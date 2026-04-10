Be Group cùng AIZEN Việt Nam triển khai chương trình thuê xe điện 0 đồng

Chương trình sẽ được triển khai thông qua Trung tâm hỗ trợ đối tác BE5X, với hai lựa chọn linh hoạt gồm thuê xe chi phí thấp và mua xe điện trả góp độc quyền cho tài xế BE.

Khi kết hợp các chính sách thưởng chuyển đổi đang áp dụng trên nền tảng BE, chi phí thuê/trả góp xe trong tháng đầu có thể được bù đắp gần như toàn bộ, giúp tài xế tiếp cận phương tiện điện với chi phí thực tế gần 0 đồng trong giai đoạn khởi đầu.

Lễ ký kết hợp tác Be Group và AIZEN Việt Nam

Cụ thể, ở chương trình này, Be sẽ cung cấp khoảng 30.000 xe máy điện mới, giúp tài xế BE tiếp cận phương tiện mà không cần vốn đầu tư ban đầu lớn. Trong đó, gói thuê xe chỉ từ 1,4 triệu/tháng đã bao gồm hai pin vận hành, bảo dưỡng định kỳ và bảo hiểm vật chất phương tiện, hỗ trợ tài xế an tâm hoạt động liên tục trong ngày.

Bên cạnh mô hình thuê xe với chi phí thấp, Be Group và AIZEN Việt Nam đồng thời triển khai chương trình trả góp mua xe máy điện giúp tài xế có thể tiếp cận phương án sở hữu phương tiện ngay từ đầu với mức trả trước từ 4,3 triệu đồng và trả góp từ 60.000 đồng/ngày trong thời gian từ 12 tháng tùy dòng xe và lựa chọn theo khả năng tài chính.

Tài xế chuyển đổi sang xe điện còn được nâng hạng Pro / Pro+

Ngoài ra, tài xế chuyển đổi sang xe điện còn được nâng hạng Pro / Pro+ và tham gia chương trình thưởng riêng cho tài xế xe điện lên đến 8 triệu đồng/tháng, áp dụng song song các chính sách thưởng hiện hành của nền tảng.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Jung Seok Kang, Giám đốc Điều hành & Nhà sáng lập AIZEN Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng BE trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam. Với kinh nghiệm vận hành tại Indonesia và Thái Lan, AIZEN đã tích lũy năng lực thực tiễn trong vận hành và hỗ trợ tài xế, được xây dựng từ trải nghiệm thực tế trên thị trường. Tại Việt Nam, chúng tôi mang đến những kinh nghiệm này với mục tiêu không chỉ cung cấp phương tiện, mà còn xây dựng một hệ sinh thái xe điện toàn diện nhằm hỗ trợ tài xế chuyển đổi một cách bền vững. Thông qua hợp tác này, AIZEN kỳ vọng mang đến cho tài xế các giải pháp di chuyển hiệu quả hơn và chi phí vận hành hợp lý hơn, từ đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái giao thông xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam.”

Đầu năm 2026 tỷ lệ tài xế có ý định chuyển đổi sang xe điện đã tăng lên 47%

Theo ghi nhận của BE, năm 2025 tỷ lệ tài xế có ý định hoặc đang cân nhắc chuyển sang xe máy điện chỉ khoảng 15%, chủ yếu do rào cản chi phí đầu tư ban đầu và lo ngại vận hành. Sau khi BE5X triển khai các chính sách hỗ trợ từ giữa năm 2025 như thuê xe điện, vay mua xe ưu đãi và chương trình thưởng riêng cho tài xế xe điện, đến đầu năm 2026 tỷ lệ tài xế có ý định chuyển đổi đã tăng lên 47%.

Khảo sát cũng cho thấy khoảng 46% tài xế sẵn sàng thuê xe điện nếu chi phí dưới 2 triệu đồng/tháng, cho thấy mức thuê độc quyền từ 1,4 triệu đồng và mức trả góp từ 60.000 đồng/ngày mà AIZEN mang tới hoàn toàn phù hợp với khả năng tiếp cận của đa số tài xế đang hoạt động trên nền tảng BE.

“Thông qua hợp tác với AIZEN, chúng tôi mong muốn giúp cộng đồng bác tài BE được tiếp cận phương tiện điện với chi phí gần như 0 đồng trong tháng đầu, đồng thời khai thác hiệu quả phương tiện trên nhiều nhóm dịch vụ của nền tảng. Đây là một trong những bước tiếp theo trong định hướng hỗ trợ tài xế chuyển đổi phương tiện bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động trong dài hạn.” Đại diện Be Group nhận định.

Khi sử dụng xe máy điện trên nền tảng BE, tài xế có thể linh hoạt khai thác đồng thời 3 dịch vụ: beBike, beFood và beDelivery. Đây là lợi thế then chốt giúp tài xế BE có nguồn thu đa tầng trong mọi khung giờ.