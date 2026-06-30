Brazil ngược dòng phút bù giờ, Nhật Bản lỡ hẹn vòng 1/8

Đội tuyển Brazil giành chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản để góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti nhập cuộc với thế trận áp đảo và kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự nhiều tầng của Nhật Bản khiến các pha dứt điểm của Vinicius Junior và Matheus Cunha không tạo được khác biệt.

Bất ngờ xảy ra ở phút 29 khi Kaishu Sano tận dụng sai lầm trong khâu triển khai bóng của Brazil để cướp bóng rồi dứt điểm chính xác, đưa đại diện châu Á vượt lên dẫn trước.

World Cup 2026: Brazil lội ngược dòng trước Nhật Bản

Sau giờ nghỉ, Brazil gia tăng sức ép và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 56, Casemiro bật cao đánh đầu từ tình huống cố định, quân bình tỷ số 1-1. Những phút cuối chứng kiến sức ép liên tục từ Selecao. Khi trận đấu tưởng chừng sẽ bước sang hiệp phụ, phút 90+5, Gabriel Martinelli dứt điểm lạnh lùng sau đường chọc khe của Bruno Guimaraes, ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp Brazil giành quyền vào vòng 1/8. Trong khi đó, Nhật Bản rời giải sau màn trình diễn đầy nỗ lực nhưng không thể đứng vững trước sức ép của đội bóng từng năm lần vô địch thế giới.

Paraguay hạ Đức trên chấm luân lưu, Die Mannschaft dừng bước

Một trong những bất ngờ lớn nhất vòng 1/16 diễn ra khi Paraguay loại Đức sau chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu. HLV Julian Nagelsmann thay đổi cách bố trí hàng công với hy vọng tăng khả năng xuyên phá, song Đức tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của Paraguay.

Đại diện Nam Mỹ tận dụng hiệu quả cơ hội phản công. Phút 42, Julio Enciso đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt của Matias Galarza để mở tỷ số. Sang hiệp hai, Đức đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 54. Florian Wirtz thực hiện quả tạt chính xác để Kai Havertz đánh đầu kỹ thuật, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Địa chấn World Cup 2026: Đức bị loại trước Paraguay

Trong phần còn lại của thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, Đức tạo ra nhiều sức ép nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Jonathan Tah từng đưa bóng vào lưới Paraguay ở phút 102, song VAR xác định thủ môn Orlando Gill đã bị phạm lỗi trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Bước vào loạt luân lưu, Paraguay giành chiến thắng với tỉ số 4-3, thắng lợi này giúp Paraguay lần đầu tiên vượt qua Đức ở vòng knock-out World Cup, đồng thời giành vé vào vòng 1/8 gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Điển.

Maroc loại Hà Lan, chạm trán Canada ở vòng 1/8

Maroc tiếp tục khẳng định vị thế của một hiện tượng tại World Cup 2026 khi đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1. Ngay từ đầu trận, Maroc chủ động gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Thủ môn Bart Verbruggen nhiều lần cứu thua cho Hà Lan trước các pha dứt điểm của El Aynaoui và Achraf Hakimi.

Dù lép vế trong phần lớn thời gian, Hà Lan lại là đội mở tỷ số ở phút 72. Từ pha phát động của Verbruggen, Wout Weghorst đánh đầu kiến tạo để Cody Gakpo dứt điểm cận thành, đưa "Cơn lốc cam" vượt lên.

Địa chấn World Cup 2026: Maroc loại Hà Lan

Tuy nhiên, lợi thế của đại diện châu Âu không kéo dài. Phút 90+1, trung vệ Diop bật cao đánh đầu từ quả tạt của Talbi, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Maroc tiếp tục duy trì thế chủ động trong 30 phút tiếp theo nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

Trên chấm 11 m, đại diện châu Phi thể hiện sự bản lĩnh với ba lượt sút thành công để đánh bại Hà Lan 3-2. Chiến thắng này giúp Maroc ghi tên vào vòng 1/8, nơi họ sẽ đối đầu đồng chủ nhà Canada vào ngày 5/7, đồng thời khép lại hành trình của Hà Lan tại World Cup 2026.