Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) vừa công bố IC điều hòa cặp nhiệt điện tích hợp MCP9604 - chip đầu tiên trên thế giới đo nhiệt độ 4 kênh với giao tiếp I2C. Sản phẩm đạt độ chính xác lên tới ±1,5°C, thay thế các giải pháp điều hòa cặp nhiệt điện rời rạc và đa chip truyền thống.

IC điều hòa cặp nhiệt điện MCP9604 của Microchip giúp hạ thấp chi phí và độ phức tạp của các ứng dụng trong dây chuyền sản xuất hoạt động ở các dải nhiệt độ siêu cao và siêu thấp

Ông Keith Pazul, Phó chủ tích phụ trách bộ phận kinh doanh giải pháp tín hiệu hỗn hợp tuyến tính của Microchip, cho biết sản phẩm giảm yêu cầu sử dụng tới 15 linh kiện khác nhau. Việc này góp phần đơn giản hóa thiết kế PCB và hạ thấp chi phí linh kiện.

MCP9604 hoạt động hiệu quả trong dải nhiệt độ từ -200°C đến +1372°C. Chip hỗ trợ 8 kiểu cặp nhiệt điện phổ biến nhất, bao gồm tùy chọn J và K để hoạt động ở nhiệt độ siêu thấp.

Sản phẩm phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp: chế biến hóa chất, thực phẩm, kiểm soát quy trình sản xuất, thiết bị y tế, HVAC và các môi trường lạnh đông cần kiểm soát nghiêm ngặt.

MCP9604 đạt độ chính xác cao nhờ sử dụng các phương trình NIST ITS-90 bậc cao thay vì xấp xỉ tuyến tính một bậc trong thiết kế bộ khuếch đại analog. IC đạt độ chính xác bậc chín với cặp nhiệt điện loại K.

Chip tích hợp đầy đủ ADC, cảm biến nhiệt độ bù điểm nguội, bộ khuếch đại và các linh kiện cần thiết khác cho chuỗi tín hiệu đo nhiệt độ. Thiết kế này rút ngắn nhiều tuần thời gian xác nhận và hiệu chuẩn từng linh kiện đắt đỏ mà các giải pháp rời rạc yêu cầu.

IC MCP9604 hiện có dưới dạng băng cuộn (MCP9604T-E/3YW) hoặc dạng thanh (MCP9604-E/3YW). Mỗi thiết bị có giá 10,56 USD khi đặt hàng số lượng 10.000 chiếc, đóng gói trong IC LGA 24 chân kích thước 5x5 mm.

Bảng mạch dùng thử EV19L27A có giá 96 USD một chiếc. Thiết bị kết nối và đọc thông tin từ tối đa 4 thiết bị cặp nhiệt điện, bao gồm bộ vi điều khiển hoạt động như hệ thống máy chủ tiếp nhận thông tin và vẽ biểu đồ cặp nhiệt điện.

MCP9604 phát triển dựa trên IC cặp nhiệt điện một kênh của Microchip - thiết bị đầu tiên đạt độ chính xác ±1,5°C. Các năng lực cốt lõi từ thiết bị trước đó mở đường cho việc sản xuất chip bốn kênh, mang đến khả năng đọc thông tin nhiệt độ bằng giải pháp kỹ thuật số với mức độ chính xác cao.