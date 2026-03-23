Panasonic tổng kết chương trình 'Đại sứ Gen G' 2025

Hồng Anh

13:42 | 23/03/2026
Chương trình đã thu hút hàng trăm bạn trẻ có chung mối quan tâm về lối sống xanh tham gia, tại đây các bạn trẻ Gen Z đã cùng nhau chia sẻ, nhìn lại hành trình triển khai những sáng kiến xanh được Panasonic đồng hành hỗ trợ, với tầm nhìn đóng góp thiết thực cho sự khỏe mạnh và phát triển bền vững của Việt Nam.
Chương trình “Đại sứ Gen G” được Panasonic khởi xướng từ năm 2022 trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi”, giới thiệu Gen G như một thế hệ tiên phong sống xanh, truyền cảm hứng tới xã hội và sẵn sàng hành động vì môi trường, đến nay đã trở thành sân chơi thường niên dành cho các bạn trẻ.

Các Đại sứ Gen G đã tham dự talkshow, chia sẻ về hành trình triển khai dự án của mình.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Phạm Thái An - Trưởng phòng Truyền thông Tập đoàn, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, cho biết: “Chương trình năm 2025 chủ đề “kinh tế tuần hoàn”, đã đạt được những kết quả ấn tượng với gần 400 sáng kiến đến từ hơn 270 nhóm sinh viên, và sự tham gia đồng hành, hỗ trợ từ 9 trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM. Các sáng kiến của các bạn trẻ trong chương trình năm nay được đánh giá là “phong phú về chủ đề, khá thực tế từ cách đặt vấn đề tới cách đề xuất giải pháp. Điều này cũng là thách thức không nhỏ đối với ban giám khảo để chọn lựa các sáng kiến đi vào vòng trong.”

ThS. Nguyễn Huyền Minh - Đại diện Trường Đại học Ngoại thương đánh giá "Đại sứ Gen G" là một sân chơi có hành trình đủ dài, với đề tài mới và nhiều thách thức, qua đó tạo điều kiện để sinh viên phát huy khả năng sáng tạo và tiếp cận thêm những hướng đi mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi lễ, các Đại sứ Gen G đã tham dự talkshow, chia sẻ về hành trình triển khai dự án của mình.

“Điều mà em muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ là đừng chờ đợi điều hoàn hảo, hãy hành động ngay hôm nay, từ những gì nhỏ nhặt nhất, vì trái đất và môi trường đang cần bạn”, bạn Lê Hải Anh, thành viên nhóm Nomies nhắn gửi thông điệp sau khi tham gia chương trình.

Vị khách mời trực tuyến đặc biệt, người đã đồng hành cùng chương trình qua 3 mùa, ông Stanley Wong, đại diện Panasonic Châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ rằng: “Trong những tháng vừa qua, ‘Đại sứ Gen G’ không chỉ là một chương trình, mà đã trở thành một nơi hội tụ các ý tưởng được chuyển hóa thành hành động, nơi nhiệt huyết đi cùng trách nhiệm, và nơi người trẻ chứng minh rằng họ hoàn toàn có thể trở thành những tác nhân tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội”.

Không gian trải nghiệm sống Xanh được tổ chức tại khuôn viên trường Đại học Ngoại thương đã thu hút nhiều sinh viên tham quan

Không gian trải nghiệm sống Xanh được tổ chức tại khuôn viên trường Đại học Ngoại thương đã thu hút nhiều sinh viên tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các mô hình, sản phẩm xanh do chính những nhóm dự án Đại sứ Gen G phát triển. Hoạt động tái chế thủ công, các hoạt động đổi rác lấy cây, đổi pin sinh thái, trưng bày sản phẩm tái chế trong đó có bồn cây sử dụng gạch tái chế từ pin cũ đã qua sử dụng, đã được Panasonic lần đầu tiên thực hiện và trưng bày... cũng là những điểm nhấn thú vị đã giữ chân các bạn trẻ.

Song song với chương trình này, các bạn trẻ cũng có cơ hội được đăng ký và tích cực tham gia nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội của Panasonic, như chương trình Trao tặng đèn Năng lượng mặt trời, Chương trình trồng cây rừng ngập mặn….

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai'

Panasonic mang tinh thần Nhật đến lễ hội Việt - Nhật 2026

Công nghệ nanoe X thế hệ 3: Giải pháp xử lý nấm mốc trong mùa nồm ẩm

Trường THCS Nguyễn Du đẩy mạnh môi trường học tiếng Anh toàn diện

Thông qua Ngày hội Tiếng Anh 2025–2026, Trường THCS Nguyễn Du từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, xây dựng môi trường học tập hiện đại, hội nhập.
Gần 400 đại biểu quốc tế trải nghiệm 'Du xuân hữu nghị 2026' tại Chùa Hương

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn, chương trình “Du xuân hữu nghị 2026” mang đến hành trình trải nghiệm văn hóa, tâm linh đặc sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Hà Nội tới bạn bè quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Binh chủng Công binh

Sáng 22/3/2026, tại Hà Nội, Binh chủng Công binh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (25/3/1946 - 25/3/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Izara Thiên Nga trở thành nghệ sĩ đồng hành cùng Trung Nguyên Legend

Ca sĩ trẻ Izara Thiên Nga chính thức ra mắt EP đầu tay “IZARA” tại TP.HCM, đánh dấu bước chuyển mình ở tuổi 16 và mở ra hành trình đồng hành cùng Trung Nguyên Legend trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng năm 2026.
Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Chương trình tham quan, trải nghiệm tại làng nghề phở Vân Cù (Ninh Bình) diễn ra ngày 18–19/3 là hoạt động mở màn cho Festival Phở 2026, góp phần tôn vinh giá trị di sản ẩm thực Việt.
Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

Visa và Hanoi Metro mở rộng triển khai thanh toán thẻ không tiếp xúc

Giải bài toán năng lượng cho mạng 6G

Adobe nâng cấp AI tạo ảnh theo phong cách cá nhân, kiểm soát đồng nhất sáng tạo

NetApp AI Data Engine: Giải quyết các thách thức dữ liệu phức tạp

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Bảo hiểm UIC tiếp tục đồng hành cùng Phil English

Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Đổi mới sinh thái trong ngành dệt may hướng tới xuất khẩu bền vững

Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Khai mạc chương trình 'Sức sống hàng Việt' lần thứ 3

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai'

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026