Spotify mở mục Fitness, tham vọng giữ trọn nhịp sống số

Spotify công bố danh mục thể dục vào ngày 27/4/2026, đưa trải nghiệm nghe nhạc tiến gần hơn với hoạt động rèn luyện hằng ngày. Người dùng truy cập mục Fitness hoặc nhập từ khóa để bắt đầu buổi tập. Nội dung hiển thị đồng nhất trên điện thoại, máy tính, TV, giữ nhịp liền mạch giữa nghe và vận động.

Kho nội dung mở đầu quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực sức khỏe như Chloe Ting, Kassandra Reinhardt cùng các studio chuyên môn. Các bài tập yoga, pilates, cardio, thiền xuất hiện dưới dạng video kết hợp âm nhạc, tạo dòng trải nghiệm xuyên suốt thay vì tách rời như trước. Người dùng tải về để tập ngoại tuyến, phù hợp với nhịp sinh hoạt linh hoạt.

Kho nội dung về sức khỏe trên Spotify. Ảnh: Spotify

Hợp tác với Peloton bổ sung hơn 1.400 lớp tập theo yêu cầu, không quảng cáo, dành cho thuê bao Premium tại một số thị trường. Các lớp rèn sức mạnh, chạy bộ, thiền mở rộng tiếp cận tới người dùng phổ thông mà không cần thiết bị chuyên dụng. Cách tiếp cận này giúp Spotify khai thác nội dung chuyên sâu mà vẫn giữ lợi thế phân phối số.

Quyết định mở rộng dựa trên dữ liệu sử dụng gần đây. Khoảng 70% thuê bao Premium duy trì thói quen tập luyện mỗi tháng, hơn 150 triệu playlist thể dục tồn tại trên nền tảng. Tính năng gợi ý bằng trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu nghe nhạc khi vận động tăng mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho danh mục mới. Spotify chuyển hóa hành vi sẵn có thành sản phẩm cụ thể, qua đó gia tăng thời gian gắn bó.

Song song, cấu trúc ứng dụng tiếp tục mở rộng với nhiều định dạng nội dung. Âm nhạc, podcast, sách nói, video, nay thêm thể dục cùng tồn tại trong một giao diện duy nhất. Nhịp phát triển này giúp hệ sinh thái phong phú hơn, đồng thời tạo áp lực về trải nghiệm với nhóm người dùng ưu tiên nghe thuần túy. Tùy chọn tắt video trên toàn hệ thống phần nào cân bằng nhu cầu, cho thấy Spotify điều chỉnh theo phản hồi thực tế.

Cơ chế kiếm tiền vẫn dựa trên chương trình đối tác, cho phép nhà sáng tạo khai thác nội dung chuyên môn trực tiếp. Spotify chưa công bố chi tiết thỏa thuận với Peloton, cũng chưa xác nhận mô hình thu phí riêng cho lớp tập. Khoảng trống này mở ra khả năng điều chỉnh linh hoạt khi hành vi người dùng tiếp tục thay đổi.

Danh mục Fitness đánh dấu bước tiến rõ nét trong hành trình mở rộng của Spotify. Ứng dụng âm nhạc dần chuyển thành trung tâm nội dung phong cách sống, nơi giải trí và vận động hòa vào cùng một dòng trải nghiệm.