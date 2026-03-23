Công nghệ số
AI

FPT lọt TOP 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI toàn cầu

Anh Thái

16:20 | 23/03/2026
Báo cáo này của Everest Group đánh giá năng lực xây dựng và mở rộng các ứng dụng doanh nghiệp tích hợp AI, với các tiêu chí khắt khe về đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái đối tác và mức độ chuẩn bị cho nguồn nhân lực AI.
Và đây là lần đầu tiên FPT được xếp hạng trong nhóm 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI. Dấu ấn này khẳng định năng lực AI toàn diện của FPT, từ định hướng chiến lược, thiết kế giải pháp, phát triển ứng dụng, đến tích hợp và triển khai các hệ thống AI vào thực tế.

Cụ thể, FPT đã phát triển thành công IvyHub, nền tảng agentic AI tích hợp, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế, triển khai và quản trị các AI agent ở quy mô lớn. Trong đó, IvyHub tích hợp công nghệ AI hội thoại và tự động hóa quy trình trên cùng một nền tảng. Nhờ đó các chatbot, trợ lý ảo và trợ lý giọng nói vận hành ổn định trong các môi trường đa tầng với nhiều hệ thống khác nhau.

Đồng thời, các AI agent doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc trả lời câu hỏi mà còn có thể thực thi tác vụ, điều phối quy trình và hỗ trợ phối hợp giữa các đội nhóm trong tổ chức.

Được phát triển chuyên biệt cho các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính và bán lẻ, IvyHub có thể tích hợp sâu vào hệ thống doanh nghiệp, giúp đẩy nhanh quá trình tự động hóa thông minh ở quy mô lớn. Đặc biệt, nền tảng này có khả năng triển khai trực tiếp trên hạ tầng NVIDIA, giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh về hiệu suất cho các doanh nghiệp muốn đưa AI agent vào vận hành trong toàn bộ hệ sinh thái.

Đánh giá về IvyHub ông Đào Duy Cường, Giám đốc Chuyển đổi số và Công nghệ FPT Software, Tập đoàn FPT khẳng định: “Vai trò của AI đang chuyển dịch từ trợ lý sang khả năng tự thực thi, có thể hoàn tất quy trình công việc một cách an toàn và tin cậy. FPT đặt ưu tiên vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp tích hợp AI agent vào môi trường vận hành thực tế với các cơ chế kiểm soát phù hợp, dựa trên hiểu biết sâu về nghiệp vụ ngành dọc và năng lực tích hợp toàn diện vào hệ thống lõi. FPT cam kết tiếp tục đầu tư phát triển các công cụ và giải pháp AI, cũng như các khung triển khai AI có trách nhiệm, nhằm hỗ trợ các đối tác đẩy mạnh ứng dụng AI và nhanh chóng tạo ra giá trị”.

AI từ lâu đã là trụ cột trong chiến lược tăng trưởng của FPT. Sự ra đời của nền tảng FleziPT, nền tảng “AI-First” cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện dựa trên AI, được xem là một ví dụ tiêu biểu. Nền tảng nàyt có khả năng tùy chỉnh theo đặc thù từng lĩnh vực và được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ được tăng cường bởi AI.

Song song với đó, FPT cũng hợp tác với NVIDIA để xây dựng các AI Factory tại Nhật Bản và Việt Nam, những hệ thống siêu máy tính được xếp vào top 40 mạnh nhất thế giới theo chuẩn đo lường Linpack.

Ngoài ra, FPT cũng hợp tác với Viện Mila trong nghiên cứu AI và là thành viên sáng lập của Liên minh AI do IBM và Meta dẫn dắt.

Có thể nói, tất cả những bước đi này không chỉ củng cố năng lực phát triển AI của FPT trên quy mô toàn cầu mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu dài hạn: làm chủ các công nghệ chiến lược vì chủ quyền công nghệ quốc gia.

Adobe vừa giới thiệu Firefly Custom Models dưới dạng thử nghiệm, mở rộng khả năng cá nhân hóa trong thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo.
Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

