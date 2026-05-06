Samsung vượt mốc 1.000 tỷ USD nhờ cơn sốt AI

Samsung đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ chip AI.

Hiện Samsung Electronics vượt mốc 1.000 tỷ USD vốn hóa thị trường trong bối cảnh cơn sốt trí tuệ nhân tạo tiếp tục lan rộng, kéo theo nhu cầu chip nhớ tăng mạnh trên toàn cầu.

Cổ phiếu của tập đoàn Hàn Quốc tăng hơn 15% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, đánh dấu mức tăng trong ngày mạnh nhất lịch sử. Đà tăng này giúp Samsung trở thành công ty châu Á thứ hai cán mốc 1.000 tỷ USD, sau TSMC.

Động lực chính đến từ kết quả kinh doanh quý I. Samsung công bố lợi nhuận hoạt động đạt 57,2 nghìn tỷ won, tăng hơn tám lần so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 133,9 nghìn tỷ won, mức cao kỷ lục. Con số lợi nhuận quý thậm chí vượt cả tổng lợi nhuận của năm 2025.

Chip AI kéo lợi nhuận đi lên

Yếu tố then chốt phía sau đà tăng là nhu cầu chip nhớ phục vụ AI. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn và trung tâm dữ liệu, yêu cầu lượng bộ nhớ cực lớn với tốc độ xử lý cao.

Trong đó, chip HBM, tức bộ nhớ băng thông cao, trở thành sản phẩm chiến lược. Loại chip này cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn nhiều so với DRAM truyền thống, đáp ứng yêu cầu tính toán của AI.

Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt HBM4 từ tháng 2. Đây là thế hệ thứ sáu của công nghệ HBM và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kiến trúc AI thế hệ mới của Nvidia.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường đang thiếu hụt nghiêm trọng cả DRAM và NAND. Đây là hai loại bộ nhớ cốt lõi trong hệ thống AI. DRAM xử lý dữ liệu tạm thời với tốc độ cao, trong khi NAND lưu trữ dữ liệu lâu dài.

Việc thiếu nguồn cung khiến giá chip tăng, từ đó cải thiện biên lợi nhuận cho các nhà sản xuất như Samsung.

Cạnh tranh với SK Hynix vẫn là áp lực lớn

Dù hưởng lợi từ thị trường, Samsung vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh. SK Hynix hiện dẫn đầu mảng HBM với khoảng 55% thị phần, trong khi Samsung chỉ chiếm khoảng 25%.

Tuy nhiên, khoảng cách này đang thu hẹp. Phản hồi từ khách hàng về dòng HBM4 của Samsung được đánh giá tích cực. Điều này giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

Một điểm đáng chú ý là lợi nhuận từ DRAM truyền thống gần đây vượt biên lợi nhuận của HBM. Điều này khiến thị trường bớt lo ngại về việc Samsung chưa dẫn đầu tuyệt đối trong mảng HBM.

Kỳ vọng từ Apple và chuỗi cung ứng mới

Thông tin từ Bloomberg cho biết Apple đang đàm phán với Samsung và Intel để sản xuất chip tại Mỹ. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước đi nhằm giảm phụ thuộc vào TSMC.

Dù mới ở giai đoạn thăm dò, thông tin này đã góp phần củng cố kỳ vọng về vai trò của Samsung trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Nguồn cung vẫn chưa kịp đáp ứng

Dù các hãng đang tăng tốc mở rộng sản xuất, ngành bán dẫn có độ trễ lớn. Một nhà máy mới thường mất 2 đến 3 năm để đi vào hoạt động.

Điều này đồng nghĩa nguồn cung chip nhớ sẽ tiếp tục hạn chế trong ngắn hạn. Giá chip vì thế có thể duy trì ở mức cao, hỗ trợ lợi nhuận cho Samsung trong 1 đến 2 năm tới.

Các chuyên gia nhận định chu kỳ tăng trưởng hiện tại không chỉ là sóng ngắn hạn mà có thể kéo dài, nhờ AI trở thành hạ tầng công nghệ cốt lõi.