Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn

Hướng dẫn cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Văn Ký

Văn Ký

14:45 | 13/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hướng dẫn chi tiết cách cập nhật Windows 10 lên Windows 11 miễn phí thông qua Windows Insider Program. Đăng ký Dev Channel để trải nghiệm Windows 11 sớm nhất với giao diện mới hiện đại, menu Start được thiết kế lại và nhiều tính năng cải tiến đáng chú ý
Hướng dẫn cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Đăng ký vào Chương trình Người dùng nội bộ Windows là một trong những con đường ngắn nhất hoàn toàn miễn phí để bạn có thể trải nghiệm Windows 11 nhanh và sớm nhất mà Microsft chuẩn bị ra mắt. Bạn cũng có thể truy cập trang web Chương trình Người dùng nội bộ Windows và đăng ký từ đó hoặc bạn cũng có thể làm điều đó từ ứng dụng Cài đặt Windows của mình. Hãy khám phá cả hai tùy chọn.

Dưới đây là cách bản có thể tải file và cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Đầu tiên bạn mở Cài đặt Windows từ đó chọn Cập nhật & Bảo mật theo hướng dẫn:

Go to Settings- > Update & Security -> Windows Insider Program on your Windows device.

Cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Nhấn nút Get Started và chọn nút + để đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập bằng tài khoản của Microsoft. Sau đó, nhấp vào nút ‘Register‘ có sẵn trên dải băng màu xanh lam hiện trên màn hình. Nếu bạn đã có tài khoản chỉ cần đăng nhập, nếu chưa bạn phải đăng ký lấy 1 tài khoản.

Cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Tiếp đó Windows sẽ yêu cầu đồng ý với các điều khoản đưa ra, bạn đồng ý chọn tùy chọn "I’ve read and accept the terms of this agreement" và nhấp vào nút "Submit" .

Cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Windows sẽ mất một chút thời gian để đăng ký tài khoản của bạn với Chương trình Người dùng nội bộ Windows.

Bạn chọn nút "Close" để đóng cửa sổ này lại.

Nhấp vào tùy chọn "Link an account" hiện trên màn hình

Cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Tiếp theo, chọn tài khoản bạn đang sử dụng trên máy của mình hoặc nhấp vào các tùy chọn có sẵn khác để chọn đăng nhập từ một tài khoản khác. Sau đó, nhấp vào nút "Continue".

Cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Sau đó, bạn sẽ có thể xem tất cả các Kênh nội bộ có sẵn cho máy của bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ ‘Channel‘ nào ưa thích của mình:

(chọn Dev Channel để sử dụng Windows 11 sớm nhất có thể) và sau đó nhấp vào nút "Confirm".

Cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Tiếp đến bạn đọc lại nội dung, ý nghĩa, điều khoản của chương trình Windows Insider Program mang lại được hiển thị trên màn hình và nhấp vào nút "Confirm" một lần nữa để xác nhận trở thành thành viên trong cộng đồng Windows.

Cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Cuối cùng, để nhận cập nhật Kênh đã chọn của bạn, hãy nhấp vào nút ‘Restart‘ nằm trên dải băng hiện trên màn hình của bạn để kết thúc công việc khai báo và đăng ký.

Cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Sau khi bạn chọn "Restart Now" máy tính sẽ tự động khởi động lại Windows bạn vào lại Cài đặt > Update & Security > Windows Update > chọn Update Now để cập nhật lên Windows 11.

cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Bạn chờ cho hệ thống cập nhật xong và nhấn "Restart" Windows Update

cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Sau khi hoàn thành việc cập nhật Windows cảm giác giao diện Windows của bạn đã có sự thay đổi.

Đến đây là bạn đã thành công khi cập nhật Windows 10 lên Windows 11 rồi.

/Giao diện Windows 11

Uầy! Sao giao diện Windows 11 mới này lại có gì đó giống như giao diện Mac OS vậy?.

Giao diện cũng như menu "Start" được thiết kế lại cùng biểu tượng các ứng dụng được đặt ở thanh trình đơn như này tới những cách thức mới giúp kết nối với những người bạn yêu thích, tin tức, trò chơi và nội dung - Windows 11 là nơi để bạn suy ngẫm, thể hiện và sáng tạo theo cách tự nhiên. Điểm + cho Windows 11.

Windows 11 Windows Insider Program Cập nhật Windows Hướng dẫn Windows Nâng cấp hệ điều hành

Bài liên quan

MSI vá lỗi

MSI vá lỗi 'màn hình chết' hàng loạt ở các máy dùng CPU Intel thế hệ mới

Nguy cơ kép đe dọa an ninh máy tính

Nguy cơ kép đe dọa an ninh máy tính

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Tư vấn chỉ dẫn
Hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt Windows 11.Tải file ISO Windows 11, tạo USB boot, kiểm tra cấu hình máy, thực hiện cài đặt thông qua giao diện setup.
Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Tư vấn chỉ dẫn
One UI 8.0 chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng giá về hiệu suất, giao diện và trí tuệ nhân tạo. Được xây dựng trên nền tảng Android 16, phiên bản mới nhất này mang đến trải nghiệm mượt mà hơn, tích hợp sâu hơn các tính năng Galaxy AI thông minh, cùng giao diện trực quan được tối ưu toàn diện.
Cách Bật - Tắt 120Hz iPhone 17 tiết kiệm pin hiệu quả

Cách Bật - Tắt 120Hz iPhone 17 tiết kiệm pin hiệu quả

Tư vấn chỉ dẫn
Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta đã có thể bật/tắt 120Hz trên iPhone 17 để vừa tận hưởng màn hình mượt mà, vừa tiết kiệm pin hiệu quả. Hãy áp dụng ngay để tối ưu trải nghiệm sử dụng suốt cả ngày
Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Tư vấn chỉ dẫn
Google đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho sinh viên, cho phép trải nghiệm miễn phí gói Google One AI Premium (Gemini Pro) trong 12 tháng. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến cùng 2TB dung lượng lưu trữ, hỗ trợ đắc lực cho quá trình học tập và nghiên cứu.
Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Tư vấn chỉ dẫn
Theo Google chương trình ưu đãi 1 năm sử dụng miễn phí sử dụng gói Google AI Pro dành cho các bạn sinh viên Việt Nam (từ 18 tuổi trở lên) để giúp các bạn có trải nghiệm học tập hiệu quả hơn.
Xem thêm

Đọc nhiều

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
28°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
32°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
21°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
23°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 24°C
mây thưa
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
24°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
34°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
33°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
25°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 16/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 16/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 17/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 17/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 17/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 17/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 17/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
22°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16650 16919 17493
CAD 18282 18558 19172
CHF 32140 32522 33166
CNY 0 3470 3830
EUR 29902 30175 31200
GBP 34320 34711 35642
HKD 0 3257 3459
JPY 166 170 176
KRW 0 17 19
NZD 0 14788 15375
SGD 19753 20034 20558
THB 725 788 841
USD (1,2) 26078 0 0
USD (5,10,20) 26119 0 0
USD (50,100) 26147 26182 26367
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,157 26,157 26,367
USD(1-2-5) 25,111 - -
USD(10-20) 25,111 - -
EUR 30,205 30,229 31,365
JPY 170.22 170.53 177.62
GBP 34,776 34,870 35,675
AUD 16,924 16,985 17,417
CAD 18,523 18,582 19,103
CHF 32,579 32,680 33,340
SGD 19,932 19,994 20,609
CNY - 3,646 3,742
HKD 3,335 3,345 3,427
KRW 17.04 17.77 19.07
THB 772.33 781.87 831.65
NZD 14,815 14,953 15,298
SEK - 2,734 2,813
DKK - 4,041 4,156
NOK - 2,571 2,645
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,846.01 - 6,554.59
TWD 777.32 - 935.56
SAR - 6,923.91 7,245.51
KWD - 84,155 88,955
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,187 26,367
EUR 30,007 30,128 31,210
GBP 34,552 34,691 35,626
HKD 3,321 3,334 3,436
CHF 32,300 32,430 33,304
JPY 169.64 170.32 177.10
AUD 16,833 16,901 17,418
SGD 19,979 20,059 20,569
THB 786 789 823
CAD 18,504 18,578 19,061
NZD 16,868 15,345
KRW 17.72 19.37
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26159 26159 26367
AUD 16828 16928 17539
CAD 18464 18564 19169
CHF 32389 32419 33310
CNY 0 3658.5 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30092 30122 31147
GBP 34631 34681 35786
HKD 0 3390 0
JPY 169.59 170.09 177.15
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 14900 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19910 20040 20771
THB 0 754.3 0
TWD 0 860 0
SJC 9999 14210000 14210000 14410000
SBJ 12500000 12500000 14410000
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,165 26,215 26,367
USD20 26,165 26,215 26,367
USD1 23,857 26,215 26,367
AUD 16,860 16,960 18,074
EUR 30,278 30,278 31,594
CAD 18,416 18,516 19,829
SGD 20,006 20,156 20,625
JPY 170.29 171.79 176.4
GBP 34,744 34,894 35,671
XAU 14,158,000 0 14,362,000
CNY 0 3,540 0
THB 0 787 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Hà Nội - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Đà Nẵng - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Miền Tây - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Tây Nguyên - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,500 ▲2700K 142,500 ▲2700K
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 13,850 ▲280K 14,240 ▲230K
Trang sức 99.9 13,840 ▲280K 14,230 ▲230K
NL 99.99 13,850 ▲280K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,850 ▲280K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,000 ▲230K 14,300 ▲230K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,000 ▲230K 14,300 ▲230K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,000 ▲230K 14,300 ▲230K
Miếng SJC Thái Bình 14,210 ▲130K 14,410 ▲130K
Miếng SJC Nghệ An 14,210 ▲130K 14,410 ▲130K
Miếng SJC Hà Nội 14,210 ▲130K 14,410 ▲130K
Cập nhật: 13/10/2025 20:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,421 ▲13K 14,412 ▲130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,421 ▲13K 14,413 ▲130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲17K 1,412 ▲17K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲17K 1,413 ▲17K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,367 ▲22K 1,397 ▲22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,817 ▲2178K 138,317 ▲2178K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,435 ▲1650K 104,935 ▲1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,656 ▲1497K 95,156 ▲1497K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,876 ▲1343K 85,376 ▲1343K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,103 ▲1282K 81,603 ▲1282K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,911 ▲918K 58,411 ▲918K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,421 ▲13K 1,441 ▲13K
Cập nhật: 13/10/2025 20:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

OPPO ra mắt

OPPO ra mắt 'chiến binh A-Bền' A6 Pro Series

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh

Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

Trung Quốc:

Trung Quốc: 'Không sợ chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ'

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu

Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Diễn đàn GGH 2025: Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Diễn đàn GGH 2025: Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Du học Hồng Kông, cánh cửa mới cho học sinh sinh viên Việt Nam

Du học Hồng Kông, cánh cửa mới cho học sinh sinh viên Việt Nam

Chương trình

Chương trình 'Chạm sẻ chia, Trao hy vọng' bước vào năm thứ 3 liên tiếp

BIC triển khai nhanh công tác hỗ trợ, bồi thường và cứu trợ sau bão

BIC triển khai nhanh công tác hỗ trợ, bồi thường và cứu trợ sau bão

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội