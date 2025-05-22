Thực hành Báo cáo Phát triển bền vững trong lĩnh vực ngân hàng với giải pháp AI

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng biến động và chịu tác động mạnh mẽ từ các vấn đề môi trường, xã hội, quản trị (ESG), phát triển bền vững đã vượt ra khỏi phạm vi của trách nhiệm xã hội đơn thuần để trở thành một yếu tố cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của các tổ chức tài chính.

Ngành Ngân hàng, với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, không chỉ cần quản lý rủi ro tài chính truyền thống mà còn phải chủ động nhận diện, đo lường và quản lý các rủi ro và cơ hội liên quan đến ESG trong hoạt động cho vay, đầu tư và vận hành nội bộ.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Hoàng Giáp

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, năm 2024 số lượng doanh nghiệp lập Báo cáo Phát triển bền vững riêng biệt tăng kỷ lục là 33 tổ chức.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, hầu hết các tổ chức tín dụng đã báo cáo và tích hợp nội dung phát triển bền vững trong Báo cáo thường niên của ngân hàng.

Trong đó, có khoảng 13-15 ngân hàng thương mại đã công bố được Báo cáo phát triển bền vững độc lập của mình. Xu hướng công bố Báo cáo phát triển bền vững tăng mạnh trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Gần đây ngành Ngân hàng cũng có thêm 6 ngân hàng thương mại công bố Báo cáo mới.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc cũng chia sẻ, việc thực hành và công bố Báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam, đặc biệt là trong ngành Ngân hàng, vẫn còn đang ở giai đoạn khởi đầu. Những thách thức về khung pháp lý, nguồn lực, năng lực phân tích dữ liệu và đặc biệt là cách thức thu thập, xử lý thông tin một cách hiệu quả và minh bạch vẫn là những rào cản đáng kể. Chính vì vậy, việc ứng dụng AI và công nghệ số hiện đại chính là lời giải tiềm năng cho những bài toán trên.

Cùng chung nhận định này, trong bài phát biểu với tiêu đề “Chuẩn mực toàn cầu và vai trò của AI trong báo cáo phát triển bền vững ngành ngân hàng”, ông Mik Suffield - Giám đốc Chính sách và Nghiên cứu Chuyên sâu, ACCA toàn cầu - nhấn mạnh tiềm năng mang tính chuyên đổi của AI, đồng thời cảnh báo các rủi ro như thiên lệch dữ liệu, hạn chế trong tính minh bạch của thuật toán và hiện tượng AI có thể hỗ trợ triển bền vững một cách hiệu quả, ý nghĩa và chặt chẽ hơn - nhưng AI phải được sử dụng một cách có đạo đức, minh bạch và phù hợp với các khuôn khổ quốc tế.

Toàn cảnh Tọa đàm. Ảnh Hoàng Giáp

Để tìm hiểu kĩ hơn về những nội dung này, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức sự kiện Tọa đàm chuyên đề với chủ đề: “Thực hành Báo cáo Phát triển bền vững trong lĩnh vực ngân hàng với giải pháp AI”.

Sự kiện quy tụ hơn 300 lãnh đạo đại diện các cơ quan chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - công nghệ tài chính (fintech) và các tổ chức quốc tế.

Tọa đàm đề cập tới các chủ đề đang rất được quan tâm như nhu cầu ngày càng tăng đối với công bố thông tin ESG chất lượng cao, việc sử dụng AI một cách có đạo đức trong báo cáo phát triển bền vững, và việc tích hợp các chuẩn mực phát triển bền vững toàn cầu vào các tổ chức tài chính tại Việt Nam.

Bà Lê Thị Thúy Sen, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng khẳng định, Tọa đàm lần này sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ, cụ thể và thực tiễn về khả năng ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn trong quy trình xây dựng và công bố báo cáo phát triển bền vững, từ khâu thu thập, xử lý đến phân tích và đề xuất khuyến nghị. Đây sẽ là những nền tảng vững chắc để ngành Ngân hàng Việt Nam hội nhập sâu hơn vào tiến trình phát triển bền vững toàn cầu.

Chương trình sẽ bao gồm 3 bài tham luận chuyên sâu từ các diễn giả uy tín đến từ ACCA, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn FPT. Nội dung tọa đàm tập trung vào các khía cạnh thực tiễn và giải pháp ứng dụng AI trong báo cáo bền vững. Tiếp nối các bài trình bày là phiên thảo luận mở, nơi các đại biểu có cơ hội đặt câu hỏi, chia sẻ góc nhìn và cùng tìm kiếm lời giải cho những thách thức hiện tại.

"Sau Tọa đàm hôm nay, các tổ chức và cá nhân tham dự sẽ tiếp tục hành động một cách chủ động, sáng tạo và quyết liệt, biến những nội dung trao đổi thành những sáng kiến cụ thể, giải pháp thiết thực và kết quả rõ ràng", bà Lê Thị Thúy Sen kỳ vọng.