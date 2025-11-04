Chuyển động số
iOS 26.1 chính thức hỗ trợ Apple Intelligence Tiếng Việt

Xuân Anh

Xuân Anh

17:29 | 04/11/2025
Rạng sáng ngày 4/11 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức tung ra bản cập nhật iOS 26.1, một sự kiện công nghệ được cộng đồng người dùng iPhone tại Việt Nam háo hức chờ đợi suốt thời gian qua. Điểm nhấn đặc biệt khiến ai cũng phấn khích: Apple Intelligence, trợ lý AI thông minh của Apple đã chính thức "nói" được Tiếng Việt.
iOS 26.1 chính thức hỗ trợ Apple Intelligence Tiếng Việt

Nội dung cập nhật iOS 26.1

Cập nhật iOS 26.1 vừa được Apple phát hành chính thức đánh dấu một bước ngoặt lớn cho cộng đồng người dùng iPhone tại Việt Nam. Không chỉ mang đến giao diện hoàn toàn mới với hiệu ứng Liquid Glass đầy ấn tượng, iOS 26.1 còn tích hợp sâu Apple Intelligence, hệ thống trí tuệ nhân tạo thông minh giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, giao tiếp dễ dàng và trải nghiệm mượt mà hơn.

Điểm nhấn đặc biệt: Apple Intelligence giờ đây đã chính thức hỗ trợ Tiếng Việt, giúp hàng triệu người dùng Việt Nam có thể sử dụng AI bằng ngôn ngữ mẹ đẻ một cách tự nhiên nhất.

Từ Màn hình khóa, Màn hình chính cho đến các ứng dụng hàng ngày như Điện thoại, Tin nhắn, Camera, Ảnh, tất cả đều được làm mới với thiết kế biểu cảm và trải nghiệm liền mạch hơn. Tính năng Dịch trực tiếp (Live Translation) giúp bạn giao tiếp xuyên ngôn ngữ không rào cản, trong khi các công cụ thông minh trong Shortcuts giúp bạn hoàn thành công việc nhanh gấp nhiều lần.

Đặc biệt, iOS 26.1 còn tập trung vào việc giúp bạn tập trung hơn, ít bị gây phiền toái, với khả năng lọc cuộc gọi không mong muốn, quản lý tin nhắn thông minh và nhiều cải tiến đáng giá khác cho Ví, CarPlay cùng hàng loạt ứng dụng bạn sử dụng mỗi ngày.

Apple Intelligence giờ đây đã "hiểu" Tiếng Việt

Sau khi cập nhật lên iOS 26.1, bạn có thể dễ dàng kích hoạt Apple Intelligence bằng Tiếng Việt chỉ với vài thao tác đơn giản:

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone

Bước 2: Chọn Apple Intelligence & Siri

Bước 3: Nhấn vào Ngôn ngữ

Bước 4: Chọn Tiếng Việt

Đây là cột mốc lịch sử - lần đầu tiên hệ thống trí tuệ nhân tạo do chính Apple phát triển có thể giao tiếp và hỗ trợ người dùng Việt Nam bằng ngôn ngữ mẹ đẻ một cách tự nhiên, mượt mà. Không chỉ riêng Tiếng Việt, Apple còn mở rộng hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ khác như Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, cho thấy tham vọng toàn cầu hóa của hãng.

Tính năng dịch thuật qua AirPods cũng được nâng cấp

Đặc biệt, nếu bạn sở hữu AirPods, tính năng Live Translation (dịch trực tiếp qua tai nghe) giờ đây cũng được bổ sung thêm tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Italy. Tưởng tượng bạn đang nói chuyện với người nước ngoài, và AirPods tự động dịch ngay tức thì. Tuy nhiên, theo trang hỗ trợ chính thức, tính năng Live Translation với AirPods hiện chưa hỗ trợ Tiếng Việt

Apple Intelligence: Tại sao nó lại đặc biệt?

Apple Intelligence là nền tảng trí tuệ nhân tạo được Apple nghiên cứu và phát triển riêng, được tích hợp sâu vào hệ sinh thái iPhone, iPad và Mac. Điểm khác biệt lớn nhất so với các AI khác trên thị trường chính là cách Apple cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽbảo mật tuyệt đối.

AI hoạt động như thế nào?

Hệ thống này kết hợp thông minh hai loại mô hình AI:

1. Mô hình AI trên thiết bị (On-device):

  • Xử lý ngay trên iPhone của bạn
  • Không cần kết nối internet
  • Tốc độ cực nhanh, phản hồi tức thì
  • Dữ liệu không bao giờ rời khỏi máy

2. Mô hình AI trên máy chủ (Server-based):

  • Xử lý các tác vụ phức tạp hơn, đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn
  • Được bảo vệ bởi công nghệ Private Cloud Compute độc quyền của Apple

Private Cloud Compute - "Lá chắn" bảo mật dữ liệu

Đây là công nghệ đột phá mà Apple tự hào giới thiệu. Private Cloud Compute cho phép các mô hình AI mạnh mẽ xử lý dữ liệu của bạn trên đám mây, nhưng với một điểm khác biệt quan trọng: dữ liệu không bao giờ được lưu trữ hay thu thập.

Nói cách khác, AI của Apple "làm việc rồi quên đi", không ghi nhớ bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn. Điều này khẳng định triết lý mà Apple luôn theo đuổi: "AI phải đi cùng quyền riêng tư".

Điểm mới trong iOS 26.1

Ngoài Apple Intelligence Tiếng Việt, iOS 26.1 còn có rất nhiều cải tiến thú vị:

1. Giao diện Liquid Glass tùy biến

Bạn thích giao diện trong suốt, hiệu ứng thủy tinh lung linh? iOS 26.1 cho phép bạn tùy chỉnh hiệu ứng Liquid Glass theo phong cách riêng. Màn hình iPhone của bạn sẽ trở nên độc đáo và cá tính hơn bao giờ hết.

2. Ứng dụng Đồng hồ được thiết kế lại

Apple đã lắng nghe phản hồi của người dùng! Giờ đây, để tắt báo thức, bạn cần trượt để dừng thay vì chỉ chạm nhẹ như trước. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng tắt nhầm báo thức khi còn buồn ngủ, khiến bạn... trễ giờ làm!

3. Writing Tools, trợ lý viết lách thông minh

Đây là một trong những tính năng hữu ích nhất của Apple Intelligence. Writing Tools giúp bạn:

  • Viết văn bản mượt mà hơn
  • Kiểm tra chính tả và ngữ pháp tự động
  • Chỉnh sửa, cải thiện câu từ
  • Thay đổi giọng văn (trang trọng, thân mật, chuyên nghiệp...)

Tính năng này hoạt động trên hầu hết các ứng dụng như Mail, Notes, Pages và cả các ứng dụng của bên thứ ba. Dù bạn đang viết email công việc, soạn ghi chú nhanh hay tạo tài liệu quan trọng, Writing Tools đều sẵn sàng hỗ trợ.

Hướng dẫn cập nhật lên iOS 26.1

Chuẩn bị trước khi cập nhật:

- Sạc pin iPhone trên 50% (hoặc cắm sạc trong khi cập nhật)

- Kết nối Wi-Fi ổn định

- Sao lưu dữ liệu quan trọng (phòng trường hợp)

- Kiểm tra dung lượng trống còn ít nhất 5GB

Các bước cập nhật chi tiết:

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt (biểu tượng hình bánh răng)

Bước 2: Cuộn xuống và chọn Cài đặt chung (General)

Bước 3: Nhấn vào Cập nhật phần mềm (Software Update)

Bước 4: Hệ thống sẽ tự động kiểm tra phiên bản mới. Khi thấy iOS 26.1 xuất hiện, nhấn Tải xuống và Cài đặt

Bước 5: Nhập mật khẩu/mã PIN nếu được yêu cầu

Bước 6: Đồng ý với điều khoản của Apple

Bước 7: iPhone sẽ tự động tải xuống, cài đặt và khởi động lại. Quá trình này có thể mất 15-30 phút tùy tốc độ mạng

Lưu ý quan trọng:

  • Không tắt máy trong quá trình cập nhật
  • iPhone có thể khởi động lại nhiều lần - đây là hiện tượng bình thường
  • Nên cập nhật vào lúc rảnh rỗi, không vội việc

Thiết bị nào được hỗ trợ Apple Intelligence?

Lưu ý rằng không phải iPhone nào cũng chạy được Apple Intelligence. Tính năng này yêu cầu chip mạnh mẽ, hiện chỉ có trên:

  • iPhone 15 Pro và Pro Max
  • iPhone 16 toàn bộ dòng
  • iPad với chip M1 trở lên
  • Mac với chip M1 trở lên

Nếu bạn dùng iPhone cũ hơn, vẫn có thể cập nhật iOS 26.1 nhưng sẽ không sử dụng được Apple Intelligence.

Mẹo nhỏ: Sau khi cập nhật xong, hãy dành chút thời gian khám phá các tính năng mới. Thử hỏi Siri bằng Tiếng Việt, dùng Writing Tools để viết tin nhắn, hoặc tùy chỉnh giao diện Liquid Glass theo cách bạn thích. Bạn sẽ bất ngờ với những gì iOS 26.1 mang lại!

Kết luận: Bước tiến vượt bậc của Apple tại Việt Nam

iOS 26.1 không đơn thuần là một bản cập nhật phần mềm thông thường. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết của Apple trong việc đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với người dùng Việt Nam. Việc Apple Intelligence hỗ trợ Tiếng Việt cho thấy Apple đang nghiêm túc phát triển thị trường Đông Nam Á, đồng thời tôn trọng văn hóa và ngôn ngữ địa phương. Đây không chỉ là tiện ích công nghệ, mà còn là cầu nối giúp người Việt trải nghiệm AI một cách tự nhiên, dễ dàng nhất.

Đã bao giờ bạn cảm thấy bực bội với chiếc iPhone của mình? Đừng vội nghĩ đến việc đổi máy. Có thể bạn chỉ cần thay đổi vài cài đặt đơn giản để trải nghiệm sử dụng trở nên mượt mà hơn rất nhiều.
VikkiBankS (Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki) đã triển khai phần mềm bảo mật VGAIA Security để nâng cao tính an toàn cho các giao dịch chứng khoán trực tuyến. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng phần mềm này trên cả hai nền tảng Windows và MacOS.
Windows Insider Program tròn 11 tuổi: Hành trình của hàng triệu "Người tiên phong"

Windows Insider Program tròn 11 tuổi: Hành trình của hàng triệu "Người tiên phong"

Tháng 10 năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt trong lịch sử công nghệ: Chương trình Windows Insider Program chính thức bước sang tuổi 11, với hành trình đầy tự hào từ những ngày đầu thành lập đến nay.
Hiện tại Windows 10 đã không còn hỗ trợ cập nhật, vì vậy có rất nhiều người dùng có nhu cầu nâng cấp lên Windows 11. Nhưng nhiều người dùng sử dụng máy tính có cấu hình thấp chưa cài đặt được bởi gặp phải tính năng của Bộ xử lý bảo mật TPM 2.0 hay The PC must Support Secure Boot. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách khắc phục lỗi TPM 2.0 khi cài đặt Windows 11 trên máy tính.
Cách cài đặt Windows 11 bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot

Cách cài đặt Windows 11 bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot

Trong quá trình cập nhật Windows 10 hoặc cài đặt mới lên Windows 11 nếu bạn gặp lỗi chưa kích hoạt TPM 2.0 cũng như máy tính của bạn không hỗ trợ phiên bản này, miễn máy tính đủ cấu hình tối thiểu bạn vẫn có thể cài đặt thành công HĐH mới bằng cách bỏ qua những yêu cầu của hệ thống
