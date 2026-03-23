FPT lọt TOP 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI toàn cầu

Và đây là lần đầu tiên FPT được xếp hạng trong nhóm 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI. Dấu ấn này khẳng định năng lực AI toàn diện của FPT, từ định hướng chiến lược, thiết kế giải pháp, phát triển ứng dụng, đến tích hợp và triển khai các hệ thống AI vào thực tế.

Cụ thể, FPT đã phát triển thành công IvyHub, nền tảng agentic AI tích hợp, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế, triển khai và quản trị các AI agent ở quy mô lớn. Trong đó, IvyHub tích hợp công nghệ AI hội thoại và tự động hóa quy trình trên cùng một nền tảng. Nhờ đó các chatbot, trợ lý ảo và trợ lý giọng nói vận hành ổn định trong các môi trường đa tầng với nhiều hệ thống khác nhau.

Đồng thời, các AI agent doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc trả lời câu hỏi mà còn có thể thực thi tác vụ, điều phối quy trình và hỗ trợ phối hợp giữa các đội nhóm trong tổ chức.

Các chuyên gia FPT đã xây dựng thành công nền tảng agentic AI toàn diện, IvyHub

Được phát triển chuyên biệt cho các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính và bán lẻ, IvyHub có thể tích hợp sâu vào hệ thống doanh nghiệp, giúp đẩy nhanh quá trình tự động hóa thông minh ở quy mô lớn. Đặc biệt, nền tảng này có khả năng triển khai trực tiếp trên hạ tầng NVIDIA, giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh về hiệu suất cho các doanh nghiệp muốn đưa AI agent vào vận hành trong toàn bộ hệ sinh thái.

Đánh giá về IvyHub ông Đào Duy Cường, Giám đốc Chuyển đổi số và Công nghệ FPT Software, Tập đoàn FPT khẳng định: “Vai trò của AI đang chuyển dịch từ trợ lý sang khả năng tự thực thi, có thể hoàn tất quy trình công việc một cách an toàn và tin cậy. FPT đặt ưu tiên vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp tích hợp AI agent vào môi trường vận hành thực tế với các cơ chế kiểm soát phù hợp, dựa trên hiểu biết sâu về nghiệp vụ ngành dọc và năng lực tích hợp toàn diện vào hệ thống lõi. FPT cam kết tiếp tục đầu tư phát triển các công cụ và giải pháp AI, cũng như các khung triển khai AI có trách nhiệm, nhằm hỗ trợ các đối tác đẩy mạnh ứng dụng AI và nhanh chóng tạo ra giá trị”.

AI từ lâu đã là trụ cột trong chiến lược tăng trưởng của FPT

AI từ lâu đã là trụ cột trong chiến lược tăng trưởng của FPT. Sự ra đời của nền tảng FleziPT, nền tảng “AI-First” cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện dựa trên AI, được xem là một ví dụ tiêu biểu. Nền tảng nàyt có khả năng tùy chỉnh theo đặc thù từng lĩnh vực và được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ được tăng cường bởi AI.

Song song với đó, FPT cũng hợp tác với NVIDIA để xây dựng các AI Factory tại Nhật Bản và Việt Nam, những hệ thống siêu máy tính được xếp vào top 40 mạnh nhất thế giới theo chuẩn đo lường Linpack.

Ngoài ra, FPT cũng hợp tác với Viện Mila trong nghiên cứu AI và là thành viên sáng lập của Liên minh AI do IBM và Meta dẫn dắt.

Có thể nói, tất cả những bước đi này không chỉ củng cố năng lực phát triển AI của FPT trên quy mô toàn cầu mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu dài hạn: làm chủ các công nghệ chiến lược vì chủ quyền công nghệ quốc gia.