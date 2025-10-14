Microchip giới thiệu chip chuyển mạch PCIe Gen 6 tiến trình 3 nm phục vụ trí tuệ nhân tạo

Công ty công nghệ Microchip vừa giới thiệu dòng thiết bị chuyển mạch PCIe Switchtec Gen 6, mở ra khả năng truyền dữ liệu mạnh hơn nhiều cho các trung tâm dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo siêu lớn. PCIe Switchtec Gen trở thành thiết bị chuyển mạch PCIe Gen 6 đầu tiên trên thế giới được sản xuất bằng tiến trình 3 nm.

Microchip ra mắt thiết bị chuyển mạch PCIe® Gen 6 đầu tiên được sản xuất bằng tiến trình 3 nm để hỗ trợ cơ sở hạ tầng AI hiện đại

Các thế hệ PCIe trước gặp tình trạng tắc nghẽn khi truyền dữ liệu giữa CPU, GPU, bộ nhớ và thiết bị lưu trữ. Hệ quả là các tài nguyên tính toán bị lãng phí, không phát huy hết công suất. PCIe 6.0 mang băng thông 64 GT/s trên mỗi làn, tăng gấp đôi so với PCIe 5.0. Con số này tạo ra đường truyền dữ liệu đủ mạnh để các bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo hoạt động liên tục với hiệu suất tối đa.

Ông Brian McCarson, Phó chủ tịch phụ trách mảng giải pháp trung tâm dữ liệu của Microchip, cho biết tốc độ đổi mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo buộc kiến trúc trung tâm dữ liệu phải chuyển từ thiết kế truyền thống sang mô hình các thành phần được tổ chức thành nhóm tài nguyên dùng chung. Dòng Switchtec Gen 6 hỗ trợ chuyển đổi này bằng khả năng kết nối trực tiếp giữa các tài nguyên tính toán, đồng thời tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ trước.

Thiết bị hoạt động như cầu nối hiệu suất cao, giúp các GPU trong một tủ rack máy chủ giao tiếp đơn giản và trực tiếp hơn. Cách làm này giảm mức suy hao tín hiệu, duy trì độ trễ thấp theo yêu cầu của các mạng kết nối trí tuệ nhân tạo.

Thiết bị chuyển mạch Switchtec Gen 6 tích hợp nhiều cải tiến từ tiêu chuẩn PCIe 6.0. Chế độ Bộ điều khiển lưu lượng FLIT, hệ thống Sửa lỗi chuyển tiếp FEC và khả năng phân bổ tài nguyên linh hoạt giúp truyền dữ liệu hiệu quả và tin cậy hơn. Các cải tiến này quan trọng với các gói tin nhỏ thường xuất hiện trong các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Sản phẩm có 20 cổng và 10 khối xử lý PCI, mỗi cổng trang bị bộ điều khiển phích cắm nóng và cắm tức thời. Công nghệ Cầu nối không minh bạch NTB cho phép kết nối và cách ly nhiều miền máy chủ. Khả năng phát đa hướng giúp phân phối dữ liệu theo mô hình một-nhiều trong phân vùng đơn.

Switchtec Gen 6 hỗ trợ tới 160 làn kết nối cho hệ thống trí tuệ nhân tạo mật độ cao. Tiến trình sản xuất 3 nm giúp thiết bị tiêu thụ ít điện năng hơn so với các thế hệ trước. Các tính năng bảo mật nâng cao bao gồm đảm bảo độ tin cậy bằng phần cứng và khởi động an toàn. Hệ thống sử dụng mật mã an toàn hậu lượng tử tuân thủ Bộ thuật toán an ninh quốc gia thương mại CNSA 2.0.

Microchip cung cấp công cụ chẩn đoán ChipLink hỗ trợ gỡ lỗi, chẩn đoán, cấu hình và phân tích thông qua giao diện đồ họa trực quan. ChipLink kết nối qua PCIe trong băng tần hoặc tín hiệu ngoài băng UART, TWI và EJTAG, cho phép giám sát và khắc phục sự cố linh hoạt trong suốt quá trình thiết kế và triển khai.

Thiết bị chuyển mạch PCIe Switchtec Gen 6 hiện sẵn sàng để khách hàng đủ điều kiện dùng thử. Microchip cung cấp Bộ công cụ đánh giá PM61160-KIT Switchtec Gen 6 với nhiều giao diện khác nhau. Khách hàng quan tâm cần liên hệ đại diện bán hàng hoặc nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới của Microchip để biết thêm chi tiết.