Hướng dẫn tải và sử dụng hình nền mới của iPhone Air, iPhone 17 Pro

Như một truyền thống quen thuộc, mỗi khi Apple ra mắt dòng iPhone mới, người dùng lại có cơ hội sở hữu bộ hình nền (wallpaper) thiết kế riêng cho từng mẫu máy. Bộ hình nền này không chỉ mang đậm phong cách thiết kế của thiết bị mà còn góp phần thể hiện cá tính và đẳng cấp của người dùng.

Nếu bạn yêu thích hình ảnh nền cho iPhone Air và iPhone 17 Pro, bạn hoàn toàn có thể tải về và sử dụng bộ hình nền chính thức dành riêng cho hai thiết bị này.

Hình nền iPhone Air: Trừu tượng và tinh tế

Hình nền của iPhone Air năm nay nổi bật với phong cách trừu tượng (abstract art), sử dụng các khối màu mềm mại cùng hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng, gợi liên tưởng đến thiết kế cụm camera dạng “plateau” (cao nguyên nổi) ở mặt lưng thiết bị. Đây là hình nền lý tưởng cho những ai yêu thích sự tối giản, hiện đại nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật.

Hình nền iPhone 17 Pro: Chuyên nghiệp và đậm chất “Pro”

Khác biệt rõ rệt với iPhone Air, hình nền của iPhone 17 Pro mang hơi hướng mạnh mẽ, công nghệ và hiện đại. Thiết kế hình nền nổi bật với chữ “PRO” đặt dọc theo chiều dài màn hình, sử dụng phông chữ sắc sảo, lấy cảm hứng từ phong cách từng được dùng trên iPad Pro. Hình nền này phù hợp với những người thích sự cá tính, nổi bật và mang tính chuyên nghiệp.

Hướng dẫn chi tiết cách tải và sử dụng hình nền

Bạn có thể dễ dàng tải về và sử dụng hình nền iPhone mới theo các bước dưới đây:

➤ Bước 1: Mở hình nền độ phân giải cao

Nhấn hoặc chạm vào hình ảnh mà bạn muốn sử dụng để mở ra phiên bản full HD hoặc 4K (tùy theo nguồn).

Hình nền được chia sẻ dưới dạng ảnh PNG/JPG chất lượng cao, phù hợp với tất cả các dòng iPhone.

➤ Bước 2: Lưu hình nền về thiết bị

Trên iPhone: Nhấn giữ vào ảnh và chọn “Thêm vào Ảnh” hoặc “Lưu hình ảnh”.

Trên máy tính: Click chuột phải > chọn “Save image as…” và chuyển sang iPhone nếu cần.

➤ Bước 3: Đặt làm hình nền

Cách 1: Qua ứng dụng Ảnh (Photos)

Mở ứng dụng Photos.

Chọn hình ảnh bạn vừa lưu.

Nhấn nút Chia sẻ (Share) > chọn “Dùng làm hình nền”.

Điều chỉnh vị trí ảnh nếu cần, sau đó nhấn “Đặt”.

Chọn Màn hình khóa, Màn hình chính, hoặc Cả hai tùy sở thích.

Cách 2: Qua ứng dụng Cài đặt (Settings)

Vào Cài đặt > Hình nền > Thêm hình nền mới.

Chọn ảnh từ album ảnh.

Tùy chỉnh, sau đó đặt làm hình nền.

Mẹo hay: Tùy chỉnh động và màu sắc theo thiết bị

Trên các phiên bản iOS mới, hệ thống có thể tự động điều chỉnh hiệu ứng chuyển động và chiều sâu hình nền khi bạn di chuyển thiết bị (hiệu ứng parallax).

Ngoài ra, iOS còn có khả năng đồng bộ màu sắc của hình nền sao cho hài hòa với màu của iPhone hoặc ốp lưng, giúp giao diện tổng thể trông liền mạch và tinh tế hơn.

Nếu iPhone của bạn hỗ trợ màn hình Always-On, hình nền này sẽ hiển thị cực kỳ nổi bật khi máy ở chế độ nghỉ.

Kết hợp hình nền với chế độ Tập trung (Focus Mode) để tạo giao diện độc đáo cho từng hoàn cảnh (làm việc, cá nhân, ban đêm…).

Có thể sử dụng hình nền này cả ở chế độ sáng và tối tùy theo theme iOS.