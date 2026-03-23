Chương trình “Đại sứ Gen G” được Panasonic khởi xướng từ năm 2022 trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi”, giới thiệu Gen G như một thế hệ tiên phong sống xanh, truyền cảm hứng tới xã hội và sẵn sàng hành động vì môi trường, đến nay đã trở thành sân chơi thường niên dành cho các bạn trẻ.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Phạm Thái An - Trưởng phòng Truyền thông Tập đoàn, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, cho biết: “Chương trình năm 2025 chủ đề “kinh tế tuần hoàn”, đã đạt được những kết quả ấn tượng với gần 400 sáng kiến đến từ hơn 270 nhóm sinh viên, và sự tham gia đồng hành, hỗ trợ từ 9 trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM. Các sáng kiến của các bạn trẻ trong chương trình năm nay được đánh giá là “phong phú về chủ đề, khá thực tế từ cách đặt vấn đề tới cách đề xuất giải pháp. Điều này cũng là thách thức không nhỏ đối với ban giám khảo để chọn lựa các sáng kiến đi vào vòng trong.”

Panasonic tổng kết chương trình “Đại sứ Gen G” 2025

ThS. Nguyễn Huyền Minh - Đại diện Trường Đại học Ngoại thương đánh giá "Đại sứ Gen G" là một sân chơi có hành trình đủ dài, với đề tài mới và nhiều thách thức, qua đó tạo điều kiện để sinh viên phát huy khả năng sáng tạo và tiếp cận thêm những hướng đi mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi lễ, các Đại sứ Gen G đã tham dự talkshow, chia sẻ về hành trình triển khai dự án của mình.

“Điều mà em muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ là đừng chờ đợi điều hoàn hảo, hãy hành động ngay hôm nay, từ những gì nhỏ nhặt nhất, vì trái đất và môi trường đang cần bạn”, bạn Lê Hải Anh, thành viên nhóm Nomies nhắn gửi thông điệp sau khi tham gia chương trình.

Vị khách mời trực tuyến đặc biệt, người đã đồng hành cùng chương trình qua 3 mùa, ông Stanley Wong, đại diện Panasonic Châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ rằng: “Trong những tháng vừa qua, ‘Đại sứ Gen G’ không chỉ là một chương trình, mà đã trở thành một nơi hội tụ các ý tưởng được chuyển hóa thành hành động, nơi nhiệt huyết đi cùng trách nhiệm, và nơi người trẻ chứng minh rằng họ hoàn toàn có thể trở thành những tác nhân tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội”.

Không gian trải nghiệm sống Xanh được tổ chức tại khuôn viên trường Đại học Ngoại thương đã thu hút nhiều sinh viên tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các mô hình, sản phẩm xanh do chính những nhóm dự án Đại sứ Gen G phát triển. Hoạt động tái chế thủ công, các hoạt động đổi rác lấy cây, đổi pin sinh thái, trưng bày sản phẩm tái chế trong đó có bồn cây sử dụng gạch tái chế từ pin cũ đã qua sử dụng, đã được Panasonic lần đầu tiên thực hiện và trưng bày... cũng là những điểm nhấn thú vị đã giữ chân các bạn trẻ.

Song song với chương trình này, các bạn trẻ cũng có cơ hội được đăng ký và tích cực tham gia nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội của Panasonic, như chương trình Trao tặng đèn Năng lượng mặt trời, Chương trình trồng cây rừng ngập mặn….