Việt Nam lan tỏa thông điệp hành động xanh và tài chính bền vững

Sự kiện do Việt Nam đăng cai trong vai trò Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2024–2025, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững trong khu vực.

Hội nghị AFA 2025 được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 1.500 đại biểu dự tại Hà Nội và hơn 2.000 đại biểu tham dự qua nền tảng trực tuyến. Đây là sự kiện quan trọng nhất của Liên đoàn Kế toán ASEAN trong năm, đánh dấu vai trò dẫn dắt của Việt Nam đối với cộng đồng kế toán – kiểm toán khu vực.

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch AFA, Chủ tịch VAA - phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Ly

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Đoàn Xuân Tiên, Chủ tịch AFA, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) cho biết nhiệm kỳ Chủ tịch AFA 2024–2025, Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến thúc đẩy chia sẻ chuẩn mực, tăng tính minh bạch và đẩy mạnh chuyển đổi sang tài chính xanh trong ASEAN.

Tại diễn đàn, TS. Vũ Đức Chính – Phó Chủ tịch VAA nhấn mạnh rằng phát triển xanh đòi hỏi hệ thống kế toán – kiểm toán phải đảm bảo minh bạch thông tin, có khả năng so sánh và kiểm chứng. Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý về báo cáo bền vững, trái phiếu xanh, tín dụng xanh và chuẩn mực kế toán phục vụ tài chính xanh, nhằm đưa “dòng vốn xanh đi đúng nơi, đúng mục tiêu, đúng thời điểm”.

Đại diện các tổ chức quốc tế như IFAC cũng đánh giá cao vai trò của AFA và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng chuẩn mực báo cáo bền vững và dữ liệu ESG đối với các quyết định đầu tư.

Hội nghị AFA 2025 truyền tải thông điệp:“Hành động xanh, phát triển bền vững – Go Green, Grow Sustainable”, thể hiện quyết tâm của ASEAN trong xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra các hoạt động chuyên môn, triển lãm trưng bày và các chương trình kết nối nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nghề nghiệp kế toán – kiểm toán trong khu vực.