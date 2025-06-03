Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng VnExpress Marathon Hạ Long 2025

Diễn ra từ 30/5 đến 1/6, giải VnExpress Marathon Hạ Long 2025 quy tụ hơn 10.000 vận động viên trong nước và quốc tế chinh phục các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km trên cung đường ven biển tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới.

Đại diện Herbalife Việt Nam, ông Vũ Văn Thắng – Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia chia sẻ: “Việc tiếp tục tài trợ cho VnExpress Marathon Hạ Long 2025 phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua dinh dưỡng lành mạnh kết hợp vận động khoa học. Chúng tôi tự hào khi các Thành viên Độc lập và nhân viên Herbalife cũng là những vận động viên nhiệt huyết truyền cảm hứng cho cộng đồng.”

Với vai trò đối tác chính thức của hệ thống VnExpress Marathon từ năm 2022, Herbalife đã đồng hành tổ chức hàng loạt giải chạy lớn tại nhiều tỉnh thành. Sau VnExpress Marathon Hạ Long 2025, thương hiệu này sẽ tiếp tục tài trợ các giải đấu tại Quy Nhơn (tháng 6), Nha Trang (tháng 8) và Hải Phòng (tháng 12), góp phần lan tỏa lối sống khỏe mạnh đến nhiều địa phương trên cả nước.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.