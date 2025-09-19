6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

Đây là giải thưởng thường niên, do IDG Vietnam phối hợp cùng với Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức song hành cùng với chuỗi sự kiện Diễn đàn ngân hàng bán lẻ Việt Nam - Vietnam Retail Banking Forum.

Năm 2025, Ban tổ chức và Hội đồng bình chọn đã đánh giá các dịch vụ ngân hàng và fintech tiêu biểu thông qua khảo sát khách hàng và hồ sơ nộp về chương trình. Khảo sát được thực hiện từ ngày 10/5 đến 10/8/2025 với hơn 23.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cùng 37 hồ sơ tham dự từ các tổ chức tín dụng.

Kết quả Hội đồng Bình chọn đã lựa chọn và công bố những đơn vị xuất sắc trong 8 hạng mục giải thưởng như sau:

Ông Lê Việt Đức - Giám đốc Khối Bán lẻ, đại diện VietinBank nhận Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu” năm 2025.

Giải Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu (6 đơn vị đoạt giải): Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Giải Ngân hàng Số tiêu biểu (5 đơn vị đoạt giải): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank).

Giải Ngân hàng đồng hành cùng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (5 đơn vị đoạt giải): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank).

Giải Ngân hàng có Sản phẩm dịch vụ Sáng tạo (10 đơn vị đoạt giải): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng Quân đội (MBBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank); Ngân hàng số Vikki.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó tổng giám đốc Sacombank nhận giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu".

Giải Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng Xanh Hạng mục Xanh (4 đơn vị đoạt giải): Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Bank (Nam Á Bank).

Giải Ngân hàng Vì cộng đồng (5 đơn vị đoạt giải): Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

Giải Ngân hàng đồng hành cùng Nông nghiệp công nghệ cao (3 đơn vị đoạt giải): Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bắc Á Bank).

Hạng mục FinTech tiêu biểu (3 đơn vị đoạt giải): Công ty TNHH Viettel Money; Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay); Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service – MoMo).

Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu được tổ chức từ năm 2012, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc, đóng góp thiết thực cho ngành tài chính và xã hội. Giải thưởng không chỉ giúp các ngân hàng đánh giá hiệu quả hoạt động nội bộ, nhận diện điểm mạnh và cải thiện dịch vụ, mà còn hỗ trợ truyền thông, thu hút và gắn kết khách hàng. Đến nay, giải thưởng đã xây dựng được uy tín trong ngành, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh.