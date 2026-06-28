Anh thắng Panama, Harry Kane lập cột mốc lịch sử

Tuyển Anh khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Panama để giành ngôi nhất bảng L. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel gặp nhiều khó khăn trong hiệp một trước hàng phòng ngự kỷ luật của đại diện Trung Mỹ.

Bước ngoặt đến ở phút 62 khi Jude Bellingham tận dụng tình huống phạt góc để mở tỷ số. Chỉ năm phút sau, tiền vệ của Real Madrid tiếp tục kiến tạo để Harry Kane đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0.

World Cup 2026: Anh giành thắng lợi trước Panama

Pha lập công này giúp Kane nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 10, vượt huyền thoại Gary Lineker để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh trong lịch sử giải đấu. Với ngôi đầu bảng L, "Tam sư" bước vào vòng 1/16 với lợi thế lớn hơn về nhánh đấu.

Croatia vượt Ghana, cùng nhau tiến vào vòng knock-out

Croatia đánh bại Ghana 2-1 trong trận đấu quyết định để giành vị trí nhì bảng L. Petar Sucic mở tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút 32, tạo lợi thế cho đại diện châu Âu.

Sang hiệp hai, Derrick Luckassen gỡ hòa cho Ghana sau khi VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ. Tuy nhiên, Croatia vẫn chứng tỏ bản lĩnh đúng lúc. Phút 83, Nikola Vlasic đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Luka Modric, mang về chiến thắng quan trọng.

World Cup 2026: Croatia giành thắng lợi trước Ghana

Ba điểm giúp Croatia giành vé trực tiếp vào vòng 1/16, trong khi Ghana vẫn đi tiếp nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ronaldo im tiếng, Colombia giữ ngôi đầu bảng K

Cuộc đối đầu giữa Colombia và Bồ Đào Nha kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nhưng vẫn đủ để cả hai đội hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Colombia là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với những pha dứt điểm của Jhon Cordoba và Jhon Arias, song thủ môn Diogo Costa thi đấu xuất sắc. Ở chiều ngược lại, Cristiano Ronaldo cùng Bruno Fernandes và Joao Felix cũng nhiều lần thử tài Camilo Vargas nhưng đều không thành công.

World Cup 2026: Ronaldo im tiếng trong trận đấu với Colombia

Trong thời gian bù giờ, Davinson Sanchez đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Kết quả hòa giúp Colombia giữ vững ngôi đầu bảng K, còn Bồ Đào Nha đi tiếp với vị trí nhì bảng và sẽ gặp Croatia ở vòng knock-out.

CHDC Congo tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục

CHDC Congo tạo nên một trong những màn lội ngược dòng đáng chú ý nhất lượt trận cuối khi đánh bại Uzbekistan 3-1.

Uzbekistan sớm vượt lên nhờ pha lập công của Eldor Shomurodov ở phút 10. Tuy nhiên, đại diện châu Phi không bỏ cuộc và liên tục gia tăng sức ép. Phút 66, Yoane Wissa gỡ hòa trên chấm phạt đền trước khi Fiston Mayele giúp đội nhà vượt lên dẫn 2-1 ở phút 78.

World Cup 2026: Trận hòa là đủ để cả Áo và Algeria cùng nhau đi tiếp

Đến phút bù giờ đầu tiên, Wissa hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này đưa CHDC Congo vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội đứng thứ ba xuất sắc nhất, đồng thời khiến Hàn Quốc chính thức dừng bước. Đối thủ tiếp theo của đại diện châu Phi sẽ là tuyển Anh.

Algeria và Áo cùng đi tiếp sau màn rượt đuổi sáu bàn thắng

Bảng J khép lại bằng trận hòa 3-3 đầy kịch tính giữa Algeria và Áo. Sau khi Marko Arnautovic mở tỷ số cho Áo, Rafik Belghali nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Hiệp hai diễn ra sôi động với liên tiếp những bàn thắng. Phút 55, đón đường chuyền thuận lợi, Marcel Sabitzer tung cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện châu Âu Đặc biệt, Mahrez hoàn tất cú đúp ở phút 60 và phút 90+3 tưởng như mang về chiến thắng cho Algeria, nhưng Kalajdzic đánh đầu ghi bàn ở phút 90+6 để giữ lại một điểm cho Áo.

World Cup 2026: Trận hòa là đủ để cả Áo và Algeria cùng nhau đi tiếp

Kết quả hòa giúp cả Algeria lẫn Áo cùng giành quyền vào vòng knock-out, đồng thời khép lại hy vọng đi tiếp của Iran.

Messi tạo khác biệt, Argentina thắng thuyết phục Jordan

Argentina đánh bại Jordan 3-1 để khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục. Giovanni Lo Celso mở tỷ số ở phút 19 trước khi Lautaro Martinez nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền. Jordan vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ và rút ngắn tỷ số nhờ Al-Taamari.

Điểm nhấn của trận đấu xuất hiện khi Lionel Messi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Chỉ ít phút sau, siêu sao người Argentina ghi siêu phẩm đá phạt trực tiếp ở phút 80, ấn định chiến thắng 3-1.

World Cup 2026: Messi tỏa sáng, tiếp tục phá sâu kỉ lục giải đấu

Ba điểm giúp Argentina tiếp tục khẳng định sức mạnh và duy trì đà hưng phấn trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi Jordan chính thức chia tay World Cup 2026.