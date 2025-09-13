Cá nhân hóa thư viện Spotify với bộ lọc thông minh

Bộ lọc thông minh của Spotify. Ảnh: Spotify

Theo Spotify, bộ lọc thông minh mới được cập nhật cho phép người dùng sắp xếp thư viện nhạc của mình theo các hạng mục hoạt động cụ thể, tâm trạng hoặc thể loại nhạc.

Bên cạnh hiệu quả cá nhân hóa, bộ lọc còn giúp người nghe tìm các playlist nhạc, sách nói và podcast. Thậm chí, người dùng có thể bắt đầu mở một phiên phát nhạc mới với tính năng AI DJ của Spotify.

Trước mắt, tính năng bộ lọc thông minh sẽ được ra mắt với người nghe đăng ký dịch vụ Premium trên các thiết bị di động và máy tính bảng tại các quốc gia Canada, Úc, Ireland, New Zealand, Nam Mỹ, Anh và Mỹ.

Theo TechCrunch, Spotify đang nỗ lực nâng cấp các tính năng và tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm nghe nhạc được cá nhân hóa. Với những chi tiết cập nhật mới, Spotify tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ, đồng thời giúp giữ chân người dùng ở lại với nền tảng.

Tháng 4 vừa qua, Spotify đã cung cấp công cụ giúp người dùng tạo các playlist nhạc cá nhân dựa trên các câu lệnh từ AI. Ngay trong tháng 5, Spotify cũng tung ra các tính năng quản lý và cho phép người dùng tự tạo ảnh cover cho playlist. Hiện người nghe Spotify có thể trò chuyện với DJ AI để cá nhân hóa lựa chọn nghe nhạc và trải nghiệm bản cập nhật mới lần đầu tiên sau 10 năm ra mắt của Discover Weekly - playlist gợi ý nhạc mới hàng tuần.

Dù có những phàn nàn của người dùng về giao diện ứng dụng ngột ngạt giống TikTok hay Youtube, Spotify vẫn có lượng người dùng lớn, TechCrunch thông tin.

Báo cáo ghi nhận người dùng Spotify tăng 11%, đạt mốc 696 triệu người dùng trong quý vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái và số người đăng ký dịch vụ nghe Premium đạt 276 triệu người, tăng 12%.