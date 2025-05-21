VietOffice 2025: Triển lãm của đột phá và hội nhập

Sự kiện do Công ty VINEXAD phối hợp với Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam (VOMA) tổ chức với mục tiêu kết nối doanh nghiệp, giới thiệu những giải pháp tân tiến trong ngành.

Bà Đào Thu Hà- Giám đốc điều hành triển lãm sự kiện 2 Công ty Vinexad phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Đào Thu Hà - Giám đốc điều hành triển lãm sự kiện 2 Công ty Vinexad nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên hiện tại, các doanh nghiệp phải luôn đổi mới sáng tạo để thích ứng, bắt nhịp thời đại. Điều này càng cấp thiết đối với ngành thiết bị máy văn phòng và văn phòng phẩm, bởi đây là ngành liên quan chặt chẽ với tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ.

Triển lãm VietOffice 2025 có 150 gian hàng, quy tụ 100 doanh nghiệp đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hongkong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ và Việt Nam. Các doanh nghiệp tham gia Triển lãm mang đến không gian trưng bày sản phẩm đa dạng thuộc 4 lĩnh vực chính: Văn phòng phẩm; Thiết bị & Máy văn phòng; Các giải pháp văn phòng thông minh; Phụ kiện & vật dụng trang trí văn phòng.

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch Hiệp hội máy văn phòng Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Mỗi ngành hàng đều đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là trong bối cảnh sức lao động thủ công đang dần được thay thế bởi máy móc thông minh, nền tảng công nghệ cao, VietOffice 2025 mang đến bức tranh sống động để người tiêu dùng, các đơn vị - tổ chức vừa cảm nhận trực diện bằng thị giác, vừa bị chinh phục và đi đến quyết định mua hàng.

Triển lãm có sự tham gia của hàng loạt thương hiệu lớn như HP Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Sơn, Công ty cổ phần HĐB Hà Nội, Công ty Cổ phần sản xuất Văn phòng phẩm Hải Hà, Công ty TNHH KINGTEC Việt Nam....

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc VietOffice 2025.

Ngoài ra, triển lãm có sự hiện diện của hàng loạt thương hiệu từ Trung Quốc với các sản phẩm máy móc, giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại: Công ty TNHH Điện tử Bonsen Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Hanin Việt Nam, Hong Kong Cloud Image Tecnology Co., LTD., Maosen Vietnam Stationery Co., LTD…

VietOffice 2025 còn có sự góp mặt của những tên tuổi lớn: Linc Limited (Ấn Độ); Oro Co., LTD (Nhật Bản); Morris, Magpia, Korea Rental Vina (Hàn Quốc); Frontier Imaging (Mỹ); Yidu Group (Đài Loan, Trung Quốc).

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch Hiệp hội máy văn phòng Việt Nam - VOMA, trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ cùng làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, văn phòng hiện đại không còn chỉ là nơi làm việc, mà đã trở thành một hệ sinh thái thông minh - nơi tích hợp công nghệ, thiết bị và giải pháp để tối ưu hoá năng suất, tiết kiệm chi phí và nâng cao trải nghiệm làm việc.

“VietOffice 2025 không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là diễn đàn kết nối - nơi các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, quảng bá sản phẩm, chuyển giao công nghệ và tìm kiếm đối tác chiến lược.

Với hàng trăm gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm, từ thiết bị văn phòng hiện đại, máy móc thông minh đến các giải pháp quản trị và văn phòng phẩm, chúng tôi tin rằng VietOffice 2025 sẽ tạo nên một bức tranh tổng thể về ngành công nghiệp văn phòng hiện đại – năng động, sáng tạo và hội nhập” – ông Minh khẳng định.

Điểm nhấn nổi bật của Triển lãm VietOffice 2025 không chỉ là những sản phẩm, giải pháp đột phá mà còn đến từ sức hấp dẫn của các hoạt động bên lề.

Điểm nhấn nổi bật của VietOffice 2025 là hội thảo chuyên đề với chủ đề “Chuyển đổi số nâng tầm giáo dục khởi nghiệp, hướng nghiệp và nghề nghiệp – Chìa khóa phát triển thế hệ nhân tài Việt”. Hội thảo tập trung vào vai trò của công nghệ trong giáo dục hướng nghiệp và nâng cao năng lực nguồn nhân lực trẻ.

VietOffice 2025 diễn ra đến hết ngày 23/5 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE), số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm dự kiến sẽ đón tiếp trên 4000 khách tham quan chuyên ngành và hơn 1600 khách tham quan công chúng.

Một số sản phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Không gian trưng bày sản phẩm đa dạng.

Nhóm thiết bị văn phòng phẩm với nhiều sản phẩm đa dạng.