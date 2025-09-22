Chuyển động số
Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam: Nòng cốt tập hợp trí thức trong kỷ nguyên mới

Phạm Anh

Phạm Anh

12:51 | 22/09/2025
Với phương châm "Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển", Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới hoạt động; tập hợp, đoàn kết trí thức KH&CN đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam: Nòng cốt tập hợp trí thức trong kỷ nguyên mới
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điều hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Minh Hiển

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 22/9 ở Hà Nội, đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đại diện đoàn Đại biểu trình bày tham luận. Tham luận đã nêu bật những thành tựu quan trọng và định hướng phát triển của một trong những lực lượng nòng cốt trong việc tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam: Nòng cốt tập hợp trí thức trong kỷ nguyên mới
Đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh QV

Hành trình phát triển vượt bậc qua 35 năm

Từ khởi điểm khiêm tốn với 3 chi bộ và 34 đảng viên khi thành lập ngày 17/11/1990, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trải qua chặng đường phát triển ấn tượng. Đến nay, tổ chức này đã mở rộng thành 56 chi bộ trực thuộc với 743 đảng viên - một con số tăng trưởng gần 22 lần so với ban đầu.

Đáng chú ý, phần lớn đảng viên trong Đảng bộ được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú. Nhiều đồng chí từng đảm nhận cương vị lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước, tạo nên một đội ngũ tinh hoa của khối trí thức khoa học công nghệ.

Sự phát triển này phản ánh xu hướng tất yếu trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, khi mà khoa học công nghệ trở thành động lực then chốt cho sự phát triển. Như Đại biểu Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam: Nòng cốt tập hợp trí thức trong kỷ nguyên mới
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: MTTQ

Triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng toàn diện

Vững vàng về chính trị

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã thể hiện sự nhạy bén trong việc triển khai các nghị quyết quan trọng của Trung ương. Đặc biệt, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tổ chức, sắp xếp bộ máy đã được thực hiện nghiêm túc, dẫn đến việc thành lập mới Đảng bộ vào ngày 10/02/2025 trên cơ sở hợp nhất Đảng đoàn và Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam.

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy cũng được tiến hành một cách khoa học và hiệu quả. Tại Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, việc hợp nhất các ban chuyên môn đã giảm từ 6 xuống còn 4 đầu mối, gồm 3 ban chuyên môn và Văn phòng. Điều này không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được Đảng ủy coi trọng thông qua việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chuyên đề hàng năm được tổ chức bài bản, tạo ra những buổi sinh hoạt chất lượng với hình thức đa dạng.

Kết quả của công tác này được thể hiện qua việc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho 1 đảng viên và 1 chi bộ tiêu biểu nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2021-2023. Đây là minh chứng cụ thể cho chất lượng hoạt động tư tưởng trong Đảng bộ.

Kiên định về tư tưởng

Việc chỉnh đốn Đảng và siết chặt kỷ cương, kỷ luật luôn được quan tâm đặc biệt. Mỗi đảng viên trong Đảng bộ xác định "tự soi, tự sửa" là việc thường xuyên "tự phê bình, tự điều chỉnh mình" về nhận thức, hành động, đạo đức lối sống và tác phong làm việc.

Cán bộ, đảng viên Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát huy tinh thần "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp kịp thời tu dưỡng, rèn luyện và phát hiện những hạn chế, vi phạm để có biện pháp "tự sửa" kịp thời.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ

Công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ đã có những bước đột phá quan trọng. Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng của cơ quan, đơn vị, hiện nay toàn Đảng bộ có 17 đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng đơn vị và 16 đồng chí Bí thư cấp ủy là cấp phó hoặc Ủy viên Thường vụ của đơn vị.

Việc kết nạp đảng viên mới được thực hiện nghiêm túc với việc chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức động cơ và tâm huyết vào Đảng. Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được quan tâm đặc biệt với 57 đồng chí được giới thiệu theo học các lớp Cao cấp lý luận chính trị trong nhiệm kỳ.

Đặc biệt, việc quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác nước ngoài được thực hiện nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ qua, 186 đảng viên được cho phép đi nước ngoài vì việc riêng và tất cả đều giữ vững lập trường tư tưởng, không có vi phạm nào.

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai nghiêm túc theo quy định Điều 30 Điều lệ Đảng. Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm được triển khai đến tất cả 56 chi bộ trực thuộc.

Kết quả giám sát của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và 10 chi bộ trực thuộc đều cho thấy sự chấp hành nghiêm túc và chuẩn bị tốt nội dung được giám sát, nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao.

Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam: Nòng cốt tập hợp trí thức trong kỷ nguyên mới
Quang cảnh Đai hội

Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã có bước phát triển ấn tượng với 10 chi đoàn trực thuộc và 120 đoàn viên. Các hoạt động được triển khai sôi nổi, đa dạng với sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ qua các phong trào như "Vì biên cương, biển đảo", "Xóa nhà tạm, dột nát", "Vì trẻ em vùng sâu, vùng xa".

Tổ chức công đoàn cũng phát triển mạnh với 16 công đoàn cơ sở trực thuộc và trên 500 công đoàn viên. Quyền lợi của đoàn viên công đoàn và cán bộ, viên chức, hội viên được quan tâm đầy đủ, vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động được khẳng định.

Những thành tựu đáng tự hào

Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam liên tiếp được Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" các năm từ 2020 đến 2023. Đảng ủy Khối đã tặng Bằng khen cho 2 chi bộ và 5 cá nhân. Nhiều đảng viên thuộc Đảng bộ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã có 293 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức trang trọng, tôn vinh những cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam: Nòng cốt tập hợp trí thức trong kỷ nguyên mới
Các Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Minh Hiển

Định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới

Đối diện với bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đã xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh như lực lượng nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động trí thức khoa học công nghệ.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Thứ tư, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam thành ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam.

Thứ năm, chủ động triển khai các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong hệ thống.

Hướng tới mục tiêu 2030 và 2045

Với yêu cầu nâng tầm trí tuệ và phát triển khoa học công nghệ hiện đại tạo đột phá trong kinh tế - xã hội, mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phải đóng góp xứng tầm.

Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với phương châm "Trí tuệ - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển" quyết tâm thực hiện nói đi đôi với làm, tạo thế và lực mới, vượt mọi khó khăn để góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới hùng mạnh, phát triển thịnh vượng.

Tại Đại hội có 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, tham luận của đồng chí Phạm Ngọc Linh đã thể hiện quyết tâm của một trong những lực lượng tinh hoa nhất của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong việc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 22-23/9/2025. Đây là đại hội đầu tiên kể từ khi Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gồm 28 đồng chí. Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn
Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tập hợp trí thức khoa học công nghệ phát triển đất nước kỷ nguyên mới Phạm Ngọc Linh Đại hội Đảng bộ MTTQ 2025-2030 trí thức KH&CN Việt Nam

