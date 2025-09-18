BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD SEAL 5 có thể vận hành thuần điện 120km và phạm vi tổng cộng 1.200km

Hôm nay (18/9), BYD Việt Nam chính thức hé lộ thông tin về mẫu sedan hoàn toàn mới BYD SEAL 5, dự kiến ra mắt trong tháng 10 tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu sedan hạng C đầu tiên trong phân khúc được trang bị công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển đa dạng giải pháp năng lượng xanh của BYD tại Việt Nam.

Sedan hạng C đầu tiên trang bị công nghệ PHEV

BYD SEAL 5 mang đến một lựa chọn mới mẻ cho khách hàng Việt Nam trong phân khúc sedan hạng C, vốn quen thuộc với động cơ xăng truyền thống. Sự kết hợp giữa động cơ xăng hiệu suất cao, mô-tơ điện cùng bộ pin dung lượng lớn hứa hẹn mang lại khả năng vận hành linh hoạt, phù hợp với cả nhu cầu di chuyển trong phố lẫn hành trình dài.

Trọng tâm của SEAL 5 là công nghệ DM-i Super Hybrid, giải pháp đã được BYD ứng dụng thành công tại nhiều thị trường quốc tế cũng như BYD SEALION 6 đang bán tại Việt Nam. Công nghệ này giúp xe có thể vận hành hoàn toàn bằng điện một cách chủ động thông qua nút nhấn trên khu vực điều khiển, đồng thời phát huy lợi thế vận hành bền bỉ khi kết hợp cùng động cơ đốt trong. Nhờ đó, khách hàng có thể trải nghiệm sự êm ái, tiết kiệm mà không phải đánh đổi tính thuận tiện khi cần di chuyển quãng đường dài.

Với sự xuất hiện của BYD SEAL 5, BYD Việt Nam muốn nhấn mạnh định hướng đa dạng công nghệ và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng Việt Nam. Đây được xem là bước đi mở ra cơ hội để khách hàng trẻ, hiện đại và yêu thích phong cách sống xanh tiếp cận một dòng sedan vừa thời thượng vừa thân thiện với môi trường.

Kích thước ấn tượng

Nhìn bên ngoài, BYD SEAL 5 ấn tượng với kích thước vượt trội nhất phân khúc, xe sở hữu chiều dài lên đến 4.780 mm và trục cơ sở 2.718 mm. Những thông số này mang lại không gian nội thất rộng rãi, tạo sự thoải mái cho cả hành khách phía trước, phía sau lẫn không gian khoang hành lý.

Thiết kế ngoại thất được phát triển theo ngôn ngữ hiện đại kết hợp các đường nét tinh tế, trẻ trung nhưng vẫn giữ được sự bề thế. BYD SEAL 5 thể hiện sự cân bằng giữa yếu tố sang trọng và tính thực dụng, vừa phù hợp với khách hàng cá nhân, vừa là lựa chọn lý tưởng cho gia đình.

Với lợi thế kích thước và thiết kế, BYD SEAL 5 tạo dựng hình ảnh khác biệt trong phân khúc sedan hạng C. Mẫu xe này hứa hẹn chinh phục nhóm khách hàng mong muốn một chiếc sedan vừa tiện nghi, vừa nổi bật về phong cách.

Vận hành mạnh mẽ

BYD SEAL 5 được trang bị động cơ xăng 1.5L Xiaoyun kết hợp cùng mô-tơ điện hiệu suất cao. Khối động cơ này tạo ra tổng công suất hơn 200 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 7,5 giây – một con số ấn tượng trong phân khúc.

Khả năng vận hành mạnh mẽ được bổ trợ bởi phạm vi di chuyển tối ưu. Xe có thể chạy thuần điện 120 km, phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị mà không tiêu hao nhiên liệu xăng. Trong khi đó, tổng phạm vi di chuyển kết hợp lên tới 1.200 km, bảo đảm sự an tâm trên những chuyến đi dài.

Sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ và phạm vi di chuyển vượt trội giúp BYD SEAL 5 trở thành một mẫu xe cân bằng hiếm có. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả khách hàng yêu thích cảm giác lái lẫn những người đặt sự tiện lợi và kinh tế lên hàng đầu.

Công nghệ tiên tiến

An toàn luôn là yếu tố được BYD đặt lên hàng đầu. BYD SEAL 5 được trang bị 16 tính năng an toàn, bao gồm các công nghệ hỗ trợ lái và bảo vệ, từ kiểm soát thân xe chủ động, phanh điện tử thông minh đến giám sát áp suất lốp, kiểm soát hành trình, hệ thống 6 túi khí.

Các hệ thống này hoạt động đồng bộ để giảm thiểu rủi ro, hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống phức tạp. Nhờ vậy, BYD SEAL 5 mang lại sự an tâm cho hành khách trên mọi hành trình, từ đường phố đông đúc đến những cung đường cao tốc.

Với triết lý công nghệ vì con người, BYD tiếp tục khẳng định cam kết tạo ra những mẫu xe mạnh mẽ, tiện nghi nhưng vẫn an toàn tối đa. BYD SEAL 5 đại diện cho sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến và trách nhiệm bảo vệ khách hàng.

Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng, nơi nhu cầu về xe xanh đang tăng trưởng mạnh mẽ. Việc giới thiệu BYD SEAL 5 là bước đi tiếp theo trong chiến lược mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.