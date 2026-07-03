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Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Hồng Anh

Hồng Anh

08:29 | 03/07/2026
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Sự kiện nằm trong kế hoạch trao tặng 1.000 đèn pin của Panasonic nhằm hỗ trợ các hộ gia đình chuẩn bị nguồn sáng thiết yếu để ứng phó với các tình huống khẩn cấp trước mùa mưa bão.
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Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
Lễ trao tặng đèn pin được tổ chức tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An với sự tham gia của đại diện Panasonic, đại diện của UBMTTQ, báo Nông nghiệp và Môi trường cùng 30 hộ dân.

Tại buổi lễ, Panasonic đã bàn giao tượng trưng đèn pin cho đại diện địa phương và trao tặng, thăm hỏi trực tiếp các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng cao tại khu vực ven biển.

Với 1.000 chiếc đèn pin đã được Tập đoàn trao tặng cho người dân tại Nghệ An và Hà Tĩnh, Tập đoàn hy vọng sẽ giúp người dân có thể chủ động nguồn sáng trong mùa mưa bão sắp tới.

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
Ông Abe Takumi, Giám đốc ngành hàng Pin của Panasonic tại Việt Nam, chia sẻ sự thấu hiểu về những khó khăn mà người dân vùng bão lũ phải đối mặt khi thiên tai xảy ra

Phát biểu tại buổi lễ, ông Abe Takumi, Giám đốc ngành hàng pin của Panasonic tại Việt Nam, chia sẻ: “Đóng góp cho xã hội là triết lý kinh doanh nền tảng mà Panasonic đã theo đuổi trong hơn 100 năm qua. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, chúng tôi tiếp tục triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp cho Sức khỏe Toàn diện và sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những chiếc đèn pin này sẽ là công cụ thiết thực cho các hộ gia đình để chủ động ứng phó với mùa mưa bão và thiên tai năm nay.”

Được biết, xã Hải Lộc là địa phương ven biển của Nghệ An với hơn 12km bờ biển, nơi nhiều hộ dân sinh sống gần biển và chịu tác động trực tiếp của gió lớn, sóng cao, ngập lụt do nước biển dâng và gián đoạn điện sinh hoạt dài ngày khi có bão xảy ra. Ngoài ra, với địa hình ven biển sát chân đồi, một số khu vựccòn phải chịu rủi ro sạt lở và nguy cơ bị cô lập khi mưa lớn kéo dài.

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
Đại diện Panasonic trao tặng những chiếc đèn pin cho các hộ dân đại diện tham gia buổi lễ

Đại diện cho tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Công Sinh, Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Hải Lộc chia sẻ: “Món quà ý nghĩa từ Nhật Bản với thông điệp "sự hỗ trợ không nên chỉ đến sau khi thiệt hại đã xảy ra" của Panasonic là sự hỗ trợ mang giá trị tinh thần lớn lao, là sự đồng cảm sâu sắc giữa những cộng đồng cùng sống chung với rủi ro thiên tai.”

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
Ông Hoàng Công Sinh, Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Hải Lộc

Ông Sinh cũng cho biết việc được hỗ trợ những chiếc đèn pin chất lượng cao trước thềm mùa bão lũ chính là sự chuẩn bị chủ động, thiết thực nhất, sẽ giúp các hộ gia đình khó khăn có thêm thiết bị an toàn để di chuyển, giúp lực lượng cứu hộ có thêm công cụ đắc lực để làm nhiệm vụ trong đêm tối, bảo vệ bình yên cho xóm làng.

Sau lễ trao tặng, đại diện Panasonic và UBMTTQ địa phương đã trực tiếp tới thăm hỏi và tặng quà một số hộ dân trên địa bàn. Đây là khu vực sát biển, khi xảy ra mưa bão thường gây ngập lụt, nhiều hộ dân bị nước dâng tràn vào nhà, gió bão cuốn tốc mái..., gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Đại diện Panasonic Việt Nam trực tiếp thăm hỏi hộ dân trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai tại xã Hải Lộc

Thông tin thêm cho bạn:

Với cam kết không ngừng đóng góp cho sức khoẻ của người dân và sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua các hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Panasonic ưu tiên nỗ lực trong lĩnh vực Giáo dục và Môi trường với một số chương trình nổi bật như

Trồng thành công hơn 1,3 triệu cây xanh trên khắp Việt Nam, qua chương trình trồng cây thường niên "Tiếp sức Sinh thái - Panasonic vì một Việt Nam xanh" từ 2024.

• Panasonic vì Trường học bền vững: Sáng kiến CSR kế thừa và mở rộng kinh nghiệm và thành công của Panasonic Risupia Việt Nam (2010 – 2021), đã triển khai các lớp học STEM và Môi trường cho hơn 100 nghìn học sinh thông qua các hoạt động trực tuyến và tại trường học .

• Qua ống kính trẻ thơ (KWN): cuộc thi làm phim miễn phí dành cho học sinh từ 10 đến 18 tuổi với hơn 3.000 “nhà làm phim nhí” tham gia kể từ năm 2006.

• Chương trình Thắp sáng tương lai: sáng kiến đã trao tặng hơn 4.000 đèn LED năng lượng mặt trời cho các vùng chưa có lưới điện trên khắp Việt Nam, cùng với sự tham gia tích cực của các tình nguyện viên trẻ.

• "Đại sứ Gen G”: sáng kiến nhằm thúc đẩy sự tham gia của người trẻ vào hành trình sống xanh và hỗ trợ các sáng kiến thanh niên vì môi trường tại Việt Nam.

• Học bổng Panasonic: hỗ trợ cho 250 sinh viên, tổng giá trị lên tới gần 57 tỷ đồng từ 2004 đến nay.

Panasonic trao tặng 12 điều hòa người dân Nghệ An Trước thềm mùa mưa bão

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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 08/07/2026 18:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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KRW 0 16 18
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XAU 14,838,000 0 15,142,000
CNY 0 3,724 0
THB 0 773 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/07/2026 02:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
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Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

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UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

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AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Opera bổ sung lớp bảo vệ mới, chặn mã độc ngay từ bộ nhớ tạm

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

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Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

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Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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