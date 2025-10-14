Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn

Hướng dẫn tải và sử dụng hình nền mới của iPhone Air, iPhone 17 Pro

Văn Ký

Văn Ký

12:44 | 14/10/2025
Hình nền iPhone Air với phong cách tối giản, nhẹ nhàng và iPhone 17 Pro với thiết kế chữ "PRO" hiện đại, chuyên nghiệp. Hướng dẫn cách tải và cài đặt hình nền độ phân giải cao nhanh chóng, dễ dàng trên iPhone
Nhà chế tác Việt Nam công bố bộ đôi iPhone Air và iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới Nhà chế tác Việt Nam công bố bộ đôi iPhone Air và iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới
Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới
Chiếc iPhone Air Aurora xanh ngọc lục bảo độc bản đầu tiên trên thế giới được chế tác như thế nào? Chiếc iPhone Air Aurora xanh ngọc lục bảo độc bản đầu tiên trên thế giới được chế tác như thế nào?

Như một truyền thống quen thuộc, mỗi khi Apple ra mắt dòng iPhone mới, người dùng lại có cơ hội sở hữu bộ hình nền (wallpaper) thiết kế riêng cho từng mẫu máy. Bộ hình nền này không chỉ mang đậm phong cách thiết kế của thiết bị mà còn góp phần thể hiện cá tính và đẳng cấp của người dùng.

Nếu bạn yêu thích hình ảnh nền cho iPhone Air và iPhone 17 Pro, bạn hoàn toàn có thể tải về và sử dụng bộ hình nền chính thức dành riêng cho hai thiết bị này.

Hình nền iPhone Air: Trừu tượng và tinh tế

Hình nền iPhone Air

Trừu tượng và tinh tế

Hình nền của iPhone Air năm nay nổi bật với phong cách trừu tượng (abstract art), sử dụng các khối màu mềm mại cùng hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng, gợi liên tưởng đến thiết kế cụm camera dạng “plateau” (cao nguyên nổi) ở mặt lưng thiết bị. Đây là hình nền lý tưởng cho những ai yêu thích sự tối giản, hiện đại nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật.

Hình nền iPhone 17 Pro: Chuyên nghiệp và đậm chất “Pro”

Khác biệt rõ rệt với iPhone Air, hình nền của iPhone 17 Pro mang hơi hướng mạnh mẽ, công nghệ và hiện đại. Thiết kế hình nền nổi bật với chữ “PRO” đặt dọc theo chiều dài màn hình, sử dụng phông chữ sắc sảo, lấy cảm hứng từ phong cách từng được dùng trên iPad Pro. Hình nền này phù hợp với những người thích sự cá tính, nổi bật và mang tính chuyên nghiệp.

Hình nền iPhone 17 Pro

Chuyên nghiệp và đậm chất “Pro”

Hướng dẫn chi tiết cách tải và sử dụng hình nền

Bạn có thể dễ dàng tải về và sử dụng hình nền iPhone mới theo các bước dưới đây:

Bước 1: Mở hình nền độ phân giải cao

Nhấn hoặc chạm vào hình ảnh mà bạn muốn sử dụng để mở ra phiên bản full HD hoặc 4K (tùy theo nguồn).

Hình nền được chia sẻ dưới dạng ảnh PNG/JPG chất lượng cao, phù hợp với tất cả các dòng iPhone.

Bước 2: Lưu hình nền về thiết bị

Trên iPhone: Nhấn giữ vào ảnh và chọn “Thêm vào Ảnh” hoặc “Lưu hình ảnh”.

Trên máy tính: Click chuột phải > chọn “Save image as…” và chuyển sang iPhone nếu cần.

Bước 3: Đặt làm hình nền

Cách 1: Qua ứng dụng Ảnh (Photos)

Mở ứng dụng Photos.

Chọn hình ảnh bạn vừa lưu.

Nhấn nút Chia sẻ (Share) > chọn “Dùng làm hình nền”.

Điều chỉnh vị trí ảnh nếu cần, sau đó nhấn “Đặt”.

Chọn Màn hình khóa, Màn hình chính, hoặc Cả hai tùy sở thích.

Cách 2: Qua ứng dụng Cài đặt (Settings)

Vào Cài đặt > Hình nền > Thêm hình nền mới.

Chọn ảnh từ album ảnh.

Tùy chỉnh, sau đó đặt làm hình nền.

Mẹo hay: Tùy chỉnh động và màu sắc theo thiết bị

Trên các phiên bản iOS mới, hệ thống có thể tự động điều chỉnh hiệu ứng chuyển động và chiều sâu hình nền khi bạn di chuyển thiết bị (hiệu ứng parallax).

Ngoài ra, iOS còn có khả năng đồng bộ màu sắc của hình nền sao cho hài hòa với màu của iPhone hoặc ốp lưng, giúp giao diện tổng thể trông liền mạch và tinh tế hơn.

Nếu iPhone của bạn hỗ trợ màn hình Always-On, hình nền này sẽ hiển thị cực kỳ nổi bật khi máy ở chế độ nghỉ.

Kết hợp hình nền với chế độ Tập trung (Focus Mode) để tạo giao diện độc đáo cho từng hoàn cảnh (làm việc, cá nhân, ban đêm…).

Có thể sử dụng hình nền này cả ở chế độ sáng và tối tùy theo theme iOS.

iPhone 17 Pro Wallpaper Hình nền iPhone mới nhất Hình nền Apple chính thức Tải hình nền iOS 17 iPhone Pro Background

Windows 10 sắp hết hạn hỗ trợ: Người dùng cần chuẩn bị gì trước ngày 14/10/2025?

Windows 10 sắp hết hạn hỗ trợ: Người dùng cần chuẩn bị gì trước ngày 14/10/2025?

Tư vấn chỉ dẫn
Theo thông báo mới nhất từ Microsoft, hệ điều hành Windows 10 sẽ chính thức kết thúc hỗ trợ vào ngày 14/10/2025. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, sửa lỗi hay tính năng mới. Đây là thông tin quan trọng đối với hàng triệu người dùng cá nhân và doanh nghiệp vẫn đang vận hành trên nền tảng này
Hướng dẫn cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Hướng dẫn cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Tư vấn chỉ dẫn
Hướng dẫn chi tiết cách cập nhật Windows 10 lên Windows 11 miễn phí thông qua Windows Insider Program. Đăng ký Dev Channel để trải nghiệm Windows 11 sớm nhất với giao diện mới hiện đại, menu Start được thiết kế lại và nhiều tính năng cải tiến đáng chú ý
Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Tư vấn chỉ dẫn
Hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt Windows 11.Tải file ISO Windows 11, tạo USB boot, kiểm tra cấu hình máy, thực hiện cài đặt thông qua giao diện setup.
Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Tư vấn chỉ dẫn
One UI 8.0 chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng giá về hiệu suất, giao diện và trí tuệ nhân tạo. Được xây dựng trên nền tảng Android 16, phiên bản mới nhất này mang đến trải nghiệm mượt mà hơn, tích hợp sâu hơn các tính năng Galaxy AI thông minh, cùng giao diện trực quan được tối ưu toàn diện.
Cách Bật - Tắt 120Hz iPhone 17 tiết kiệm pin hiệu quả

Cách Bật - Tắt 120Hz iPhone 17 tiết kiệm pin hiệu quả

Tư vấn chỉ dẫn
Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta đã có thể bật/tắt 120Hz trên iPhone 17 để vừa tận hưởng màn hình mượt mà, vừa tiết kiệm pin hiệu quả. Hãy áp dụng ngay để tối ưu trải nghiệm sử dụng suốt cả ngày
34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Điện tử tiêu dùng
LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và LG Dual Inverter Mojave

LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và LG Dual Inverter Mojave

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

OPPO ra mắt

OPPO ra mắt 'chiến binh A-Bền' A6 Pro Series

Công nghệ số
Nhà mạng viễn thông đang trở thành mục tiêu “béo bở” của tin tặc

Nhà mạng viễn thông đang trở thành mục tiêu “béo bở” của tin tặc

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

FPT mang gì đến Tech Week Singapore 2025?

FPT mang gì đến Tech Week Singapore 2025?

Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

Khoa học
Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Chuyển đổi số
Microchip giới thiệu chip chuyển mạch PCIe Gen 6 tiến trình 3 nm phục vụ trí tuệ nhân tạo

Microchip giới thiệu chip chuyển mạch PCIe Gen 6 tiến trình 3 nm phục vụ trí tuệ nhân tạo

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

Kinh tế số
First Brands sụp đổ: Cơn địa chấn mới làm rung chuyển thị trường tín dụng tư nhân toàn cầu

First Brands sụp đổ: Cơn địa chấn mới làm rung chuyển thị trường tín dụng tư nhân toàn cầu

VNPT và Trường Đại học Bách khoa chung tay đổi mới sáng tạo

VNPT và Trường Đại học Bách khoa chung tay đổi mới sáng tạo

BIDV MetLife chính thức ra mắt hệ sinh thái thế hệ mới

BIDV MetLife chính thức ra mắt hệ sinh thái thế hệ mới

UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

Doanh nghiệp số
Tranh chấp nội bộ làm rung chuyển đế chế Tata của Ấn Độ

Tranh chấp nội bộ làm rung chuyển đế chế Tata của Ấn Độ

Cho ngày Phụ nữ Việt Nam thêm ý nghĩa

Cho ngày Phụ nữ Việt Nam thêm ý nghĩa

Tiger Street Football 2025 đã tìm ra chủ nhân của chức vô địch

Tiger Street Football 2025 đã tìm ra chủ nhân của chức vô địch

Diễn đàn GGH 2025: Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Diễn đàn GGH 2025: Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Xe và phương tiện
PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội