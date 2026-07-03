Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Lễ trao tặng đèn pin được tổ chức tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An với sự tham gia của đại diện Panasonic, đại diện của UBMTTQ, báo Nông nghiệp và Môi trường cùng 30 hộ dân.

Tại buổi lễ, Panasonic đã bàn giao tượng trưng đèn pin cho đại diện địa phương và trao tặng, thăm hỏi trực tiếp các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng cao tại khu vực ven biển.

Với 1.000 chiếc đèn pin đã được Tập đoàn trao tặng cho người dân tại Nghệ An và Hà Tĩnh, Tập đoàn hy vọng sẽ giúp người dân có thể chủ động nguồn sáng trong mùa mưa bão sắp tới.

Ông Abe Takumi, Giám đốc ngành hàng Pin của Panasonic tại Việt Nam, chia sẻ sự thấu hiểu về những khó khăn mà người dân vùng bão lũ phải đối mặt khi thiên tai xảy ra

Phát biểu tại buổi lễ, ông Abe Takumi, Giám đốc ngành hàng pin của Panasonic tại Việt Nam, chia sẻ: “Đóng góp cho xã hội là triết lý kinh doanh nền tảng mà Panasonic đã theo đuổi trong hơn 100 năm qua. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, chúng tôi tiếp tục triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp cho Sức khỏe Toàn diện và sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những chiếc đèn pin này sẽ là công cụ thiết thực cho các hộ gia đình để chủ động ứng phó với mùa mưa bão và thiên tai năm nay.”

Được biết, xã Hải Lộc là địa phương ven biển của Nghệ An với hơn 12km bờ biển, nơi nhiều hộ dân sinh sống gần biển và chịu tác động trực tiếp của gió lớn, sóng cao, ngập lụt do nước biển dâng và gián đoạn điện sinh hoạt dài ngày khi có bão xảy ra. Ngoài ra, với địa hình ven biển sát chân đồi, một số khu vựccòn phải chịu rủi ro sạt lở và nguy cơ bị cô lập khi mưa lớn kéo dài.

Đại diện Panasonic trao tặng những chiếc đèn pin cho các hộ dân đại diện tham gia buổi lễ

Đại diện cho tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Công Sinh, Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Hải Lộc chia sẻ: “Món quà ý nghĩa từ Nhật Bản với thông điệp "sự hỗ trợ không nên chỉ đến sau khi thiệt hại đã xảy ra" của Panasonic là sự hỗ trợ mang giá trị tinh thần lớn lao, là sự đồng cảm sâu sắc giữa những cộng đồng cùng sống chung với rủi ro thiên tai.”

Ông Hoàng Công Sinh, Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Hải Lộc

Ông Sinh cũng cho biết việc được hỗ trợ những chiếc đèn pin chất lượng cao trước thềm mùa bão lũ chính là sự chuẩn bị chủ động, thiết thực nhất, sẽ giúp các hộ gia đình khó khăn có thêm thiết bị an toàn để di chuyển, giúp lực lượng cứu hộ có thêm công cụ đắc lực để làm nhiệm vụ trong đêm tối, bảo vệ bình yên cho xóm làng.

Sau lễ trao tặng, đại diện Panasonic và UBMTTQ địa phương đã trực tiếp tới thăm hỏi và tặng quà một số hộ dân trên địa bàn. Đây là khu vực sát biển, khi xảy ra mưa bão thường gây ngập lụt, nhiều hộ dân bị nước dâng tràn vào nhà, gió bão cuốn tốc mái..., gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Đại diện Panasonic Việt Nam trực tiếp thăm hỏi hộ dân trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai tại xã Hải Lộc

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