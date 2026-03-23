Be Group ra mắt tính năng beFemily

Đồng thời beFamily được tối ưu hóa chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng vốn ít có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các ứng dụng di chuyển như người cao tuổi và trẻ em. Mục tiêu trọng tâm của BE là lấp đầy khoảng trống về nhu cầu của nhóm khách hàng không trực tiếp sử dụng ứng dụng, giúp xóa bỏ mọi rào cản công nghệ để mang lại sự chủ động và thuận tiện tối đa trong việc di chuyển hàng ngày cho mọi thành viên trong gia đình.

Be Group số hóa quản trị hành trình cho gia đình đa thế hệ

Với beFamily, người dùng (chủ hộ) có thể chủ động quản lý, điều phối và giám sát hành trình của các thành viên khác như:

Quản lý không giới hạn hồ sơ và lộ trình: beFamily cho phép thiết lập không giới hạn số lượng hồ sơ cho các thành viên (trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai…). Đặc biệt, mỗi thành viên có thể lưu trữ tới 100 lộ trình cho mỗi thành viên như: Nhà – Trường học, Nhà – Bệnh viện… giúp tối ưu hóa thao tác đặt xe và đảm bảo độ chính xác.

Cơ chế xác thực an toàn (mã PIN): Đối với các thành viên nhỏ tuổi hoặc người không sử dụng điện thoại thông minh, chủ hộ có thể kích hoạt mã PIN chuyến đi như một lớp bảo mật bắt buộc. Tài xế cần nhập đúng mã PIN từ hành khách để bắt đầu hành trình, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối.

Cá nhân hóa ghi chú vận hành: Chủ hộ có thể thiết lập các yêu cầu đặc thù như: hỗ trợ di chuyển cho người hạn chế vận động, lưu ý phụ nữ mang thai, hoặc các yêu cầu về tốc độ.

Giám sát hành trình thời gian thực: Tính năng này giúp chủ hộ cập nhật vị trí của người thân xuyên suốt chuyến đi ngay cả khi hành khách không sử dụng điện thoại thông minh.

Song song với việc nâng cấp công nghệ, Be Group đồng thời triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ tài xế nhằm chuẩn hóa quy trình phục vụ nhóm khách hàng gia đình. Các tài xế được trang bị kỹ năng nhận diện chuyến xe đặt hộ, thành thạo xác thực mã PIN an toàn và chủ động hỗ trợ các nhu cầu đặc thù như hỗ trợ lên xuống xe, đi chậm, đón đúng giờ… một cách chu đáo nhất.

Giai đoạn thử nghiệm tính năng beFamily đã cho thấy sự chuyển dịch hành vi rõ rệt của người dùng khi tiếp cận với mô hình dịch vụ gia đình. beFamily đã nhanh chóng trở thành thói quen mới của các gia đình Việt hiện đại. Chỉ trong vòng một năm, tỷ lệ người dùng tin tưởng sử dụng tính năng đặt hộ cho người thân đã tăng vọt từ 15%* (đầu năm 2025) lên 40%* vào cuối năm 2025 – giai đoạn beFamily bắt đầu triển khai thử nghiệm (beta).

Có thể nói, tốc độ tăng trưởng ấn tượng của tính năng này không chỉ minh chứng cho tin tưởng của các gia đình Việt đối với tính năng giám sát an toàn của BE, mà còn thể hiện tiềm năng tiếp cận sâu rộng đến hàng trăm nghìn khách hàng không trực tiếp sử dụng ứng dụng.

Đáng chú ý, mục đích sử dụng dịch vụ cũng ghi nhận sự chuyển dịch sang các nhu cầu thiết yếu. Nếu trước đây, các địa điểm đặt hộ thường tập trung tại văn phòng và khu vui chơi, thì với sự ra đời của beFamily, các chuyến xe đi/đến bệnh viện và cơ sở y tế đã nhanh chóng vươn lên Top 3 địa điểm phổ biến nhất.

Chỉ số này phản ánh xu hướng các gia đình trẻ đang ngày càng tin tưởng và dựa vào giải pháp công nghệ để hỗ trợ người cao tuổi trong việc thăm khám sức khỏe định kỳ một cách chủ động và an tâm.

"beFamily là lời giải công nghệ cho bài toán di chuyển của mô hình gia đình đa thế hệ, trực tiếp đáp ứng đời sống đa nhiệm của thế hệ 'sandwich' – những người đang nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già lẫn con nhỏ. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình phục vụ gia đình Việt và chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều dịch vụ chăm sóc gia đình toàn diện trong tương lai." Đại diện Be Group cho biết.

Việc ra mắt beFamily không phải là động thái đơn lẻ, mà là sự tiếp nối nhất quán trong chiến lược chinh phục phân khúc khách hàng gia đình của Be Group. Lộ trình này đã được khởi động từ năm 2024 với dịch vụ beGiúpviệc và nay được mở rộng thông qua giải pháp di chuyển thông minh beFamily. Đây là minh chứng cho nỗ lực của Be Group trong việc thấu hiểu những chuyển dịch trong đời sống đô thị, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục nghiên cứu và phát triển các tính năng chuyên biệt, nhằm giải quyết trọn vẹn mọi nhu cầu thực tế và cấp thiết của mỗi gia đình Việt hiện đại.