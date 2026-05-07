VEEW 2026 đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành điểm đến sự kiện quốc tế tầm cỡ khu vực

Ngày 6/5, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) chính thức công bố Vietnam Event & Exhibition Week 2026 (VEEW 2026) - Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026.

Đây là cột mốc khởi động cho một tuần lễ chuyên ngành quy mô lớn, hướng tới xây dựng nền tảng kết nối toàn diện cho hệ sinh thái triển lãm, tổ chức sự kiện và giải trí tại Việt Nam.

Ông Vũ Ngoạn Hợp - Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) .

Với thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam - Shaping Vietnam’s Experience Economy”, VEEW 2026 ra đời trong bối cảnh ngành sự kiện - triển lãm trong nước đang tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu marketing, thương mại, giải trí và trải nghiệm ngày càng lớn. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn còn phân mảnh, thiếu một nền tảng kết nối chuyên ngành đủ quy mô để thúc đẩy giao thương, chia sẻ tri thức và định hình tầm nhìn dài hạn cho toàn ngành.

Theo Ban tổ chức, VEEW 2026 được định vị là nền tảng kết nối thường niên dành cho hệ sinh thái triển lãm, tổ chức sự kiện và giải trí tại Việt Nam, quy tụ doanh nghiệp, đơn vị tổ chức, nhà cung cấp công nghệ, địa điểm, cơ quan quản lý, tổ chức đào tạo cùng cộng đồng nghề nghiệp.

VEEW 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30/7 đến 2/8/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên môn, trình diễn công nghệ, triển lãm và các hoạt động giải trí song hành.

Trong đó, dự kiến ngày 30/7 là Education Day, tập trung vào diễn đàn lãnh đạo cấp cao, workshop chuyên sâu, thảo luận bàn tròn chính sách và kết nối giữa chuyên gia với doanh nghiệp.

Ngày 31/7 là Lễ Khai mạc, đánh dấu thời điểm chính thức mở màn tuần lễ bằng nghi thức cấp cao, các bài tham luận, VIP tour, tham quan báo chí và kích hoạt không gian triển lãm.

Ông Lê Quốc Vinh Chủ tịch Công ty Lebros - Đại diện đơn vị thực hiện phát biểu tại sự kiện.

Ngày 1/8 là Business & Tech Day, nhấn mạnh vai trò giao thương thông qua các hoạt động như phiên kết nối giao thương chuyên biệt, hội thảo chuyên ngành, trình diễn công nghệ và chương trình VECA Awards & Industry Gala.

Ngày 2/8 là Innovation & Youth Day, mở rộng không gian cho startup, trường học, sinh viên và các hoạt động định hướng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ cho ngành.

Trong khuôn khổ tuần lễ, VEEW 2026 cũng dự kiến tổ chức Hội nghị Kết nối Kinh doanh & Đầu tư Việt Nam - Quốc tế 2026 nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng giá trị giao thương và thu hút hợp tác quốc tế; Global Fashion Week với ba đêm diễn thời trang quốc tế; cùng WedTech Show - không gian trình diễn, trải nghiệm công nghệ âm thanh, ánh sáng và các giải pháp, dịch vụ cưới hỏi từ các thương hiệu thiết bị, công ty wedding planning và đơn vị cung ứng trong ngành.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm Đầu bếp Việt Nam (VICA) sẽ đồng hành với vai trò đối tác chiến lược F&B, dẫn dắt các hoạt động ẩm thực nhằm tạo điểm nhấn trải nghiệm và mở rộng kết nối tại VEEW 2026. Đặc biệt, chương trình trải nghiệm văn hóa “Non sông gấm vóc - Một dải Việt Nam - Muôn sắc - Một dòng” sẽ mang đến một hành trình đa giác quan, kết hợp ẩm thực, âm thanh, ánh sáng và trình diễn được thiết kế riêng để kể câu chuyện lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc bằng ngôn ngữ đương đại.

Hướng tới trung tâm triển lãm và kinh tế trải nghiệm của khu vực

Theo Ban tổ chức, VEEW 2026 được xây dựng với tầm nhìn phát triển 5 - 10 năm nhằm trở thành sự kiện thường niên quy mô lớn của ngành tổ chức sự kiện, triển lãm và giải trí Việt Nam, đồng thời hướng tới ba mục tiêu chiến lược gồm định hình tương lai ngành, thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, Ông Lê Quốc Vinh Chủ tịch Công ty Lebros - Đại diện đơn vị thực hiện cho biết: “Điểm khác biệt lớn nhất của VEEW 2026 nằm ở việc đây không chỉ là một triển lãm hay hội nghị chuyên ngành theo nghĩa thông thường, mà là nền tảng hội tụ để các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức, nhà sản xuất, đơn vị công nghệ và các mắt xích trong chuỗi giá trị ngành có thể giới thiệu năng lực, chia sẻ tri thức và kết nối kinh doanh”.

Trong khi đó, ông Vũ Ngoạn Hợp - Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) - Đại diện đơn vị tổ chức nhấn mạnh, trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, việc xây dựng một nền tảng chuyên nghiệp cho ngành sự kiện, triển lãm là yêu cầu cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện quốc tế.

Đại diện các đơn vị tham gia tổ chức, thực hiện VEEW 2026. Ảnh: BTC

Một trong những lợi thế chiến lược được nhấn mạnh là việc VEEW 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - trung tâm triển lãm quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Đây là bệ phóng để VEEW hướng tới là sự kiện chuyên ngành tạo tạo sự chú ý bậc nhất tại khu vực châu Á trong 3 - 5 năm tới.

Nằm tại vị trí chiến lược phía Đông Bắc Hà Nội, kết nối thuận tiện với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đáp ứng linh hoạt các sự kiện triển lãm, hội thảo, trình diễn công nghệ, trải nghiệm lễ hội, concert... tầm vóc quốc tế; và khả năng phục vụ hàng chục triệu lượt khách cùng lúc cho các siêu sự kiện (Mega event). Việc lựa chọn VEC cũng thể hiện định hướng xây dựng một điểm đến dài hạn cho ngành công nghiệp triển lãm - biểu diễn, nơi các hoạt động chuyên môn, giao thương và cộng đồng có thể đồng thời diễn ra trong một hệ sinh thái thống nhất.

VEEW 2026 do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tổ chức, với sự tham gia thực hiện của Le Bros và sự đồng hành của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).