Hội nghị giao ban các Hội KH&KT ngành toàn quốc năm 2025: Đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả phối hợp

Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo LHHVN, các Bộ, ngành trung ương, cùng hơn 60 Hội ngành toàn quốc (HNTQ). Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều biến động, các Hội ngành vẫn duy trì được vai trò là lực lượng nòng cốt trong tư vấn, phản biện, chuyển giao tri thức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, các Hội ngành đã tích cực triển khai nhiều đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia, tham gia phản biện các dự thảo luật, nghị định, quy hoạch và chiến lược phát triển của các Bộ, ngành. Nhiều Hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh đào tạo, phổ biến kiến thức và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, Hội Dược học Việt Nam tổ chức hơn 20.000 lượt đào tạo y tế, Hội Nghiên cứu bệnh học thực vật Việt Nam tổ chức hàng chục lớp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam triển khai 64 lớp bồi dưỡng chuyên môn trực tuyến cho hội viên trong và ngoài nước.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chủ trì hội nghị 25/10.

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh, mở rộng liên kết với nhiều tổ chức khoa học trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh trí thức Việt Nam. Một số Hội tham gia tích cực các hội nghị, triển lãm quốc tế như Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị, Hội Giống cây trồng Việt Nam…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tại hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: cơ sở vật chất của nhiều Hội còn thiếu thốn, thiếu trụ sở làm việc riêng, nguồn kinh phí hạn hẹp; một số Hội chưa tích cực tham gia phản biện xã hội, chậm đổi mới phương thức hoạt động, còn phụ thuộc vào cơ quan chủ quản.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương LHHVN yêu cầu các Hội ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2025: tiếp tục triển khai Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về phát triển KH&CN, hoàn thiện đề án chuyển đổi số của LHHVN giai đoạn 2026–2030, tăng cường vai trò của các Hội trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giữa các Hội ngành với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước để huy động nguồn lực, mở rộng hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

Hội nghị thông báo về Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tháng 9/2025, do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phạm Ngọc Linh chủ trì. Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; thảo luận việc xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2025.

Hội nghị cũng thống nhất mục tiêu hoàn thiện cơ chế hoạt động của các Hội ngành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội viên, tăng cường liên kết với các tổ chức quốc tế và khu vực, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.