Be Group bắt tay cùng YADEA Việt Nam mở rộng nguồn cung cho đối tác 2 bánh

Có thể nói trước bức tranh thị trường gọi xe công nghệ cho thấy nguồn cung chịu tác động từ cả nhà sản xuất phương tiện và lực lượng đối tác tài xế. Vì vậy, trung tâm hỗ trợ đối tác toàn diện BE5X liên tục mở rộng hợp tác với các nhà sản xuất và đơn vị cho thuê xe để đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành của tài xế BE, từ ô tô, xe 2 bánh đến xe hybrid, xe điện... Hợp tác với YADEA Việt Nam là bước đi tiếp theo của Be Group nhằm giúp đối tác tài xế tại Việt Nam tiếp cận nguồn phương tiện chất lượng dễ dàng hơn, đồng thời giảm bớt rào cản về vốn và chi phí đầu tư ban đầu.

Hợp tác này diễn ra trong bối cảnh BE tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường xe công nghệ 2 bánh tại Việt Nam. Theo báo cáo Thói quen sử dụng Siêu ứng dụng tại Việt Nam (5/2025), BE là siêu ứng dụng được 51% người Việt lựa chọn cho các dịch vụ gọi xe công nghệ 2 bánh, với 84% người được hỏi cho biết thường xuyên sử dụng beBike.

Lực lượng đối tác tài xế xe 2 bánh của Be Group đã tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, với 584% về số lượng và thu nhập tăng 211% sau 5 năm. Đồng thời, đối tác xe 2 bánh còn có thể khai thác đồng thời 3 dịch vụ trên BE chỉ với 1 chiếc xe, với hơn 50% đối tác khai thác đồng thời 3 nguồn thu nhập từ BE (Theo Báo cáo Tác động 5 năm của Be Group).

Vì vậy, để đáp ứng sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng tài xế và sự mở rộng dải dịch vụ trên nền tảng, BE5X không ngừng mở rộng hợp tác với các nhà sản xuất phương tiện hàng đầu như YADEA để bắt kịp xu hướng tăng trưởng của nền tảng.

Be Group bắt tay cùng YADEA Việt Nam mở rộng nguồn cung cho đối tác 2 bánh

"Be hiện là siêu ứng dụng được hơn một nửa người dùng xe công nghệ 2 bánh tại Việt Nam lựa chọn, với hơn 500.000 đối tác tài xế trên nền tảng. Việc hợp tác với YADEA Việt Nam giúp chúng tôi mở rộng nguồn cung phương tiện đúng thời điểm lực lượng đối tác tài xế tăng nhanh cùng chiến lược mở rộng dải dịch vụ xe 2 bánh, đồng thời mang đến những lựa chọn phương tiện phù hợp hơn với đặc thù vận hành xe công nghệ tại Việt Nam." Đại diện Be Group, cho biết.

Đại diện YADEA Việt Nam, ông Liu Jia – Tổng Giám đốc chia sẻ: "Thông qua hợp tác với Be Group, YADEA Việt Nam mong muốn đưa các giải pháp xe máy điện đến gần hơn với cộng đồng hơn 500.000 tài xế công nghệ BE, đồng thời tiếp tục hoàn thiện sản phẩm dựa trên nhu cầu vận hành thực tế. Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu, sản xuất xe điện của YADEA và hệ sinh thái số của Be Group sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng tài xế công nghệ, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh và hướng tới một tương lai di chuyển bền vững tại Việt Nam.”

BE triển khai chương trình thưởng đặc biệt trị giá đến 5.000.000 đồng dành cho đối tác tài xế lựa chọn các dòng xe YADEA

Nhân dịp này, BE triển khai chương trình thưởng đặc biệt trị giá đến 5.000.000 đồng dành cho đối tác tài xế lựa chọn các dòng xe YADEA phù hợp với nhu cầu vận hành xe công nghệ. Ngoài ra, tài xế sử dụng xe điện gia nhập nền tảng ở giai đoạn này còn được tự động nâng hạng Pro / Pro+, được hưởng các chế độ bảo hiểm tai nạn đặc quyền từ BE.

Sự hợp tác giữa Be Group và YADEA Việt Nam không chỉ mang đến thêm lựa chọn phương tiện phù hợp với nhu cầu vận hành ngày càng đa dạng của tài xế, mà còn thể hiện nỗ lực của Be Group trong việc mở rộng mạng lưới đối tác cung ứng phương tiện để đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh của lực lượng tài xế, lấy đối tác tài xế làm trung tâm. Việc kết nối giữa nhà sản xuất phương tiện và nền tảng công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị dài hạn cho cả tài xế, doanh nghiệp và cộng đồng.