Kết quả World Cup 2026 ngày 1/7: Haaland, Mbappe cùng tỏa sáng

Haaland ghi bàn quyết định, Na Uy hẹn Brazil

Đội tuyển Na Uy bước tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2026 khi vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1. Chiến thắng của đại diện châu Âu được định đoạt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc của Erling Haaland.

Na Uy kiểm soát bóng tốt ngay từ đầu nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự giàu thể lực của Bờ Biển Ngà. Sau nhiều nỗ lực, Antonio Nusa mở tỷ số ở phút 39 bằng cú dứt điểm hiểm hóc sau đường kiến tạo của Martin Odegaard.

World Cup 2026: Haaland tỏa sáng giúp Na Uy đi tiếp

Bước sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 74. Amad Diallo tận dụng pha phối hợp cùng Nicolas Pepe để đánh bại hàng thủ Na Uy, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, khi trận đấu tiến gần hiệp phụ, Haaland tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu. Phút 86, tiền đạo của Na Uy băng vào đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Patrick Berg, ấn định chiến thắng 2-1 và đưa đội nhà vào vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất.

Mbappe lập cú đúp, Pháp tiến bước thuyết phục

Đội tuyển Pháp không gặp nhiều trở ngại khi đánh bại Thụy Điển 3-0 để giành quyền vào vòng 1/8. Kylian Mbappe là nhân tố nổi bật với hai bàn thắng, trong khi Michael Olise ghi dấu ấn bằng hai pha kiến tạo.

Les Bleus duy trì sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc với tốc độ và khả năng phối hợp của Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola và Olise. Dù Mbappe từng đưa bóng vào lưới và một lần dứt điểm trúng cột dọc, đội bóng áo lam vẫn phải chờ đến phút bù giờ hiệp một mới khai thông bế tắc. Sau pha phối hợp từ tình huống phạt góc, Mbappe dứt điểm chính xác mở tỷ số.

World Cup 2026: Mbappe tỏa sáng giúp Pháp đè bẹp Thụy Điển

Thế trận tiếp tục nghiêng hoàn toàn về phía Pháp sau giờ nghỉ. Phút 53, Olise kiến tạo để Barcola nhân đôi cách biệt. Đến phút 74, tiền vệ này tiếp tục chuyền bóng thuận lợi giúp Mbappe hoàn tất cú đúp, khép lại chiến thắng 3-0.

Kết quả này đưa đội bóng của HLV Didier Deschamps vào vòng 1/8, nơi họ sẽ chạm trán Paraguay trong hành trình chinh phục chức vô địch.

Mexico thắng thuyết phục, Ecuador khép lại giải đấu bằng thẻ đỏ

Mexico tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Ecuador 2-0, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau màn trình diễn hiệu quả ở cả hai đầu sân. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và liên tục tạo sức ép. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Julian Quinones phá vỡ thế cân bằng ở phút 22 khi thoát xuống ghi bàn từ đường chuyền vượt tuyến của Roberto Alvarado.

Chỉ chín phút sau, Quinones tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Raul Jimenez dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Khoảng cách hai bàn giúp Mexico kiểm soát thế trận trong phần còn lại của trận đấu.

World Cup 2026: Mexico giành thắng lợi trước Ecuador

Ecuador nỗ lực tấn công trong hiệp hai nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Kịch tính xuất hiện ở phút 90+5 khi trung vệ Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi che miệng trong lúc tranh cãi với cầu thủ Mexico. Ecuador kết thúc trận đấu với 10 người và chính thức dừng bước tại World Cup 2026.

Với chiến thắng này, Mexico giành vé vào vòng 1/8 và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và CHDC Congo.