Cao Bằng: Giông lốc gây thiệt hại, biên phòng kịp thời hỗ trợ dân Quang Hán

Giông lốc kèm mưa đá xảy ra đêm 28/4 tại xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng làm nhiều nhà dân hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Ngay sau thiên tai, lực lượng biên phòng đã có mặt, hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp các hộ sớm ổn định đời sống.

Hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai

Trận giông lốc ảnh hưởng nặng đến các xóm Lạc Hiển và Lưu Ngọc. Nhiều mái nhà bị tốc, tài sản hư hỏng, sinh hoạt của người dân bị xáo trộn. Một số hộ rơi vào cảnh khó khăn do thiếu nơi ở an toàn.

Lực lượng biên phòng trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại tại xóm Lạc Hiển và Lưu Ngọc, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước tình hình này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh phối hợp chính quyền xã Quang Hán trực tiếp xuống từng hộ dân. Lực lượng tại chỗ cùng người dân khẩn trương sửa mái, gia cố lại nhà cửa, dọn dẹp hiện trường. Các hoạt động diễn ra ngay sau khi thời tiết ổn định, giúp giảm thiểu thiệt hại kéo dài.

Đơn vị đồng thời trao 5 suất quà với tổng trị giá 3 triệu đồng cho các hộ bị ảnh hưởng nặng. Số quà không lớn nhưng kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Gắn kết quân dân nơi biên giới

Hoạt động hỗ trợ không chỉ giúp khôi phục nhà cửa mà còn củng cố sự gắn bó giữa lực lượng biên phòng và người dân địa bàn. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ tạo niềm tin cho người dân trong lúc khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh cùng người dân xã Quang Hán khẩn trương gia cố mái nhà, khắc phục hư hỏng sau trận giông lốc kèm mưa đá đêm 28/4.

Thực tế cho thấy, khi thiên tai xảy ra, lực lượng tại chỗ đóng vai trò quyết định trong công tác ứng cứu ban đầu. Sự phối hợp giữa biên phòng và chính quyền địa phương giúp việc khắc phục diễn ra nhanh, hiệu quả, hạn chế thiệt hại lan rộng.

Từ những hành động cụ thể, tình đoàn kết quân dân tại khu vực biên giới tiếp tục được củng cố. Đây là yếu tố quan trọng để giữ vững ổn định đời sống và an sinh xã hội tại địa bàn còn nhiều khó khăn.