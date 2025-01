Be Group chính thức ra mắt beGiúpviệc

Cụ thể, dịch vụ dọn nhà theo giờ chuyên nghiệp beGiúpviệc dựa trên mô hình “on-demand” - sẵn sàng phục vụ ngay khi khách hàng phát sinh nhu cầu với chi phí hợp lý. Đây cũng chínnh là dịch vụ góp phần khai thác tiềm năng của nền kinh tế chia sẻ, tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho hàng nghìn đối tác Giúp việc với lực lượng tham gia chính là phụ nữ.

Đây là sản phẩm thứ 12 trong dải sản phẩm dịch vụ của Be Group, đồng thời beGiúpviệc cũng sẽ tiếp tục củng cố cho định vị siêu ứng dụng thuần Việt của BE. Dịch vụ này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn cao về vệ sinh và chất lượng không gian sống, mà còn đem lại sự tiện lợi tối đa cho các gia đình và người trẻ hiện đại với nhịp sống bận rộn tại các đô thị.

Với beGiúpviệc, BE cũng đặt mục tiêu tạo ra hàng chục nghìn cơ hội tăng thu nhập cho người lao động thời vụ tại Việt Nam, đặc biệt là lao động nữ. Sản phẩm này nằm trong tổng thể chiến lược của BE nhằm tăng cường vai trò là Siêu ứng dụng thuần Việt hàng đầu trong nền kinh tế chia sẻ, mang lại dịch vụ chất lượng, an tâm, giá cả hợp lý cho khách hàng.

Hướng dẫn đặt dịch vụ beGiúpviệc trên Siêu ứng dụng BE.

Nghiên cứu của BE cũng cho thấy một bộ phận người giúp việc ưu tiên chọn công việc theo giờ hơn là làm cố định tại hộ gia đình vì tính linh hoạt, giúp họ làm được nhiều việc hơn trong ngày mà không phụ thuộc vào sinh hoạt của chủ nhà. Tuy nhiên, có hơn 90% lao động giúp việc là nữ giới trong môi trường phi chính thức, gây thách thức cho việc quản lý và đảm bảo quyền lợi cho cả người lao động và khách hàng. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về một nền tảng công nghệ chuyên nghiệp với chương trình đào tạo bài bản, mang lại lợi ích bền vững cho cả khách hàng và đối tác.

Theo Grand View Research, quy mô Thị trường dịch vụ tại nhà theo yêu cầu trực tuyến tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ phát triển mạnh trong giai đoạn 2022 - 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 19,2%. Trong đó, xu hướng tìm giúp việc gia tăng được lý giải bởi lối sống bận rộn tại các đô thị lớn.

Đối tác Giúp việc được đào tạo bài bản dựa trên quy chuẩn dọn dẹp của khách sạn 5 sao.

Với 100% nhân sự chủ chốt là người Việt, dịch vụ mới nhất của BE được thiết kế dựa trên những quy chuẩn địa phương hóa, từ đào tạo đối tác, đến trải nghiệm dịch vụ đều dựa trên 3 tiêu chí:

Tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao: đối tác Giúp việc được đào tạo theo giáo trình nghiệp vụ phục vụ buồng phòng phát triển bởi các khách sạn 5 sao. Dụng cụ chuyên nghiệp không phụ thu phí: với beGiúpviệc, khách hàng có thêm lựa chọn yêu cầu “Mang theo dụng cụ” dọn dẹp chuyên nghiệp mà không cần chi trả thêm khoản phí nào ngoài ứng dụng. Chi phí tiết kiệm: giá dịch vụ được thiết kế hợp lý, vừa đảm bảo thu nhập cho đối tác vừa giúp đại đa số cư dân đô thị dễ dàng tiếp cận.

Từ đó, beGiúpviệc được thiết kế thành đa dạng gói dọn dẹp dựa trên thời gian và diện tích như:

gói 2 giờ (tối đa 55m²),

gói 3 giờ (tối đa 85m²),

gói 4 giờ (tối đa 105m²).

Các dịch vụ gia tăng như nấu ăn, ủi đồ, và đa dạng dịch vụ giúp việc khác cũng sẽ sớm được ra mắt.

Chia sẻ việc ra mắt dịch vụ beGiúpviệc trên BE, Đại diện Be Group cho biết: “Cũng như nghề tài xế xe ôm truyền thống trước đây, việc hoạt động riêng lẻ, thiếu tổ chức chưa mang lại thu nhập ổn định cho lao động cũng như chất lượng dịch vụ, giá cả… không nhất quán. Sau hơn 5 năm vận hành các dịch vụ gọi xe: từ chở khách đến giao hàng, giao đồ ăn… BE đã góp phần giải quyết những vấn đề trước đó: đáp ứng được nhu cầu của hàng triệu người dùng, mang lại thu nhập ổn định cho hơn 400 nghìn Đối tác Tài xế đang hoạt động. Với những thay đổi tích cực trên, chúng tôi kỳ vọng beGiúpviệc sẽ tiếp nối thành công này, tạo ra đội ngũ Đối tác Giúp việc BE chuyên nghiệp, từng bước mở ra một thị trường mới phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.”

Với kỳ vọng và kế hoạch phát triển rõ nét, nguồn nhân lực Đối tác Giúp việc đã được BE tìm kiếm và đào tạo từ trước khi ra mắt dịch vụ. BE cho biết, sau khi được triển khai tại Tp HCM, beGiúpviệc sẽ sớm được mở rộng ra thị trường tại Hà Nội.