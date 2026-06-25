Ngày thi đấu 25/6 World Cup khép lại với việc nhiều bảng đấu xác định xong các suất đi tiếp. Thụy Sĩ và Canada cùng vượt qua bảng B, Brazil và Maroc dẫn đầu bảng C, còn Mexico và Nam Phi giành vé từ bảng A. Bên cạnh đó, Bosnia & Herzegovina cũng giữ lại hy vọng khi lọt vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thụy Sĩ đánh bại Canada, giành ngôi đầu bảng B

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Canada diễn ra cân bằng trong hiệp một khi cả hai đội đều tạo được cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Bước ngoặt xuất hiện ngay đầu hiệp hai khi Vargas mở tỷ số cho đại diện châu Âu ở phút 46, sau đường kiến tạo của Manzambi.

Chỉ hơn 10 phút sau, chính Manzambi lập công sau pha dọn cỗ của Embolo, nâng tỷ số lên 2-0. Canada nỗ lực vùng lên và rút ngắn cách biệt nhờ bàn thắng của Promise ở phút 76, nhưng không thể tránh khỏi thất bại 1-2.

World Cup 2026: Thụy Sĩ giành thắng lợi trước Canada

Chiến thắng giúp Thụy Sĩ khép lại vòng bảng với 7 điểm và đứng đầu bảng B. Dù thua trận, Canada vẫn đi tiếp nhờ hơn Bosnia & Herzegovina về chỉ số phụ. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Bắc Mỹ vượt qua vòng bảng World Cup.

Bosnia & Herzegovina thắng Qatar, đứng trước cơ hội đoạt vé vào vòng 1/16

Bosnia & Herzegovina hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Qatar 3-1 trong trận đấu quyết định tại bảng B. Đại diện châu Âu chủ động tấn công ngay từ đầu và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Kerim Alajbegovic ở phút 29.

Năm phút sau, sức ép liên tục khiến Al-Brake phản lưới nhà, giúp Bosnia gia tăng cách biệt. Qatar níu giữ hy vọng bằng pha lập công của Al Haydos trước giờ nghỉ.

World Cup 2026: Bosnia & Herzegovina hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Qatar 3-1

Tuy nhiên, đội bóng Tây Á không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng. Phút 81, Mahmic ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bosnia & Herzegovina. Ba điểm quan trọng giúp đội bóng này trở thành một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất để giành quyền vào vòng 1/16.

Maroc ngược dòng trước Haiti, giành vé đi tiếp

Tại bảng C, Maroc trải qua trận đấu đầy thử thách trước Haiti. Đại diện châu Phi hai lần rơi vào thế bám đuổi nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 4-2.

Haiti mở tỷ số từ rất sớm sau tình huống phản lưới nhà của thủ môn Bono. Hakimi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi Isidor tiếp tục giúp Haiti vượt lên dẫn trước.

World Cup 2026: Maroc ngược dòng trước Haiti

Dẫu vậy, Saibari kịp ghi bàn gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Sang hiệp hai, Rahimi và Yassine lần lượt lập công, hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng cho Maroc. Chiến thắng này giúp Maroc kết thúc vòng bảng với 7 điểm và giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng C.

Neymar tái xuất, Brazil thắng đậm Scotland

Brazil khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Scotland 3-0 trong trận đấu cuối cùng của bảng C.

Vinicius Junior sớm đưa Selecao vượt lên ở phút thứ 7 và tiếp tục ghi thêm một bàn thắng khác trước giờ nghỉ sau đường chuyền thuận lợi của Bruno Guimaraes. Trong hiệp hai, Matheus Cunha tận dụng cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0.

World Cup 2026: Brazil thắng đậm trong ngày Neymar tái xuất

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến ở những phút cuối khi Neymar được tung vào sân. Đây là lần đầu tiên ngôi sao này khoác áo đội tuyển Brazil trở lại sau 981 ngày vắng mặt vì chấn thương. Với chiến thắng thuyết phục, Brazil đứng đầu bảng C nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Maroc.

Mexico toàn thắng, hiên ngang dẫn đầu bảng A

Mexico tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua CH Séc với tỷ số 3-0 để khép lại vòng bảng bằng thành tích toàn thắng.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Chávez phá vỡ thế cân bằng ở phút 55. Mexico sau đó tận dụng hiệu quả các tình huống phản công để ghi thêm hai bàn nhờ công của Quiñones và Fidalgo.

World Cup 2026: Mexico hạ gục Séc với chiến thắng hủy diệt

Ba điểm giúp đội chủ nhà hoàn tất vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, trở thành một trong những đội có thành tích ấn tượng nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Ngược lại, CH Séc chỉ giành được 1 điểm sau ba trận và phải sớm nói lời chia tay World Cup 2026.

Nam Phi hạ Hàn Quốc, giành vé vào vòng knock-out

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Nam Phi đánh bại Hàn Quốc 1-0 để đoạt tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Hai đội tạo ra thế trận cởi mở nhưng phải chờ đến phút 63 mới có bàn thắng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Thapelo Maseko tận dụng thành công đường căng ngang của đồng đội để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những phút còn lại chứng kiến sức ép lớn từ phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Nam Phi thi đấu tập trung và bảo toàn thành quả đến hết trận.

World Cup 2026: Hàn Quốc gục ngã trước Nam Phi

Chiến thắng quan trọng giúp Nam Phi vươn lên vị trí thứ hai bảng A với 4 điểm, trong khi Hàn Quốc phải chờ kết quả từ các bảng đấu khác để hy vọng giành vé đi tiếp theo diện đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.