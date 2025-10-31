Chuyển động số
Chương trình truyền hình thực tế ‘Sinh viên thế hệ mới’ chính thức trở lại

Phạm Anh

Phạm Anh

13:58 | 31/10/2025
Theo đó, từ ngày 09/11/2025 tới đây, chương trình truyền hình thực tế ‘Sinh viên thế hệ mới’ chính thức trở lại trên sóng VTV3, hứa hẹn mang đến mùa 3 đầy năng lượng, sáng tạo và thử thách.
'Sinh Viên Thế Hệ Mới 2023' chính thức phát sóng từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng 'Sinh Viên Thế Hệ Mới 2024'

Tiếp nối hai mùa giải thành công, chương trình truyền hình thực tế ‘Sinh viên thế hệ mới 2025’ hướng tới hai mục tiêu chính: vừa tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên, vừa tạo ra một sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ Gen Z.

Chương trình truyền hình thực tế 'Sinh viên thế hệ mới' chính thức trở lại
Chương trình truyền hình thực tế ‘Sinh viên thế hệ mới’ chính thức trở lại

Sinh viên thế hệ mới mùa 3 kể câu chuyện của tuổi trẻ, của tình bạn, của hành trình phát triển và hiện thực lý tưởng. "Với mùa giải 2025, ekip đã thực hiện một cuộc tái thiết format triệt để, lấy trọng tâm là tính thực tiễn, sự kịch tính và phát triển toàn diện gắn liền với trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên." Nhà báo Phan Long, Phó Trưởng ban Văn hoá - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.

Chương trình truyền hình thực tế 'Sinh viên thế hệ mới' chính thức trở lại
Năm nay, các vòng thi được thiết kế lại

Năm nay, các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế, bao gồm: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh và Đấu trường Chung kết toàn quốc.

Đồng thời, chương trình cũng phải thỏa mãn 2 tiêu chí kịch tính và giải trí, được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước. Bên cạnh sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.

Chương trình truyền hình thực tế 'Sinh viên thế hệ mới' chính thức trở lại
Biên tập viên Nguyễn Quỳnh Trang

“Chúng tôi tin rằng, format mới sẽ không chỉ là một cuộc thi học thuật, mà còn là hành trình khám phá bản lĩnh, tư duy tổ chức và tinh thần dấn thân của sinh viên Việt Nam thời đại mới qua lăng kính hiện đại và gần gũi với khán giả đại chúng”. Biên tập viên Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ.

Ở mùa thứ 3 này, từ “Tôi” đến “Chúng ta” chính là nơi mà các bạn trẻ tham gia chương trình phải được hiện thực hóa bằng hành động và tạo ra tác động xã hội tích cực. Dù vẫn tôn vinh tinh thần đồng đội, song đồng thời mở rộng không gian để từng thí sinh thể hiện năng lực cá nhân, qua đó bộc lộ rõ sự trưởng thành sau mỗi vòng thi.

Chương trình truyền hình thực tế 'Sinh viên thế hệ mới' chính thức trở lại
Chương trình truyền hình thực tế ‘Sinh viên thế hệ mới’ chính thức trở lại

Ở mùa thứ 3 này, từ “Tôi” đến “Chúng ta” chính là nơi mà các bạn trẻ tham gia chương trình phải được hiện thực hóa bằng hành động và tạo ra tác động xã hội tích cực

Đáng chú ý, ở vòng 3 của chương trình mang tên “Đấu trường thực tế”, các đội thi phải sử dụng năng lực và điểm tích lũy để huy động nguồn lực, triển khai dự án cộng đồng trong vòng 48 giờ. Vòng thi này sẽ tiếp tục là phần thi hấp dẫn bởi tính ứng dụng cao. Theo đó, trong thời gian quy định 48 giờ, các đội phải thực chiến để hiện thực hóa dự án, thể hiện năng lực giải quyết vấn đề của mỗi thành viên trong các thử thách khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu, các cá nhân nổi bật còn có cơ hội nhận việc làm từ Hội đồng Khách mời hoặc Nhà tài trợ ngay sau Chung kết, từ đó thúc đẩy động lực cạnh tranh và mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các thí sinh.

Chương trình truyền hình thực tế 'Sinh viên thế hệ mới' chính thức trở lại
Đại diện Nhà tài trợ Herbalife Việt Nam

Đặc biệt, chương trình sẽ đề cao sự thành công của các vòng thi hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh tổng hợp và sự gắn kết của cả đội.

Thành công trong các vòng đấu, đặc biệt là việc triển khai dự án cộng đồng ở vòng 3 và Kêu gọi tài trợ ở chung kết, phụ thuộc vào sự gắn kết và sức mạnh tổng hợp của cả đội. Danh hiệu Quán quân sẽ vinh danh đội mạnh nhất và các thành viên của đội đó.

Sinh viên thế hệ mới 2025 quy tụ 8 đội thi đến từ 8 trường Đại học tiêu biểu ở cả hai miền, bao gồm Học viện Ngoại giao; Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (miền Bắc); Trường ĐH Yersin; Trường ĐH Lạc Hồng; Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM (miền Nam).

Sinh viên thế hệ mới mùa 3 đề cao tinh thần đồng đội và thành công của toàn đội. Các đội thi sẽ mang đến những dự án sáng tạo, thể hiện tinh thần học hỏi và khát vọng phục vụ cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Đây là một trong những sân chơi hiếm hoi mà các đội thi, các trường đại học với những bản sắc riêng của mình được sáng tạo, được tương tác với nhau, gợi mở và từ đó đào tạo lẫn nhau để ngày càng nâng cao chất lượng của các phần thi. Cũng là một ví dụ cho thấy sự chuyển biến trong hệ thống giáo dục của các trường đại học ngày càng gần gũi hơn với nhu cầu của xã hội, để phụng sự, để đáp ứng những nhu cầu của quá trình phát triển chung của đất nước”. GS.TS Trần Xuân Bách khẳng định.

Chương trình Sinh viên thế hệ mới 2025 phát sóng vào 20h00 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 09/11/2025 trên kênh VTV3.

Theo dữ liệu mới nhất từ công ty công nghệ chuyển nhà moveBuddha, Nam Carolina lần thứ sáu liên tiếp trở thành tiểu bang được yêu thích nhất để chuyển đến tại Hoa Kỳ, với tỷ lệ người đến cao gần gấp đôi người rời đi (1,97).
ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

