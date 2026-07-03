Chứng khoán hôm nay 2/7: VN-Index giảm nhẹ, thanh khoản chạm đáy 8 phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 2/7 trong sắc đỏ nhẹ sau khi để tuột đà tăng ở những phút cuối. VN-Index đóng cửa tại 1.866,35 điểm, giảm 0,86 điểm, tương ứng 0,05%. VN30-Index giảm 0,21%, HNX-Index mất hơn 2% còn UPCoM-Index lùi 0,62%. Chỉ số có lúc quay lại vùng 1.870 điểm trước phiên ATC nhưng lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn không đủ giữ sắc xanh.

Thanh khoản là điểm trừ rõ nhất của phiên. Giá trị khớp lệnh trên hai sàn chỉ đạt 12.705 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 8 phiên, còn tổng giá trị giao dịch toàn thị trường quanh 16.800 tỷ đồng. Độ rộng nghiêng nhẹ về bên bán với 286 mã tăng, 313 mã giảm và 925 mã đứng giá, cho thấy áp lực chốt lời lan rộng hơn so với buổi sáng. Tính từ đầu năm, VN-Index vẫn tăng 4,36%, cho thấy nhịp điều chỉnh gần đây diễn ra sau một giai đoạn tăng khá dài.

Biểu đồ VN-Index phiên 2/7 giảm nhẹ khi thanh khoản chạm đáy

Nhóm Vingroup đỡ điểm, ngân hàng và VCB kéo lùi chỉ số

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup trở thành điểm tựa lớn nhất của chỉ số. VIC tăng 1,47% lên 220.300 đồng và đóng góp khoảng 5,3 điểm cho VN-Index, còn VHM tăng 1,14% lên 150.400 đồng, kéo thêm gần 1,5 điểm. Khối ngoại cũng gom ròng VIC hơn 208 tỷ đồng, mức mua lớn nhất toàn thị trường trong phiên.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ngân hàng là lực cản chính. VCB giảm 1,43% về 62.100 đồng và lấy đi khoảng 1,57 điểm của VN-Index, nhiều nhất trong các mã trụ. Cùng nhóm, TCB giảm 1,31%, TPB giảm 1,49%, LPB giảm 1,88% còn MBB giảm 0,39%, trong khi VPB đứng giá tham chiếu. Toàn nhóm tổ chức tín dụng lùi 0,78% khi càng về cuối phiên càng suy yếu. Xét thanh khoản, TCB khớp lệnh hơn 420 tỷ đồng còn VCB đạt gần 172 tỷ đồng, nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về giá trị nhưng đóng cửa ở mức giá yếu.

Trong rổ VN30, sắc đỏ áp đảo với 20 mã giảm và chỉ 5 mã tăng, đảo chiều rõ so với trạng thái cân bằng buổi sáng. Trên sàn HNX, THD giảm sâu 8,34% về 147.200 đồng và trở thành gánh nặng lớn nhất, một mình kéo HNX-Index giảm hơn 3 điểm. Đây là dấu hiệu cho thấy dòng tiền vẫn phân hóa mạnh và phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ.

Thống kê mức độ ảnh hưởng cho thấy có tới 21 trong 30 cổ phiếu VN30 tụt giá so với cuối phiên sáng, phản ánh áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều. Ngoài VIC và VHM, số ít blue-chips giữ được sắc xanh gồm VNM tăng 0,54%, SAB tăng 0,52% và VIB tăng 0,3%, trong khi phần lớn nhóm còn lại chỉ lùi giá ở biên độ hẹp trên nền lực cầu yếu.

Bất động sản, bán lẻ, chứng khoán và logistics phân hóa

Bất động sản là điểm sáng bất ngờ khi vươn lên nhóm tăng mạnh thứ hai với mức 1%, cải thiện rõ so với trạng thái đi ngang buổi sáng. Bên cạnh lực kéo từ VIC và VHM, nhiều mã vốn hóa vừa vẫn giữ được lực cầu. Tuy nhiên sự phân hóa vẫn hiện diện khi DXG giảm 2,76% về cuối phiên với thanh khoản hơn 100 tỷ đồng, phản ánh áp lực bán còn đan xen trong ngành.

Nhóm chứng khoán và bán lẻ diễn biến kém tích cực hơn. Ở nhóm chứng khoán, VIX giảm 1,17% với thanh khoản cao, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang thận trọng. Ở nhóm bán lẻ, MWG giảm 0,38% và MCH giảm 1,42%, trong khi PNJ ngược dòng tăng 0,64% và được khối ngoại mua vào ở vùng giá thấp, phản ánh sự chọn lọc của dòng tiền. Ngoài ra, VIX giao dịch hơn 350 tỷ đồng nhưng vẫn giảm giá, còn VJC lùi nhẹ 0,22%, cho thấy áp lực bán hiện diện ở cả nhóm dịch vụ tài chính và hàng không.

Nhóm logistics và cảng biển giữ được sắc xanh khi GMD tăng 1,35% lên 75.300 đồng nhờ kỳ vọng thương mại nửa cuối năm. Ngược lại, năng lượng lùi 1,51% với BSR giảm 2,16% về 24.900 đồng, còn hàng hóa công nghiệp giảm sâu nhất thị trường với 2,36%. Diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền đang chọn lọc thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Ở nhóm nguyên vật liệu và thép, HPG giảm nhẹ 0,21% về 23.400 đồng và nằm trong số các mã bị khối ngoại bán ròng. Nhóm dịch vụ tiêu dùng cùng sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình đều lùi hơn 1%, trong khi xe và linh kiện, thương mại hàng thiết yếu và dịch vụ tài chính giữ được sắc xanh, cho thấy dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm mang tính phòng thủ.

Thanh khoản chạm đáy và góc nhìn chuyển đổi số

Điểm cốt lõi của phiên 2/7 là thanh khoản chạm đáy khi bên mua đặt lệnh ở vùng giá thấp và chờ đợi thụ động. Khối ngoại bán ròng hơn 427 tỷ đồng, tập trung ở TCB với khoảng 82 tỷ đồng, theo sau là HPG và MSN. Việc lực cầu rút lui khiến giá nhiều cổ phiếu trượt sâu dù áp lực bán không quá mạnh, một dấu hiệu cho thấy thị trường thiếu xúc tác đủ lớn. Riêng rổ VN30, thanh khoản phiên chiều chỉ quanh 3.650 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 15 phiên chiều gần đây.

Ở góc độ công nghệ, nhóm truyền thông và giải trí lại là điểm sáng khi tăng 2,65%, dẫn dắt bởi VNZ tăng 3,99% lên quanh 420.000 đồng, vùng giá cao nhất khoảng hai năm. Cùng ngày, Chứng khoán KIS triển khai chương trình trải nghiệm nền tảng đầu tư số iKIS, phản ánh xu hướng số hóa dịch vụ chứng khoán đang được các công ty đẩy mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Về chính sách, thị trường vận động trong bối cảnh loạt quy định mới hiệu lực từ ngày 1/7. Thông tư 25/2026/TT-NHNN nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, hỗ trợ dư địa tín dụng cho ngân hàng. Ở lĩnh vực kinh tế số, quy định thu thuế 0,1% trên giá trị chuyển nhượng tài sản số bắt đầu áp dụng, đánh dấu quá trình chuẩn hóa hoạt động giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

Cùng với đó, tiến trình cấp phép các sàn giao dịch tài sản số tiếp tục là mạch thông tin định hình kỳ vọng dòng tiền ở nhóm doanh nghiệp công nghệ tài chính. Với định hướng công nghệ và chuyển đổi số, đây là nhóm chủ đề mà nhà đầu tư nên theo dõi song song với diễn biến chỉ số trong giai đoạn thị trường còn thiếu xúc tác đủ mạnh để bứt phá.