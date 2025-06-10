iOS 26 ra mắt với thiết kế Liquid Glass và loạt tính năng 'đột phá'

Tại WWDC 2025 Apple vừa công bố iOS 26, phiên bản hệ điều hành di động mới nhất với những thay đổi lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Điều bất ngờ là Apple đã quyết định nhảy từ iOS 18 trực tiếp lên iOS 26, bỏ qua hoàn toàn các phiên bản từ 19 đến 25.

Lý do cho động thái này xuất phát từ chiến lược thống nhất cách đặt tên trên toàn bộ hệ sinh thái hệ điều hành của Apple. Theo đó, iOS 26 sẽ đồng bộ với các hệ điều hành khác như macOS, watchOS và visionOS.

Liquid Glass - Ngôn ngữ thiết kế thống nhất mới

Điểm nhấn lớn nhất của iOS 26 chính là Liquid Glass, ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới mà Apple phát triển dựa trên nền tảng visionOS. Thiết kế này tạo ra giao diện với các yếu tố giống pha lê, mang lại cảm giác tự nhiên và sống động cho trải nghiệm số hóa.

Màn hình khóa được cải tiến với Liquid Glass, widget thời gian giờ đây có khả năng thích ứng với chủ thể trong ảnh và số lượng thông báo. Apple còn bổ sung các cảnh không gian mới, tạo hiệu ứng 3D cho hình nền tương tự như Nintendo 3DS từng làm.

Ảnh minh họa.

Ứng dụng Camera trải qua cuộc đại tu hoàn toàn với giao diện tròn trịa, cho phép người dùng vuốt để hiển thị tất cả cài đặt. Lần đầu tiên, mọi tùy chọn chất lượng ảnh và video được tập trung tại một nơi, giúp việc điều chỉnh trở nên thuận tiện hơn.

Ảnh minh họa.

Visual Intelligence mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Visual Intelligence trong iOS 26 nhận được nâng cấp quan trọng với khả năng tìm kiếm bất cứ thứ gì trên màn hình thiết bị. Tính năng này hoạt động tương tự Circle to Search của Google, tuy nhiên Apple áp dụng cách tiếp cận riêng với nhiều bước hơn.

Người dùng chụp ảnh màn hình, sau đó sử dụng công cụ Ask mới và nút tìm kiếm hình ảnh. Từ đó, họ có thể làm nổi bật vật muốn tìm và kết quả sẽ xuất hiện trên Google hoặc ứng dụng mua sắm khác. Visual Intelligence còn tích hợp ChatGPT và có khả năng trích xuất văn bản từ lời mời sự kiện.

Ứng dụng Games hoàn toàn mới

Apple giới thiệu ứng dụng Games như điểm đến tất cả trong một cho game thủ. Ứng dụng bao gồm các tab Trang chủ, Arcade, Chơi cùng và Thư viện, giúp người dùng khám phá tựa game mới và kết nối với bạn bè. Game thủ có thể tìm thấy sự kiện sắp tới, cập nhật mới và nhảy vào game yêu thích trực tiếp từ ứng dụng.

CarPlay Ultra và các cải tiến khác

CarPlay cũng áp dụng thiết kế Liquid Glass khi mở rộng vào ô tô. Phiên bản CarPlay Ultra được Apple công bố tháng trước sẽ chiếm toàn bộ màn hình xe, bao gồm cả đồng hồ tốc độ, cho phép điều chỉnh chi tiết radio và điều khiển khí hậu.

Ảnh minh họa.

Messages nhận nền mới cho cuộc trò chuyện, thậm chí người dùng có thể sử dụng nền do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Chat nhóm bổ sung tính năng bình chọn, Apple Cash trong chat và chỉ báo đang gõ.

Live Translation được đại tu hoàn toàn, tích hợp vào Messages, Phone và FaceTime. Người dùng có thể sử dụng tính năng này trong cuộc gọi và nhận phụ đề dịch trong cuộc gọi FaceTime.

Apple Services được làm mới

Apple Music có dịch lời bài hát và phát âm cùng hoạt ảnh artwork album 3D trên màn hình khóa. AutoMix giúp tạo bản mix hoàn hảo và chuyển tiếp mượt mà giữa các bài hát. Music Pins cho phép ghim bài hát, nghệ sĩ và thể loại yêu thích.

Apple Maps học được tuyến đường ưa thích và thích ứng với việc đi lại để cải thiện chuyến đi. Tính năng Visited Places giúp người dùng tái trải nghiệm nhà hàng và địa điểm đã ghé thăm gần đây.

Ứng dụng Wallet có giao diện thẻ lên máy bay mới với bản đồ sân bay, người dùng còn có thể chia sẻ trạng thái chuyến bay và tracker Find My.

Ảnh minh họa.

iOS 26 sẽ phát hành phiên bản beta cho nhà phát triển hôm nay, beta công khai ra mắt tháng tới. Phiên bản tiêu dùng cuối cùng dự kiến xuất hiện vào mùa thu năm nay.