy tiếp tục được nhấn mạnh trong bối cảnh thanh khoản còn yếu.

Với vị thế trung và dài hạn, chiến lược tích lũy từng phần vào doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng cơ bản vững tiếp tục được ưu tiên. Về chính sách, Thông tư 25/2026/TT-NHNN nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, cùng chủ trương loại trừ dư nợ của các dự án hạ tầng trọng điểm khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng, mở thêm dư địa cho vay. Ở lĩnh vực kinh tế số, quy định thu thuế 0,1% trên giá trị chuyển nhượng tài sản số là dấu hiệu cho thấy hoạt động giao dịch tài sản số đang dần được chuẩn hóa.

Động lực trung hạn còn đến từ mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2, với nhóm ngân hàng được dự báo dẫn dắt dù tốc độ tăng trưởng chậm lại, cùng triển vọng nâng hạng thị trường. Khi thanh khoản chưa bứt phá và thị trường thiếu xúc tác đủ mạnh, nhà đầu tư nên giải ngân chọn lọc và chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn trước khi gia tăng tỷ trọng.

Ở bức tranh rộng hơn, thanh khoản bình quân từ đầu năm 2026 duy trì quanh 26.000 tỷ đồng mỗi phiên, thấp hơn giai đoạn sôi động trước đó, cho thấy dòng tiền lớn chưa sẵn sàng mua đuổi ở mặt bằng giá hiện tại. Yếu tố nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi tiếp tục là kỳ vọng trung và dài hạn có khả năng thu hút dòng vốn ngoại chất lượng cao trong nửa cuối năm.

Nhận định chứng khoán 3/7 nhận định chứng khoán VN-Index giằng co vùng hỗ trợ SMA50 Cổ phiếu ngân hàng kết quả kinh doanh quý 2

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Quảng Bình

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Cảm giác: 23°C
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23°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
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Thứ tư, 08/07/2026 18:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
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AUD 17706 17979 18558
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CNY 0 3836 3929
EUR 29462 29683 30764
GBP 34303 34694 35635
HKD 0 3221 3424
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14703 15288
SGD 19832 20114 20685
THB 708 771 826
USD (1,2) 26026 0 0
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Cập nhật: 04/07/2026 02:00
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SGD 20,003 20,083 20,670
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Cập nhật: 04/07/2026 02:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14821 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19986 20116 20847
THB 0 738.4 0
TWD 0 820 0
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Cập nhật: 04/07/2026 02:00
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CAD 18,122 18,222 19,556
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XAU 14,838,000 0 15,142,000
CNY 0 3,724 0
THB 0 773 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/07/2026 02:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

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